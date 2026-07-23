Adriano Giannini vive o sobrevivente da ditadura argentina Mariano Guerra no filme "Retorno a Buenos Aires". 34 Filmes / Divulgação

Porto Alegre serviu de dublê da capital argentina no filme Retorno a Buenos Aires, que foi selecionado para a competição principal, ou seja, a disputa pelo Leão de Ouro, no 83º Festival de Cinema de Veneza, na Itália, em setembro.

Coprodução entre Brasil e Itália, o longa-metragem tem direção de Marco Bechis, cineasta chileno-italiano que traz no currículo Garage Olimpo (2009) e Terra Vermelha (2008). Cerca de 70% de Retorno a Buenos Aires foi rodado na capital gaúcha, e o restante teve locações na cidade italiana de Turim. Bechis assina o roteiro com Vijaya Bechis Boll, e a produção executiva é de André Ristum e Patrick de Jongh.

A história começa em Buenos Aires, em 2008, e tem como protagonista o ator italiano Adriano Giannini, filho do veterano Giancarlo Giannini e coadjuvante na minissérie Supersex (2024). Ele interpreta Mariano Guerra, personagem que volta à Argentina depois de três décadas anos morando na Itália para depor no julgamento dos ex-militares que o sequestraram e torturaram durante a ditadura militar no país (1976-1983). Hospedado com outros sobreviventes, ele reencontra gente com quem dividiu o cativeiro e passa os dias esperando a sua vez de falar.

Marco Bechis tem experiência no assunto. Nascido no Chile, criado entre São Paulo e Buenos Aires, ele foi sequestrado em 19 de abril de 1977, aos 20 anos. Expulso da Argentina por motivos políticos, refez a vida em Milão, onde virou cineasta.

— Volto à Argentina 50 anos depois, com uma história que não é a minha, mas que nasce de uma ferida que conheço. Eu também fui sequestrado durante a ditadura argentina, mas Mariano não sou eu. Por meio dele, procurei contar esse momento em que o passado volta a ocupar o presente — reflete o diretor sobre o novo trabalho.

As filmagens terminaram ainda em março, quando o golpe argentino de 1976 completou 50 anos, reforçando, como mostra o material de divulgação, a atualidade da reflexão proposta pelo longa, que fala de memória, justiça e sobrevivência.

— Escolhi a ficção porque, às vezes, ela é a única forma de se aproximar de uma verdade que a memória, sozinha, não consegue contar. Busquei uma direção essencial, sem explicar nem julgar. Interessavam-me os silêncios, os rostos, o tempo da espera, os lugares que conservam as marcas do que aconteceu. No fundo, este filme fala de uma única coisa: da culpa do sobrevivente, que persiste — afirma Bechis.

O elenco mistura brasileiros e argentinos: Paula Cohen faz a juíza Desideria Losada, Eduardo Hoy vive Mariano jovem, e as argentinas Ana Celentano, Verónica Gerez e Olivia Nuss completam o time. A equipe técnica brasileira conta com a direção de arte de Eduardo Antunes, figurino de Coca Serpa, direção de produção de Beto Rodrigues e assistência de direção de Betânia Furtado.

*Produção Alana Borges

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui