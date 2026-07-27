O universo Blade Runner vai avançar mais cinco décadas. O Amazon Prime Video divulgou na sexta-feira (24), durante a San Diego Comic-Con, o teaser e o cartaz de Blade Runner 2099, minissérie que estreia globalmente em 25 de novembro. Todos os oito episódios serão lançados de uma vez, exclusivamente no streaming.

A série amplia uma das mitologias mais influentes da ficção científica no cinema. O ponto de partida foi Blade Runner: O Caçador de Androides (1982), clássico dirigido por Ridley Scott e inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick. Em 2017, Denis Villeneuve retomou esse universo no filme Blade Runner 2049, sequência estrelada por Ryan Gosling e Harrison Ford. Em 2021, veio a série de animação Blade Runner: Black Lotus.

A nova produção se passa 50 anos depois dos acontecimentos do filme de Villeneuve. A série foi apresentada no Hall H, diante de mais de 6,5 mil fãs, em painel com as estrelas da minissérie, Michelle Yeoh (ganhadora do Oscar de melhor atriz por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo) e Hunter Schafer (do seriado Euphoria), a showrunner Silka Luisa e os produtores executivos Andrew Kosove e Broderick Johnson.

Na trama, Los Angeles renasceu, mas não exatamente pela humanidade. Cora, uma fugitiva em uma última tentativa de parar de correr, assume uma nova identidade: a de uma Blade Runner. Forçada a se aliar a Olwen, uma replicante a poucos dias da morte, ela caça um fugitivo que esconde uma verdade capaz de derrubar a frágil ordem da cidade.

Hunter Schafer na minissérie "Blade Runner 2099". Amazon MGM Studios / Divulgação

Além de Michelle Yeoh e Hunter Schafer, o elenco fixo tem Dimitri Abold, de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e Lewis Gribben, de Somewhere Boy. A produção também conta com participações recorrentes de nomes como Sheila Atim, de A Mulher Rei, Matthew Needham, de A Casa do Dragão, Tom Burke, de Furiosa: Uma Saga Mad Max, e Maurizio Lombardi, de Ripley.

* Produção: João Vítor Debiasi

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