Rebecca Ferguson na terceira temporada da série "Silo", baseada em livros de Hugh Howey. Apple TV / Divulgação

O Apple TV lançou na sexta-feira (3) o primeiro dos 10 episódios da terceira temporada de Silo, série surgida em 2023 que adapta uma trilogia pós-apocalíptica do escritor estadunidense Hugh Howey. Desenvolvida pelo canadense Graham Yost, o criador do faroeste moderno Justified (2010-2015), e protagonizada pela atriz sueca Rebecca Ferguson, a produção conta a história das últimas 10 mil pessoas da Terra. Elas vivem em um abrigo subterrâneo com mais de um quilômetro de profundidade, protegidas de um mundo exterior supostamente tóxico e mortal.

Ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído, e aqueles que tentam descobrir a verdade enfrentam consequências fatais. A personagem principal, Juliette Nichols, é uma engenheira que busca respostas sobre o assassinato de uma pessoa querida e acaba deparando com um mistério muito mais profundo.

Na terceira temporada — que é a penúltima: Silo terminará em 2027 —, Juliette está de volta ao silo após ter desafiado as probabilidades. Acusada de violações do chamado Pacto que ela não cometeu, a protagonista havia sido expulsa do refúgio pelo antigo chefe da área de tecnologia da informação (TI), Bernard Holland (papel de Tim Robbins), e pelo recém-nomeado Juiz — a máxima autoridade de segurança —, Robert Sims (encarnado pelo ator e rapper Common).

A rebelião chegou ao fim, com algumas concessões conquistadas. Mas persiste a crença de que as pessoas estão sendo enganadas sobre o grau de perigo lá fora. A sobrevivência de Juliette seria prova disso.

Juliette não consegue se lembrar de nada do que lhe aconteceu depois que saiu. Nova chefe de TI, Camille Sims (interpretada por Alexandria Riley), lhe conta uma versão distorcida dos fatos. Walker (Harriet Walter), Knox (Shane McRae) e Shirley (Remmie Milner) tentam ajudar a protagonista a resgatar suas lembranças e a conexão que tinha com eles.

Helen Drew (personagem de Jessica Henwick) e Daniel Keene (Ashley Zukerman) na temporada 3 de "Silo". Apple TV / Divulgação

Paralelamente, a terceira temporada de Silo dá continuidade à trama ambientada cerca de 300 anos atrás, nos "Tempos de Antes". É a história de origem desta sociedade distópica.

Seus personagens principais são a jornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e o deputado Daniel Keene (Ashley Zukerman). Helen investiga a possibilidade de o Irã detonar uma "bomba suja" em solo dos Estados Unidos. A irmã de Daniel, Charlotte (Jessica Brown Findlay), foi a única piloto sobrevivente de uma missão misteriosa sobre o território iraniano. A investigação leva a repórter ao hospital onde Charlotte está sendo tratada pelo doutor Victor Crnkovich (Matt Craven), cuja abordagem terapêutica experimental utiliza uma técnica de apagamento e recuperação seletiva de memórias.

Daniel também busca respostas sobre o incidente no Irã e pede à senadora de seu Estado natal, a Geórgia, Rosalind Thurman (Laura Innes), que o inclua em um comitê liderado por ela. Diante da falta de transparência, o congressista decide unir forças com Helen para encontrar respostas — e eles acabam descobrindo um nebuloso projeto de salvação do mundo elaborado pelo bilionário Per Stensen (Colin Hanks).

Entrevista com Graham Yost e o elenco de "Silo"

Juliette Nichols (personagem de Rebecca Ferguson) na terceira temporada de "Silo". Apple TV / Divulgação

A convite do Apple TV, nos dias 15 e 16 de junho eu participei de entrevistas por vídeo com o criador de Silo, Graham Yost, e cinco atores da série: Rebecca Ferguson, Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Common e Alexandria Riley. Confira perguntas e respostas:

Silo é uma obra de ficção e futurista, mas a trama reflete pesadelos reais e bem presentes, como aquecimento global, a guerra dos Estados Unidos com o Irã, a inteligência artificial, a desinformação e as fake news. Você pode falar sobre os paralelos da série com a realidade?

Graham Yost: Muita coisa é pura coincidência. Sabe, tudo se baseia nos livros que o Hugh Howey escreveu há uns 13 ou 14 anos. Neles, já se falava em IA e outras tecnologias, e havia também um conflito com o Irã, e mantivemos muitos desses elementos. No caso específico desse conflito, escrevemos a terceira temporada três anos atrás, ou seja, antes de toda essa tensão voltar a escalar. Nós não fazíamos ideia. Mas também gostaria de dizer que, quando você compreende plenamente o que está acontecendo em Silo, percebe que a situação real é bem diferente daquilo que você imaginava ou do que lhe disseram que estava acontecendo.

Rebecca, você pode contar como tem sido a experiência de ser atriz e produtora executiva em Silo?

Rebecca Ferguson: O Graham me procurou com o roteiro, eu li e achei ótimo. Não estava 100% pronto, e eu também estava com bastante receio de me comprometer com quatro anos de filmagens. Acabei me afastando um pouco, mas a curiosidade permaneceu. Eu sempre queria saber: quem eles vão escalar? Quem eles vão escolher para o papel? Depois, tivemos outra reunião e o Graham disse: "Olha, aquelas coisas que te preocupavam no roteiro... Aqui estão os ajustes feitos". E eu pensei: "Nossa, que mudança rápida, incrível". Ele então sugeriu: "Que tal você ser produtora executiva?". Tive que pesquisar no Google, escondida, sem que vissem a tela, o que faz um produtor executivo de série de TV. Eu não fazia a menor ideia. Mas, para mim, assumir esse papel de produtora abriu portas para conhecer os bastidores fundamentais e as engrenagens que fazem uma série como essa acontecer. Participo de reuniões com o pessoal da Apple. Fui convidada para a sala de roteiristas. Estou aprendendo como funciona uma grande produção desse tipo. E tem sido incrível.

Em termos de design de produção, quais foram os desafios para criar o Silo 1, o primeiro refúgio do que restou da humanidade?

Graham Yost: Uau. Você está perguntando sobre algo que acontece mais para o final da temporada. Não sei o que temos permissão para dizer, mas... O que posso dizer é que temos uma designer de produção incrível, a Nicole Northridge. Ela tem uma equipe brilhante. Nicole está conosco desde a segunda temporada e idealizou como o Silo 17 seria diferente do Silo 18. A questão nas nossas conversas para a terceira temporada era: como isso vai ser diferente? Precisava parecer algo novo, precisávamos que fosse reconhecível imediatamente como um lugar diferente, mas que ainda assim parecesse fazer parte daquele mundo.

A trama de Daniel e Helen faz lembrar dos thrillers de conspiração política dos anos 1970, como Todos os Homens do Presidente, Três Dias do Condor e A Trama. Mas, ao mesmo tempo, é muito atual neste momento em que o que conhecemos como verdade vem sendo manipulada e distorcida, certo?

Ashley Zukerman: Acho que essa é uma excelente leitura da situação. É uma observação muito boa, acho que você tem toda a razão e acredito que o Hugh Howey escreveu livros ambientados justamente no momento atual para poder discutir exatamente o que você está mencionando.

Helen parece uma pessoa muito segura de suas certezas e alguém que sempre colocou sua vida profissional acima da vida pessoal. E então surgiu Daniel. Como ele afeta Helen? Por que ele afeta Helen?

Jessica Henwick: Acho que existe uma afinidade ali. Acho que pessoas solitárias muitas vezes reconhecem outras pessoas solitárias. É uma espécie de química instantânea, que não dá para definir exatamente como isso ou aquilo. Simplesmente não dá para forçar a barra: a coisa simplesmente acontece. E acho que ela sente isso quase que imediatamente. E, na verdade, até luta contra isso. Ela é tão focada na profissão, e toda a sua vida foi voltada para isso... Não acho que ela tenha interesse em entrar em um relacionamento no início da série, ou mesmo ao longo dos episódios. Isso simplesmente não está nos planos dela.

A terceira temporada de Silo é bastante centrada na importância da memória. A população remanescente não sabe o que aconteceu há mais de 140 anos, e as relíquias são consideradas ilegais porque podem ativar lembranças. Isso me fez pensar em um famoso ditado brasileiro (da historiadora e professora Emília Viotti da Costa): "Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado". Isso parece se aplicar bastante à série, não?

Ashley Zukerman: Acho que sim. Acho que é uma máxima importante. E acho que... quer dizer, você está falando tanto do indivíduo quanto da sociedade, e acredito que ambos os aspectos estão em jogo na série. O silo em si tem uma memória muito limitada: eles só sabem o que aconteceu ao longo de algumas gerações. E, no meu caso e no da minha irmã, há uma ausência total de memória. Quem somos nós sem memória? Essa é uma grande questão. O que vemos acontecer com meu personagem é que, sem essa memória, sem essa experiência, sem saber de onde você veio, quais erros cometeu e sem poder crescer e aprender, ou sem ser uma sociedade que tem a oportunidade de errar, crescer e aprender, você acaba sendo preenchido com qualquer história que alguém queira lhe contar. Sim, uma sociedade sem memória pode ser preenchida com histórias e informações atuais, e isso pode ser muito perigoso. Acho que é exatamente essa a história que estamos contando.

Ashley e Jessica, vocês disseram que já eram fãs antes de serem chamados para trabalhar na série. O que Silo tem de mais fascinante?

Ashley Zukerman: Não sei se diria "fascinante", mas sei que o que adorei nela, logo de início, foi o fato de ser uma história contada de uma forma tão humana. Existem muitas histórias pós-apocalípticas do tipo "caixa de mistérios", mas esta era, de fato, uma história em que parecia que todos estavam constantemente travando uma batalha interna para fazer a coisa certa. E parecia que a história que o Graham queria contar era sobre esperança, não é apenas uma história cínica e cruel, mas sim uma história sobre esperança, sobre como manter viva essa luz dentro de você.

Jessica Henwick: Achei a série bastante ousada e senti que ela teve coragem de correr riscos. Afinal, é uma aposta arriscada fazer desaparecerem os personagens apresentados no primeiro episódio e mudar o protagonista. Além disso, o primeiro episódio da segunda temporada é praticamente mudo, quase sem diálogos, o que é algo realmente ousado para a televisão. Acho que o Graham não tem medo de romper barreiras, e isso se mantém ao longo da terceira e da quarta temporada.

Robert Sims (papel de Common) e Camille (Alexandria Riley) na terceira temporada de "Silo". Apple TV / Divulgação

Common, você passou grande parte da sua vida defendendo mudanças sociais. O que o fascina em interpretar alguém cujo papel é preservar o status quo?

Common: Quando assumi esse papel, antes de tudo, eu realmente adorei. Pensei: "Certo, o texto é excelente". Mas eu tinha certeza de uma coisa: esse cara, Robert Sims, é totalmente o meu oposto. Ele se preocupa em proteger o status quo, é capaz de manipular e matar em nome daqueles que detêm o poder. Mas acho que uma das coisas que sempre apreciei na narrativa e na imersão em personagens é a oportunidade de compreender melhor as pessoas. Você passa a entender seres humanos que não são como você, pessoas que não pensam como você. E, para entrar na pele e no DNA do Robert Sims, eu me perguntava: o que levaria alguém a realmente querer defender o poder estabelecido? Bem, isso obviamente significa que a pessoa acredita de verdade que aquilo é o melhor, especialmente se ela não for apenas um assassino a sangue-frio, como o Robert Sims; se não for um sociopata ou psicopata. Ele acredita que o que está fazendo é o melhor para aquelas 10 mil pessoas, incluindo sua família. E é interessante ver como as pessoas vinham falar comigo e diziam: "Cara, é bom vê-lo com o filho e a esposa, porque você entende que ele é um ser humano e compreende melhor por que ele faz o que faz". Quando você vê essas coisas, entende que algumas pessoas agem assim simplesmente porque sentem que estão protegendo e criando um ambiente seguro para suas famílias, comunidades e nação. Acho que adorei interpretar esse papel porque ele me fez compreender melhor essas questões. Também fiquei feliz por ver o personagem passando por suas próprias descobertas, sem ficar estagnado em um único ponto. Se ele permanecesse sempre igual, seria entediante e não condizente com a realidade, pois eu também evoluí. Mesmo ao falar sobre mudanças sociais, eu cresci e passei a compreender ainda mais os outros seres humanos. Então, acho que o Robert Sims está trilhando esse mesmo caminho.

Camille tem uma bússola moral controvertida. Podemos dizer que é uma personagem que faz as coisas erradas por motivos certos?