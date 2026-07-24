Olivia Colman como a rainha Elizabeth na série "The Crown". Sophie Mutevelian / Netflix

Que tal passar uns dias na Roma Antiga? Ou dar uma banda com os vikings? Quem sabe experimentar um legítimo chá inglês nas décadas de 1910 e 1920 ou sentir a mistura de entusiasmo esportivo e turbulência política do Brasil de 1970?

As 10 séries da lista abaixo nos convidam a viajar no tempo, rumo ao passado, graças a um grande trabalho de reconstituição de época, desde o investimento em cenários até os detalhes nos figurinos.

Todas estão disponíveis em plataformas de streaming. A ordem é apenas alfabética. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Band of Brothers (2001)

"Band of Brothers". HBO Max / Divulgação

A minissérie se baseia no livro homônimo de Stephen E. Ambrose e tem entre os produtores Steven Spielberg e Tom Hanks (que dirigiu o quinto capítulo). É uma dramatização da história da Companhia Easy, desde o seu treinamento nos Estados Unidos para a invasão da Normandia, na França, até a capitulação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

Vencedora de seis Emmys, Band of Brothers encontra o equilíbrio entre a grande História e as pequenas vidas de um grupo de soldados. O herói é o tenente Winters (personagem de Damian Lewis), que enfrenta o horror e faz o que é preciso fazer sem perder a sua noção do que seja humano ou correto. (HBO Max, 10 episódios)

2) Boardwalk Empire (2010-2014)

"Boardwalk Empire". hbo / Divulgação

Criada por Terence Winter, um dos roteiristas de Família Soprano, e produzida pelo cineasta Martin Scorsese, que dirigiu o primeiro episódio, a série é ambientada nos anos 1920, tendo como principal cenário Atlantic City, cidade litorânea no Estado de New Jersey. Seu protagonista, Enoch "Nucky" Thompson, inspirado em uma figura real e magistralmente interpretado por Steve Buscemi, é um dublê de político e gângster. Está envolvido tanto na venda ilegal de uísque — eram os tempos da Lei Seca nos EUA — quanto na especulação imobiliária. Transita entre cadáveres, melindrosas, marginais, corruptos e personagens históricos como Al Capone (Stephen Graham), Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg) e Lucky Luciano (Vincent Piazza).

Com 20 Emmys conquistados, Boardwalk Empire: O Império do Contrabando deixou como legado uma coleção de personagens e atuações memoráveis: o ex-soldado James Darmody (Michael Pitt), a jovem viúva Margaret (Kelly Macdonald), o agente do FBI Nelson Van Alden (Michael Shannon), a dançarina Gillian (Gretchen Mol), o pistoleiro desfigurado Harrow (Jack Huston), o criminoso líder da comunidade negra Chalky White (Michael Kenneth Williams) e o violento mafioso Gyp Rosetti (Bobby Cannavale, prêmio de melhor ator coadjuvante). (HBO Max, 5 temporadas e 56 episódios)

3) Brasil 70: A Saga do Tri (2026)

"Brasil 70: A Saga do Tri". Iza Campos / Divulgação

A minissérie criada por Rafael Dornellas e Naná Xavier reconstitui a preparação, os bastidores, os jogos e os gols da vitoriosa campanha da Seleção Brasileira no Mundial de 1970, realizado no México. Três personagens reais têm protagonismo. Rodrigo Santoro encarna João Saldanha (1917-1990), o gaúcho de Alegrete que treinou a Seleção nas Eliminatórias, mas acabou demitido a menos de três meses do início da Copa. Bruno Mazzeo interpreta seu substituto, Mário Jorge Lobo Zagallo (1931-2024). E o ator estreante Lucas Agrícola faz o papel de Pelé.

O contexto político — o país vivia os anos de chumbo da ditadura militar, e Saldanha era comunista de carteirinha — e os conflitos entre esses três personagens e deles com os coadjuvantes garantem dramaticidade a Brasil 70: A Saga do Tri, que marca um golaço ao recriar as jogadas famosas da Seleção nos gramados mexicanos. (Netflix, 5 episódios)

4) The Crown (2016-2023)

Robert Viglasky / Netflix,Divulgação

O rei George VI (Jared Harris) sofre com uma tosse constante, que o faz cuspir sangue. É a véspera do casamento, em 1947, da princesa Elizabeth (Claire Foy) com Philip Mountbatten (Matt Smith) — reprovado por grande parte da família real, mas que acaba sendo aceito pela insistência e a diplomacia da jovem. Os dois se casam e, juntos, divertem-se e fazem planos, que são interrompidos pela morte precoce do rei. Cabe, então, à tímida Elizabeth assumir a coroa. Aos 25 anos.

Criada por Peter Morgan (roteirista do filme A Rainha, de 2006), a suntuosa The Crown cobre as rivalidades políticas, os dramas pessoais, os romances e as fofocas que envolvem a família real britânica. Depois de Claire Foy, que viveu a personagem de 1947 a 1964, a monarca foi interpretada por Olivia Colman na terceira (que corresponde ao período de 1964 a 1977) e na quarta temporada da série (1979 até a década de 1990), e Imelda Staunton assume a personagem no quinto. A produção ganhou 24 Emmys. (Netflix, 6 temporadas e 60 episódios)

5) Downton Abbey (2010-2015/2019-2025)

"Downton Abbey". GNT / Divulgação

O drama criado por Julian Fellowes gira em torno da fictícia família Crawley e seus empregados na grande mansão homônima. A história começa no dia seguinte ao naufrágio do Titanic, em abril de 1912, e vai até 1925. A recriação de época é sublime, mas não obscurece problemas como estratificação social, preconceitos sexuais e os efeitos da Primeira Guerra Mundial.

No elenco que brinda o espectador com diálogos cifrados, frases de efeito e a fina ironia britânica, destacam-se a saudosa Maggie Smith, três vezes premiada com o Emmy de atriz coadjuvante no papel de Violet, uma condessa viúva, e Jim Carter, com quatro indicações ao prêmio de ator coadjuvante na pele do mordomo Charles Carson. Depois da série, houve três longas-metragens: Downton Abbey: O Filme (2019) se passa em 1927; Downton Abbey II: Uma Nova Era (2022) está ambientado em 1928 e 1929; e Downton Abbey: O Grande Final (2025) conclui a história em 1930. (Amazon Prime Video e Netflix, 6 temporadas e 52 episódios; o 1º e o 3º filme estão disponíveis no Amazon Prime Video, e o 2º pode ser alugado)

6) Kingdom (2019-2020/2021)

"Kingdom". Juhan Noh/Netflix / Divulgação

A série elaborada por Eun-hee Kim leva os espectadores para a era da Dinastia Joseon (1392-1897) da Coreia do Sul, com reinos, palácios, clãs, alianças, trajes deslumbrantes e... zumbis!

Quando o rei é assolado por uma estranha doença, seu filho, o príncipe Lee Chang (Joo Ji-Hoon), sofre ameaça de traição pela madrasta — a rainha — e seus súditos. Como é típico em produções da Coreia do Sul, Kingdom mostra o abismo social: as cidades pobres passam fome e vivem à beira da miséria, enquanto há prazeres e desperdício em parte do reino. O filme Kingdom: Reino Ashin do Norte (2021) serve como um prólogo. (Netflix, 2 temporadas e 12 episódios, mais o filme)

7) Mad Men (2007-2015)

"Mad Men". HBO / Divulgação

Quatro vezes ganhadora do Emmy de melhor série dramática, a obra criada por Matthew Weiner tem início na Nova York de 1960, em meio à Era de Ouro da propaganda. O protagonista, o sedutor Don Draper (Jon Hamm), é um publicitário de sucesso na Madison Avenue, endereço das principais agências, que têm entre os clientes marcas famosas como Kodak, Hershey's, Jaguar e Hilton. Sua aparente boa vida esconde algum segredo do passado. O dia a dia no trabalho e na família de Draper — casado com a ex-modelo Betty (January Jones), mãe de seus três filhos — reflete os acontecimentos e as transformações sociais da época: a morte da atriz Marilyn Monroe, os assassinatos do presidente dos EUA John F. Kennedy e do ativista Martin Luther King Jr., a chegada do homem à Lua...

No cenário machista de Mad Men, destacam-se personagens femininas, como Peggy Olson (Elisabeth Moss), que quer ser a primeira redatora da empresa, e a gerente Joan Holloway (Christina Hendricks), que tem um caso com um dos donos da agência, Roger Sterling (John Slattery), desde que era sua secretária. (Disney+, 7 temporadas e 92 episódios)

8) Roma (2005-2007)

"Roma". HBO Max / Divulgação

Filmada na Itália e com cada temporada orçada em US$ 100 milhões, a série criada por Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald mostra a história da formação do Império Romano pelos olhos de dois soldados, entre os anos 52 antes de Cristo e 30 a.C. O certinho e casado Lucius Vorenus (vivido por Kevin McKidd) e o brigão e mulherengo Titus Pullo (Ray Stevenson) são nossos guias nos conturbados últimos anos do governo de Júlio César (Ciarán Hinds). Os dois acabam conquistando a simpatia de César e se envolvem nas suas reuniões com Cleópatra (Lyndsey Marshal), Marco Antônio (James Purefoy), Brutus (o ótimo Tobias Menzies) e outras figuras notórias daquele período.

Embora mantenha a mania hollywoodiana de imprimir sotaque britânico a papéis de época, Roma evita uma série de lugares-comuns. Por exemplo: as ruas não são limpas e organizadas como se via no cinema de antigamente, mas fétidas e tumultuadas. E, ao contrário do que poderia imaginar o espectador de filmes como Calígula (1979) e Gladiador (2000), há bem menos violência e sexo — a força do seriado são suas intrigas políticas. Ao todo, ganhou sete prêmios Emmy — os principais foram os de direção de arte (nas duas temporadas) e fotografia (na segunda). (HBO Max, 2 temporadas e 22 episódios)

9) Vikings (2013-2020)

"Vikings". Divulgação / History Channel

A série criada por Michael Hirst é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração dos nórdicos da Escandinávia medieval, que prosperaram entre o final do século 8 e o começo do século 11 . O personagem principal é o lendário viking Ragnar Lothbrok (encarnado por Travis Fimmel), apresentado como um agricultor que se considera descendente de Odin, idealiza incursões pioneiras à Inglaterra e se torna rei da Dinamarca. Lagertha (Katheryn Winnick) é sua esposa e escudeira, e Rollo (Clive Standen), seu irmão complicado. Ragnar enfrenta a oposição do ex-guerreiro Haraldson (Gabriel Byrne).

O sucesso de público se fez acompanhar por críticas de historiadores devido a imprecisões, anacronismos e liberdades artísticas. Hirst se defendeu: "Tive de tomar liberdades com os vikings porque ninguém sabe ao certo o que aconteceu na Idade das Trevas. Queremos que as pessoas o assistam. Um relato histórico dos vikings atingiria centenas, talvez milhares, de pessoas. Nós temos que atingir milhões". Após a série original, houve um derivado, Vikings: Valhalla (2022-2024), que se passa 100 anos depois e teve três temporadas. (Netflix, 6 temporadas e 79 episódios)

10) Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024-)

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão". FX / Divulgação

Criado por Rachel Kondo e Justin Marks a partir do romance homônimo publicado em 1975 por James Clavell, este drama épico está ambientado no Japão feudal do ano 1600, às vésperas de uma guerra civil que definirá os rumos do século. Na primeira temporada (deve haver mais duas), Xógum bateu recordes históricos no Emmy 2024 ao conquistar 18 prêmios em uma única edição e se tornar a primeira produção em língua não inglesa a vencer como melhor série de drama.

Na trama, John Blackthorne (papel de Cosmo Jarvis) é um marinheiro inglês cujo navio misterioso encalha em um vilarejo japonês, trazendo segredos que podem mudar os caminhos do conflito e salvar lorde Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), um poderoso líder político que está lutando por sua própria vida enquanto seus inimigos no Conselho de Regentes se unem contra ele. Anna Sawai interpreta Toda Mariko, uma tradutora cristã e filha de um traidor da pátria que precisa equilibrar sua fé, sua lealdade a Toranaga e seus sentimentos pelo estrangeiro Blackthorne. (Disney+, 1 temporada e 10 episódios até agora)

Bônus: Guerreiros do Sol (2025)

"Guerreiros do Sol". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Entra como bônus porque tecnicamente não é uma série, mas uma novela. Livremente inspirada em histórias como a do pernambucano Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião, o mais famoso cangaceiro, e a baiana Maria Gomes de Oliveira (1911-1938), a Maria Bonita, sua companheira, Guerreiros do Sol foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. Com direção de Rogério Gomes, Guerreiros do Sol se passa no sertão nordestino, nas décadas de 1920 e 1930, tem uma reconstituição de época ao mesmo tempo caprichada e crua e acompanha, como diz a sinopse, "uma história de amor em tempos de guerra": a de Rosa (vivida pela atriz paraibana Isadora Cruz) e Josué (personagem do ator pernambucano Thomás Aquino).

Narradora da trama, Rosa se apaixona à primeira vista por Josué, mas se casa com o coronel Elói Bandeira (o paulista José de Abreu), um viúvo poderoso e abastado, para agradar seu pai. Quando vai morar na fazenda do marido, leva sua irmã, Otília (a potiguar Alice Carvalho), para poder dividir seus anseios. Lá, se vê em uma relação conflituosa com seu enteado, Idálio Bandeira (o mineiro Daniel de Oliveira). Filho de Generosa (a paraibana Marcelia Cartaxo), Josué também se apaixona por Rosa à primeira vista. Após a morte do pai, contudo, seu objetivo de vida passa a ser a vingança. Em pouco tempo, assume o bando de cangaceiros comandado por Miguel Ignácio (o paranaense Alexandre Nero), o que indigna o competitivo e traiçoeiro Arduíno (o pernambucano Irandhir Santos). (Globoplay, 45 capítulos)

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