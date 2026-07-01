Odisseu em cena de "Epic: The Musical", projeto criado por Jorge Rivera-Herrans. Epic: The Musical / Reprodução

Cinco anos antes de o diretor inglês Christopher Nolan anunciar que adaptaria A Odisseia para o cinema, um estudante porto-riquenho da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, já havia dado início a um projeto que transformaria em um musical as aventuras narradas no poema escrito pelo grego Homero.

Nascido em 2019 como um trabalho de conclusão de curso, ainda rudimentar e solitário, Epic: The Musical começou a se tornar um fenômeno das redes sociais em janeiro de 2021. Foi quando Jorge Rivera-Herrans lançou no TikTok uma prévia da música Full Speed Ahead, que ilustra a partida de Odisseu e seus homens após a Guerra de Troia para voltarem à ilha de Ítaca — e as incertezas do que estava por vir.

A partir daí, Rivera-Herrans passou a abrir audições pelas redes sociais para encontrar as vozes de deuses do Olimpo, como Zeus, monstros mitológicos e a própria Penélope, esposa de Odisseu. Ele próprio compôs as músicas e fez os arranjos, usando sintetizadores como instrumentos.

O processo de criação, documentado em vídeos e prévias, somou mais de 60 milhões de visualizações ao longo dos cinco anos seguintes, período em que Rivera-Herrans foi divulgando aos poucos as novas canções e conquistando uma base de fãs cada vez maior. Entre eles, está nossa filha mais velha, a Helena, que sabe de cor todas as letras e foi quem escreveu a base deste texto.

Tal qual a jornada de Odisseu, o caminho até a conclusão do projeto não foi livre de obstáculos. Em 2023, uma disputa judicial com a produtora original do musical, a Blair Russell Productions, ameaçou travar de vez o andamento do trabalho, com a empresa reivindicando o controle total dos direitos autorais da obra.

Rivera-Herrans reagiu com uma contestação própria, alegando ser o único responsável pela criação, direção musical e interpretação vocal do projeto. O impasse paralisou novos lançamentos por meses, até que o músico conseguiu se desvincular da produtora e fundou sua própria empresa, a Winion Entertainment, para gerir o restante do musical de forma independente.

"Epic": Penélope, Odisseu e Telêmaco em arte do perfil Kiss Me Devil. Kiss Me Devil / Reprodução

Jorge Rivera-Herrans deu sequência ao projeto, lançando saga após saga até finalizá-lo em dezembro de 2024. Ao todo, Epic: The Musical consiste em 40 músicas, divididas em dois atos de 20 canções cada, organizados em nove sagas. São elas: a Saga de Troia, a Saga do Ciclope, a Saga do Oceano, a Saga de Circe, a Saga do Submundo, a Saga do Trovão, a Saga da Sabedoria, a Saga da Vingança e a Saga de Ítaca, que representa o capítulo final da história. Muitos personagens estão associados a instrumentos específicos, como Odisseu (guitarra), Penélope (viola), Atena (piano), Poseidon (trompete), Afrodite (saxofone) e Hermes (lira e harpa).

Cada uma dessas 40 canções foi ilustrada por diferentes artistas e animadores, com estilos distintos. Algumas músicas chegaram a ganhar mais de cinco versões animadas.

Arte para a canção "Full Speed Ahead" de "Epic: The Musical". n.a.n.a.m.i / Reprodução

Essas animações estão disponíveis no YouTube, mas não existe um endereço oficial que reúna todas elas, pois o projeto se tornou, ao longo do tempo, uma obra coletiva da comunidade de fãs. Alguns deles, porém, agregaram versões e montaram um "filme completo" (um full movie, para usar o termo em inglês), que tem cerca de duas horas e 20 minutos de duração.

Entre as músicas com várias versões, está Would You Fall in Love With Me Again?, canção que retrata o reencontro entre Penélope e Odisseu, no qual ele pergunta à esposa se ela se apaixonaria por ele novamente. O artista Nya Tyan a retratou com um desenho minimalista em preto e branco, usando a cor apenas em momentos marcantes, para destacar melhor as emoções dos personagens. Outro animador, chamado de Clover, optou por um traço gestual, com um visual mais caótico que serviu para ilustrar a sofrência dos personagens. Por último, Sofien trouxe uma leitura mais teatral, no estilo de animações clássicas da Disney, atribuindo até um tom mais leve para a música.

Arte para a canção "Would You Fall in Love With Me Again?", de "Epic: The Musical". n.a.n.a.m.i / Reprodução

Would You Fall in Love With Me Again? é uma balada melancólica com momentos de arroubos dramáticos, mas Epic: The Musical transita por estilos musicais variados. A música Ruthlessness apela para um tom "dark pop vilanesco" e tem uma melodia tensa, visto que na música o deus Poseidon aparece para se vingar de Odisseu e seus soldados por cegarem seu filho, o ciclope Polífemo.

Em contraste, temos Legendary, uma canção com um clima otimista cantada por Telêmaco, filho de Odisseu, que sonha em viver a vida de uma lenda, como seu pai.

No Spotify, Epic: The Musical já soma quase 2 bilhões de reproduções e tem uma média mensal de 2,5 milhões de ouvintes. Em abril, o site da revista The Hollywood Reporter revelou que Epic deve se transformar em um longa-metragem de animação. O filme será produzido por Jerry Bruckheimer, nome por trás de sucessos como Armageddon, Top Gun: Maverick e a franquia Piratas do Caribe. Kevin Weaver, presidente da Atlantic Music Group, também assina como produtor executivo ao lado de Rivera-Herrans. O projeto está em seus estágios iniciais de desenvolvimento.

Enquanto isso, Jorge Rivera-Herrans já trabalha em um novo musical, intitulado Ilium. Ele vai adaptar a Ilíada, o poema de Homero que antecede A Odisseia.

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