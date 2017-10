Uma aula com cenário bem diferente. Na terça-feira (31), o Colégio Batista de Porto Alegre levará estudantes de ensino médio ao cemitério da Santa Casa, no bairro Azenha.

"É importante para que os alunos parem de fugir do que é incomum ou até mesmo do que os assusta. No decorrer do projeto, eles se familiarizaram e entenderam a importância de conhecer o inusitado”, explica, em nota divulgada pela instituição, a professora Carla Rampanelli Demari, responsável pela atividade.