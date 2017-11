Um consultor da SAP em São Leopoldo é apontado como um dos 50 futuros líderes LGBT mais influentes do mundo. Desde 2016, Filipe Roloff coordena o grupo Pride@SAP no país, que promove iniciativas em favor da diversidade e da inclusão na companhia alemã.

As ações são voltadas para os cerca de 2 mil funcionários da empresa no país. A lista dos 50 nomes foi criada pelo jornal britânico Financial Times, em parceria com a ONG Out­standing.