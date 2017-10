Advogado, ativista, escritor e empreendedor, o americano Seth M. Siegel é um dos grandes especialistas em crise hídrica no mundo. Autor do best seller internacional Faça-se a Água - a solução de Israel para um mundo com sede de água, traduzido para 14 idiomas e à venda em mais de 40 países, Siegel veio ao Brasil cumprir uma agenda intensa que incluía reuniões no Ministério do Meio Ambiente e na Embaixada de Israel. Entre um encontro com o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, e uma palestra na PUC-SP, Siegel conversou por telefone com o Informe Especial.

No Brasil, vivemos um paradoxo complexo. Somos o país com a maior disponibilidade de água e ainda assim temos crises hídricas. Qual é o maior problema do Brasil, na sua opinião?

Eu tenho algumas opiniões a respeito. Em primeiro lugar, acho que é verdade que estamos falando da maior disponibilidade de água, mas um problema mundial com regiões ricas em água é o fato de que ela não está no mesmo lugar em que o povo que precisa dela está. Não pretendo desviar o foco do Brasil, voltarei a esse assunto em breve, mas, por exemplo, o Canadá tem uma das maiores reservas de água, mas está lá no Círculo Ártico ou na Baía de Hudson, que está a milhares de milhas de onde as pessoas que precisam dela estão. A situação no Brasil é parecida.

É verdade que o Brasil tem uma grande quantidade de água, por causa do Rio Amazonas e do Aquífero Guarani, mas não há muitas pessoas, indústrias ou agricultura por lá, então o fato de que existe água lá nos leva a interpretações errôneas. Por outro lado, vocês não se deram conta de uma coisa: o Brasil tem muita água poluída. Isso é uma falha de regulamentação e execução. Vocês têm uma população grande, me parece importante que a água se mantenha tão limpa quanto possível, para que não a deixem inutilizável. Além disso, São Paulo e Brasil estão lidando com um problema que precisa ser resolvido o quanto antes, porque é o verdadeiro ponto de diferença em relação ao resto do mundo desenvolvido: cerca de 40% da população de São Paulo, se me lembro corretamente, não tem acesso a saneamento básico. Grande parte do esgoto é simplesmente jogado nos rios, a água não é purificada a padrões internacionais de qualidade. Esse é um problema muito sério.

Desde a pré-escola, as crianças em Israel são educadas a tratar a água com respeito, a encará-la como um recurso especial. Começa por aí. Isso se torna a base para que toda a sociedade esteja disposta a se sacrificar em momentos de necessidade.

Mas você acha que esse problema é reversível?

É totalmente reversível. A natureza é quase sempre misericordiosa. Uma coisa interessante é que os rios são incrivelmente gentis e excepcionalmente resilientes. Se você estiver preparado para dar a um rio tempo para se curar, deixando ele fluir naturalmente sem polui-lo, você tem a oportunidade de consertá-lo. Existem sedimentos que se acumulam no leito do rio que fazem com que a água se auto purifique com o tempo. E não estamos falando de 100 anos, mas poucos anos. É muito encorajador para ambientalistas de todo o mundo – e eu me incluo nesse grupo – saber que, quando você finalmente consegue se organizar, onde quer que esteja no mundo, você consegue rios muito limpos de forma muito rápida. Mas é preciso ter regulamentações e leis e execuções para garantir que os rios não se poluam novamente.

Nos Estados Unidos, não há rios que estejam no mesmo estado que os daqui do Brasil. O que acontece? A população tem essa consciência de que não deve jogar lixo nos rios? As indústrias são mais cuidadosas? Não fomos sempre assim. O livro em que estou trabalhando agora tem uma longa sessão sobre esta sua pergunta, então tenho o assunto fresco na mente. A resposta é: depende de como você olha para o assunto. Nos Estados Unidos, teve um rio que pegou fogo de tão poluído que estava de lixo industrial. Era o Rio Cuyahoga, em Cleveland, Ohio.

É verdade que havia muitos rios e águas poluídos, mas o que aconteceu nos Estados Unidos é que as pessoas ficaram tão enojadas com a situação que houve um consenso político de que aquilo não era aceitável. O interessante de tudo isso, a anomalia sobre a qual escrevo no meu livro, é que o movimento foi iniciado não pelos democratas, que pensaríamos ser os ambientalistas nos Estados Unidos, mas pelos republicanos. Então é importante mostrar que, quando você finalmente tem a vontade política para fazer as coisas acontecerem, o movimento se torna bipartidário.

Voltando ao foco do seu livro, o que Israel tem de tão diferente? Como um país tão escasso em água se tornou líder mundial em tecnologia hídrica?

Tornou-se líder em várias áreas, não só em tecnologia. Em primeiro lugar, você tem uma cultura extraordinariamente inteligente em termos de educação a respeito de água. Desde a pré-escola, as crianças são educadas a tratar a água com respeito, a encará-la como um recurso especial. Começa por aí. Isso se torna a base para que toda a sociedade esteja disposta a se sacrificar em momentos de necessidade. Seja tendo que pagar mais pela água ou conservando, essa é a coisa mais importante. A cultura é duradoura. Se as crianças são educadas com esse pensamento dos três aos 13 anos, elas provavelmente se tornarão cidadãs conscientes em relação à água no futuro.

É importante mostrar que, quando você finalmente tem a vontade política para fazer as coisas acontecerem, o movimento se torna bipartidário.

Mas de onde vem essa cultura? Como essa educação começou?

Resumindo brevemente, eu acredito que se resume a dois pontos. Um muito antigo, outro muito moderno. O antigo é a própria religião judaica, que faz uma verdadeira reverência à água. A palavra "água" aparece na bíblia hebraica mais de 1,6 mil vezes. A outra metade diz respeito à época em que Isaías está voltando ao território de Israel. Nos idos de 1800, eles tinham uma abordagem revolucionária da ciência. Uma das coisas que fizeram foi se desafiar a não aceitar nenhuma norma como é imposta. Isso os levou a desafiar a forma como era feita a agricultura, a irrigação, e a ter algumas ideias de transformação bem notáveis. Ao longo do caminho, eles desenvolveram não só a tecnologia, que é a primeira parte da sua pergunta, mas também uma cultura que faz reverência à água. Essa é uma parte importante da história: você tem essa cultura, que faz reverência à água e você também tem uma abordagem comunitária, ou seja, todo mundo sucede junto. E isso ajuda muito.

É mais ou menos o que acontece no Japão, certo? Estávamos falando antes de desastres naturais, e o Japão está sempre preparado porque tem um senso de comunidade muito forte e, em geral, sabe o que esperar...

Sim! Eu não conheço o Japão tão bem quanto conheço Israel, mas, de forma similar, no Japão, os japoneses são educados a acreditar que o indivíduo é importante, mas que a família e a comunidade são ainda mais importantes. Em Israel, o processo é semelhante: é claro que o indivíduo é essencial, mas não é tudo sobre ele, é mais sobre a sociedade. E isso leva a várias consequências, como a disposição para servir no exército, para pagar impostos altos e, no caso da água, para se sacrificar em prol de um futuro melhor para todos.

De volta à sua primeira pergunta, Israel tem a cultura e a educação e tem um sistema fabuloso de governantes da água, que, em essência, planejam o uso do recurso sem envolvimento dos políticos no processo. E isso é fascinante! No lugar dos políticos, você tem tecnocratas que desenvolvem os melhores usos para a água em toda a sociedade.

Então é uma abordagem bem liberal economicamente, certo?

São duas coisas simultaneamente. Eu digo brincando, e eu tenho que enfatizar que é uma brincadeira, que é uma junção entre o bolchevismo e o capitalismo. De um lado, o planejamento essencial. De outro, preços de mercado. Então você tem um sistema em que todos têm interesse em um resultado positivo, mas, ao mesmo tempo, todos estão preparados para adiar suas prioridades em nome de uma autoridade essencial a que respeitam. As pessoas já estão pagando agora por um sistema hídrico que só existirá daqui a uns 30 anos, que está sendo planejado e desenhado para o futuro.

Então, basicamente, tem a ver com cultura, educação e não deixar os políticos se envolverem tanto?

Cultura, educação, governo, preço e tecnologia. Uma coisa que Israel faz é encorajar cada repartição, cada fazendeiro a testar novas tecnologias. E se a repartição ou o fazendeiro concorda em fazê-lo, eles ganham incentivo do governo. Ajudando os empreendedores a desenvolver suas tecnologias, em geral, as ideias funcionam muito bem, algumas vezes não funcionam, mas, quando funcionam, migram das repartições e das fazendas, em última análise, para outros lugares do mundo. E isso também leva a grandes benefícios econômicos para a multibilionária indústria hídrica de Israel.

Eu digo brincando, e eu tenho que enfatizar que é uma brincadeira, que é uma junção entre o bolchevismo e o capitalismo. De um lado, o planejamento essencial. De outro, preços de mercado.

Isso significa que o custo para o governo é menor?

O custo para o governo é zero. O governo não coloca um centavo na água do país. É tudo pago pelo público, inclusive esse programa de incentivos que acabei de descrever.

E você acha que é possível aplicar esse sistema aqui no Brasil? Temos um passado de colonização que acaba fazendo com que as pessoas não estejam tão dispostas assim a colaborar por um bem maior.

Eu acho que você está certíssima quanto a isso. Acho que as pessoas têm muita resistência a colaborar. Mas é para isso que serve a liderança.

Então, basicamente, precisamos de líderes inspiradores?

É preciso ressaltar que líderes não são apenas autoridades eleitas. Também são líderes religiosos, profissionais da mídia, chefes de corporações, chefes da sociedade civil. É necessário que todos eles digam "Queremos um futuro hídrico melhor e estamos preparados a pagar por isso". Quanto às pessoas pobres, que não podem pagar por esse luxo, é preciso garantir que não serão punidos por ser pobres e receberão "water vouchers" (cupons fornecidos pelo setor de assistência social do governo que cobrem as taxas relacionadas à água, parcial ou integralmente) para que possam participar como qualquer outro cidadão.

Fiquei sabendo que você esteve com o presidente da Sabesp (Jerson Kelman) há pouco. Tem alguma novidade para nos contar sobre a crise hídrica em São Paulo?

Eu deixarei para eles darem o furo que quiserem dar (risos). Mas posso te dizer que fiquei extremamente impressionado com ele, com suas perspectivas, foi uma boa troca. Ele também gostou de conversar comigo e me deixou bem lisonjeado ao me dizer que leu meu livro duas vezes: uma em inglês e outra em português. O que mais um autor pode pedir?

Então ele é um fã!

Eu não quero colocar palavras na boca dele, mas o encontro foi bem mais longo do que eu esperava. Eu achei que fosse ser uma entrevista curta...

Quanto tempo durou?

Algo perto de duas horas. Falamos bastante sobre políticas hídricas. Como ele não é político, é um professor universitário, pôde falar do ponto de vista da educação, envolvendo teoria e prática.

E quais são as perspectivas?

Olha, eu acho que o problema é que, ao mesmo tempo em que vocês têm São Paulo, que é uma cidade que cresce a um ritmo muito rápido, também têm um déficit de infraestrutura de engenharia contra o qual precisam trabalhar. Em geral, o que tem acontecido na maior parte do mundo desenvolvido é que se constrói a infraestrutura para se preparar para os próximos 20 ou 30 anos. O que acontece em São Paulo, na minha opinião, não da do presidente da Sabesp, é que é preciso sempre fazer um esforço extra. A pouca verba que um órgão tem precisa ser gasta não só em segurança hídrica, para prevenção em caso de outra mega seca, mas também em desigualdade social e outros problemas. Por isso, o déficit de infraestrutura de engenharia é certamente sentido pela população em São Paulo.

Podemos dizer que é principalmente um problema de falta de planejamento? Porque, aqui no Brasil, estamos acostumados a lidar com os problemas apenas quando a crise explode, não costumamos planejar muito. Você acha que esse é o problema em São Paulo?

O que eu me sinto confortável em dizer é que é difícil se planejar para uma crise que acontece a cada 100 anos. Esse problema é verdadeiro não apenas nesta cidade, acabamos de ouvir o mesmo sendo dito sobre Houston. Eu sou de Nova York, mas, em Houston, estavam falando sobre esse furacão horrível que devastou uma das maiores e mais ricas cidades dos Estados Unidos. Bem, como isso é possível? Independentemente da área, não é possível se planejar para um apocalipse que ainda não aconteceu. Eu acho que eles se prepararam para uma seca, mas não se prepararam para a maior seca de todos os tempos.

Em segundo lugar, como eu disse anteriormente, é muito menos um problema relacionado à habilidade de planejar e muito mais relacionado com a necessidade de escolher onde colocar o dinheiro, com a pouca verba que se tem. Dito isso, eu tenho que concordar contigo. Planejamento a longo prazo não é comum em sistemas hídricos ao redor do mundo, e este é um dos argumentos que trabalho no meu livro: você precisa pensar 30, 40 anos à frente, porque a tecnologia leva tempo para ser desenvolvida e a infraestrutura leva cerca de uma década para ser instalada.

E o que nós podemos fazer, enquanto indivíduos e cidadãos, para ajudar?

A resposta que essa pergunta evoca, normalmente, seria tomar banhos mais curtos e outros conselhos do tipo. Embora esse tipo de atitude tenha o seu valor, eu não acredito que é o ponto mais importante. Eu acho que é importante que nos tornemos cidadãos engajados em prol da água.

Essa é a minha história. Eu era um empresário há apenas cinco anos e, conforme fui aprendendo mais sobre problemas hídricos, decidi que a causa era tão importante que eu precisava aprender mais e fazer mais. Isso levou à publicação do meu livro, que depois decolou dos Estados Unidos e agora está em cerca mais de 40 países. E eu tenho viajado feito louco para contar essa história. Acho que o que os cidadãos podem fazer é se educar para poder exigir de seus líderes um melhor futuro hídrico. E isso não é apenas teoria. Israel fica na região mais seca do mundo, tem a população que cresce mais rapidamente no mundo, tem uma economia dinâmica e, ainda assim, tem uma das menores taxas de perdas por vazamento no planeta, uma abundância tão grande que fornece a maioria da água utilizada na Jordânia e pelos palestinos em Gaza, é autossuficiente na produção de frutas e vegetais, e consegue fazer tudo isso mesmo tendo escassez de água.

Este é o futuro que todo mundo pode ter por meio de tecnologia hídrica, governantes inteligentes, tecnologia, cultura, todas essas coisas se unindo e sendo oferecidas a todos como um ótimo futuro hídrico. Isso não significa que todo mundo tem que fazer como Israel fez. Claro que não, são países diferentes. Mas significa que, ao escolher localizar suas próprias abordagens para essas áreas, é possível ter um ótimo futuro hídrico.

Bom, acho que a popularidade do seu livro é um bom sinal, certo?

Sabe, acredito que sim. Eu fiquei realmente chocado pelo número de países que quiseram traduzi-lo para seus idiomas, mas acho que é um bom sinal, sim.