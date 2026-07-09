Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Despedida
Opinião

O filmaço brasileiro que tem cena embalada por "Total Eclipse of the Heart", de Bonnie Tyler

Artista britânica morreu nesta quarta-feira (8), aos 75 anos, em Portugal. Balada dos anos 1980 está na trilha sonora do drama brasileiro "Deserto Particular" (2021)

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