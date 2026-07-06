Denzel Washington e Frances McDormand em "A Tragédia de Macbeth" (2021), de Joel Coen. Apple TV+ / Divulgação

O projeto Adaptação: Entre a Literatura e o Cinema, do Instituto Ling, em Porto Alegre, promove nesta terça-feira (7) um debate sobre a peça Macbeth, de William Shakespeare, e a versão cinematográfica de Joel Coen, A Tragédia de Macbeth (2021). O encontro será conduzido pelo professor de literatura e escritor Pedro Gonzaga e pelo jornalista e crítico de cinema Roger Lerina, das 19h30min às 21h30min. Os ingressos custam R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada) e podem ser comprados neste link.

Escrita por William Shakespeare entre 1603 e 1607, Macbeth tem sempre algo a dizer sobre nós. É uma peça tão atemporal no retrato que faz da ambição humana, da corrupção do poder e do peso da culpa, que está sempre ganhando novas adaptações.

Tivemos o Macbeth (1948) de Orson Welles e o Macbeth (1971) de Roman Polanski. Trono Manchado de Sangue (1957), de Akira Kurosawa, leva a trama do rei escocês para o Japão feudal, e Homens de Respeito (1990), de William Reilly, se passa no submundo do crime de Nova York. Em Macbeth: Ambição e Guerra (2015), o diretor Justin Kurzel transformou a trama em um épico visualmente deslumbrante.

Disponível no Apple TV, A Tragédia de Macbeth foi a primeira produção, em mais de 35 anos, que Joel Coen realizou sem a companhia do irmão, Ethan Coen. Os dois começaram a carreira com Gosto de Sangue (1984) e assinaram juntos, entre outros títulos, Barton Fink: Delírios de Hollywood (1991), premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, Fargo (1996), vencedor do Oscar de roteiro original e de atriz (Frances McDormand), e Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), ganhador das estatuetas douradas de melhor filme, diretor, roteiro adaptado e ator coadjuvante (Javier Bardem).

Por um lado, em A Tragédia de Macbeth o cineasta mantém a ambientação medieval e preserva o texto original, com a linguagem poética, irônica e plena de metáforas concebida por Shakespeare. Por outro, como um reflexo de nossa época, mais inclusiva, escala um punhado de atores negros para personagens importantes — a começar pelo protagonista, Denzel Washington, e por Corey Hawkins, que interpreta Macduff.

Todo o elenco saboreia as palavras e sabe encorpar o silêncio. Washington, aliás, bateu seu próprio recorde de artista negro mais indicado ao Oscar. Foi sua 10ª indicação. Antes, concorreu como melhor ator por Malcolm X (1992), Hurricane: O Furacão (1999), Dia de Treinamento (2001), O Voo (2012), Um Limite Entre Nós (2016) e Roman J. Israel (2017); como melhor ator coadjuvante por Um grito de Liberdade (1987) e Tempo de Glória (1989); e, como produtor, na categoria de melhor filme por Um Limite Entre Nós. Ele ganhou por Tempo de Glória e Dia de Treinamento.

Merecem destaque também as atuações de Frances McDormand (a esposa do rei, Lady Macbeth), Kathryn Hunter (no papel das três bruxas que profetizam a ascensão e a queda do então heroico e virtuoso barão de Glamis) e Bertie Carvel (que faz Banquo).

Direção de fotografia e design de produção de "A Tragédia de Macbeth" concorreram ao Oscar. Apple TV+ / Divulgação

O filme disputou outras duas categorias no Oscar: fotografia, do francês Bruno Delbonnel, e design de produção, por Stefan Dechant e Nancy Haigh. Foi mais do justo.

A fotografia, em um magnífico preto e branco, remete a clássicos como A Paixão de Joana d'Arc (1928), de Carl Theodor Dreyer, e O Sétimo Selo (1957), de Ingmar Bergman, enquanto a cenografia minimalista faz valorizar o trabalho dos atores e lembra o Expressionismo Alemão. E como apontou o crítico Marcelo Hessel, do site Omelete, "Joel Coen esmaga na encenação a pretensa grandeza dos homens. Seu filme, enquadrado em 4x3, está cheio de momentos que apequenam os personagens, seja nos close-ups em grande angular, no tamanho desproporcional dos cenários, ou na solução claustrofóbica de conceber esses cenários como becos sem saída ou vias de mão única".

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui