Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Coprodução entre Brasil e Itália
Notícia

Porto Alegre é dublê de Buenos Aires em filme que vai disputar o Leão de Ouro no Festival de Veneza

Dirigido por Marco Bechis, "Retorno a Buenos Aires" aborda sobrevivência e justiça durante a época da ditadura militar na Argentina

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS