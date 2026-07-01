Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

YouTube
Opinião

O musical sobre "A Odisseia" que virou fenômeno pop antes do filme de Christopher Nolan

Como aquecimento para a estreia do épico nos cinemas, recomendo assistir às animações de "Epic: The Musical"

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS