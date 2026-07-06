Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Quando é inevitável dar spoiler de um filme?

Estreia na sexta-feira (10) no Amazon Prime Video "O Drama" (2026). Título estrelado por Robert Pattinson e Zendaya colocou os críticos em um dilema

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS