Robert Pattinson e Zendaya estrelam "O Drama" (2026), filme escrito e dirigido por Kristoffer Borgli. Diamond Films / Divulgação

Na sexta-feira (10), estreia no Amazon Prime Video um filme que colocou os críticos em um dilema na época do seu lançamento nos cinemas, no início de abril. Trata-se de O Drama (The Drama, 2026), escrito e dirigido por Kristoffer Borgli e protagonizado por Robert Pattinson e Zendaya. Como falar sobre sua contundência e suas polêmicas sem dar spoiler?

Há filmes em que o segredo é a alma do negócio. Revelar uma virada na trama ou um plot twist, como chamam em Hollywood, equivale a privar o público da surpresa. Sem o devido alerta de spoiler, um crítico pode arruinar a experiência de assistir a um policial, a um suspense, a um terror ou até a uma comédia romântica _ mistérios e reviravoltas não são exclusividade de nenhum gênero. Aliás, mesmo documentários lançam mão de artifícios mais associados à ficção. Vide A Artista e o Ladrão (2020), do diretor norueguês Benjamin Ree.

Em alguns casos, o final muda totalmente a história que acabamos de ver. Ou a solução estava na cara o tempo todo, mas o cineasta, tal qual um ilusionista, como define o diretor Christopher Nolan, foi hábil em desviar nosso olhar para outra coisa.

Janet Leigh na famosa cena do chuveiro de "Psicose" (1960), filme de Alfred Hitchcock. Paramount / Divulgação

Às vezes, a guinada acontece bem mais cedo. O exemplo clássico é o de Psicose (1960), em que Alfred Hitchcock fez a plateia achar que estava contando a história de uma secretária que roubou US$ 40 mil da imobiliária onde trabalhava para pagar as dívidas de seu amante, até que a famosa e fatídica cena do chuveiro nos mostrou que a história sendo contada era outra.

Não raro, o plot twist é só perfumaria: não concede mais relevância ao tema abordado, não abre novas leituras, não ressignifica o filme. Mas se for bem feito, se for saboroso, se fizer o queixo cair, está valendo.

E mesmo quando tomamos cuidado de não avançar o sinal na descrição de uma sinopse, corremos o risco de condicionar o espectador. Ao escrever que o roteiro de um filme é surpreendente, induzo o leitor a já olhar por trás das cortinas, gerando uma expectativa que pode reprimir o espanto diante das descobertas e reversões ofertadas pelos cineastas.

Mas há situações em que o spoiler é essencial para a argumentação sobre um filme, para justificar elogios, como aqueles que fiz a Que Horas Eu te Pego? (2023), comédia de Gene Stupnitsky, e Pisque Duas Vezes (2024), terror de Zoë Kravitz, fundamentar uma crítica negativa ou explicar por que existe um debate, o que é o caso de O Drama.

Na trama, Zendaya interpreta Emma, e Robert Pattinson faz o papel de Charlie. Quando o filme começa, eles estão na semana dos últimos preparativos para o casamento. Cada um está escrevendo e compartilhando com os amigos o que vai dizer na cerimônia. Charlie, por exemplo, afirma adorar como Emma transforma os dramas dele em comédia.

Robert Pattinson e Zendaya em "O Drama": filme começa como se fosse uma típica comédia romântica. Diamond Films / Divulgação

Parece que estamos diante de uma comédia romântica como qualquer outra, mas quem já viu o trailer sabe que alguma coisa balançou o relacionamento, a ponto de o casal não conseguir sorrir com naturalidade durante uma sessão de fotos. E quem conhece o diretor e roteirista de O Drama sabe que esse filme não vai ser uma simples comédia romântica.

O norueguês Kristoffer Borgli é o mesmo cineasta de Doente de Mim Mesma (2022) e de O Homem dos Sonhos (2023). Pode-se enxergar em O Drama características dos dois títulos anteriores, como as cenas que embaralham o real e o imaginado, o tema da cultura do cancelamento e o clima de constante desconforto.

A certa altura, Emma inverte a mão: transforma uma comédia em drama. E então faz surgir um elefante enorme no meio da sala.

Não se pode ignorá-lo e é preciso nomeá-lo, portanto, fica o alerta de que haverá SPOILERS a partir daqui.

Mamoudou Athie e Alana Haim em cena do filme "O Drama". Diamond Films / Divulgação

No dia em que Emma, Charlie e os padrinhos Rachel (vivida por Alana Haim, de Licorice Pizza) e Mike (personagem de Mamoudou Athie, da série Arquivo 81) estão provando os pratos e os vinhos a serem servidos no casamento, os quatro amigos resolvem contar qual foi a pior coisa que cada um já fez na vida. As confidências provocam risos, embora algumas ações tenham sido realmente vergonhosas, até que Emma revela: quando tinha 15 anos, ela planejou um massacre a tiros no colégio onde estudava. Chegou a levar um rifle para a escola, mas não seguiu adiante com o plano.

Pronto. Essa revelação chocante muda tudo na relação entre os personagens do filme — e muda tudo também na relação dos espectadores com o filme.

O Drama pergunta: o amor é incondicional? Será que conhecemos de verdade a pessoa que amamos? Como conciliar a visão idealizada com a realidade? Você já contou tudo sobre seu passado para quem divide a cama contigo? Há coisas que não merecem perdão? Segredos que impedem uma segunda chance? Existe uma calculadora moral para medir o que é aceitável e o que não é? Até onde vai a nossa hipocrisia?

"O Drama": Charlie (Robert Pattinson) e Emma (Zendaya). Diamond Films / Divulgação

Todas essas perguntas são válidas, pertinentes e instigantes. O problema é que o próprio filme interditou uma parte muito importante do debate ao tratar como segredo de Estado o motivo da crise entre Emma e Charlie.

Sobreviventes dos ataques a tiros em colégios e pais de vítimas reclamaram que O Drama usa as chacinas escolares apenas como elemento de um plot twist e criticaram o marketing do filme, por esconder essa questão em vez de aproveitar a influência de Zendaya e Robert Pattinson para discutir sobre essa tragédia cotidiana dos Estados Unidos.

A comunidade negra também se queixou, citando estatísticas: são homens brancos que atacam a tiros em escolas e universidades. Negros são raros, mulheres são raríssimas — uma mulher negra, então, é praticamente uma fantasia.

É verdade que o filme não se omite de criticar a presença massiva das armas de fogo na sociedade, na cultura e no imaginário do país. Também fala sobre o que pode levar um adolescente a querer matar seus colegas, encenando em flashbacks episódios de bullying, isolamento social e depressão e mostrando como atiradores são encorajados, ensinados e endeusados em fóruns da internet.

E a identidade racial de Emma suscita leituras como a que fizeram a curadora de arte Andreza Delgado, fundadora da Perifacon, e a jornalista Karol Gomes: ambas negras, no Instagram elas refletiram sobre como o racismo estrutural está por trás das reações de Charlie à confissão da noiva.

Mas O Drama aborda seus temas complexos com ironia e comicidade, o que, pelo menos nos Estados Unidos, gera compreensível controvérsia. Será que dá para fazer humor sobre tiroteios em escolas enquanto famílias choram por filhos e irmãos mortos e milhões de crianças e adolescentes vivem com medo de que sua sala de aula vire palco de uma matança? E nós podemos rir, mesmo que de nervoso?

Extrapolando, O Drama reafirma a liberdade de expressão artística ao mesmo tempo em que convida a refletir sobre os possíveis limites da arte. E este é um mérito inegável do filme: deixa o espectador com zilhões de perguntas na cabeça e provoca qualquer coisa, seja positiva ou negativa, menos indiferença.

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