Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

Pedro Gonzaga e Roger Lerina debatem "Macbeth" no Instituto Ling

Encontro do projeto Adaptação: Entre a Literatura e o Cinema será nesta terça (7), das 19h30min às 21h30min

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS