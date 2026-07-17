Maria Fernanda Cândido e Selton Mello: atores vão receber o Kikito de Cristal em agosto. Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Maria Fernanda Cândido e Selton Mello serão homenageados com o Kikito de Cristal na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Será a primeira vez que o troféu, dedicado a nomes de destaque do cinema nacional e internacional, será entregue a dois artistas na mesma edição.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), em coletiva de imprensa realizada em São Paulo. O festival, que ocorre de 14 a 22 de agosto, também revelou os documentários, os curtas brasileiros e os longas gaúchos que entram na disputa pelos Kikitos. Ao todo, 21 novos títulos foram incorporados às mostras competitivas.

Maria Fernanda, que venceu o Kikito de melhor atriz por Dom em 2003, esteve recentemente em O Agente Secreto, filme brasileiro indicado ao Oscar. Selton, por sua vez, voltou ao centro da conversa internacional com Ainda Estou Aqui, primeiro longa nacional vencedor do Oscar. O ator também estará no encerramento de Gramado, no elenco do filme chileno La Perra (leia mais logo abaixo).

Documentários na competição

"O Projeto", de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic, compete pelo Kikito de melhor documentário. Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Quatro longas disputam o Kikito de melhor documentário: Afrontosa, de Coraci Ruiz e Julio Matos (SP); Empeleitada, de Micaele Xukuru, Chico Ludermir e Sergio Borges (PE); Gonzaguinha, Da Maior Liberdade, de Susanna Lira (RJ); e O Projeto, de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic (SP).

A seleção reúne filmes sobre memória, território, identidade e transformações sociais. Entre os temas estão a trajetória de uma mulher trans, preta e periférica em Campinas; a construção coletiva de uma casa de taipa ligada ao povo Xukuru; a obra de Gonzaguinha; e os desdobramentos do colonialismo e da supremacia branca.

Curtas brasileiros

"Fúrias", de Nica Maleoa, representa o RS na competição de curtas do Festival de Gramado. Festival de Cinema de Gamado / Divulgação

A mostra de curtas brasileiros terá 12 produções de sete Estados. O Rio Grande do Sul será representado por Fúrias, de Nica Maleoa.

Também foram selecionados A Menina que Queria Ser Pedra, de Jackson Abacatu (MG); As Gêmeas, de Vanessa Aguiar (RJ); Divino: Sua Alma, Sua Lente, de Clea Torres e Gilson Costa, com codireção de Divino Tserewahú (MT); Graxa e o Zepelim, de Camilo Soares (PE); Maior que a Casa Toda, de Fabiano Barros e Neto Cavalcanti (RO); Mulher Papaya, de Camila Tarifa (SP); Pão Doce, de Wesley Gabriel Silva Santos (SP); Pique-Pega, de Mia Lima Rocha (RJ); Revelação, de Gabriela I. Gaia (RJ/SP/FR); 씨발 (Shibal), de João Rubio Rubinato (SP); e Um Passeio, de Thalles Cabral e Fernanda Rocha (SP).

Longas gaúchos

Cena do filme gaúcho "Morro da Cruz: Memória Popular", de Crystom Afronário. Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

A Mostra Competitiva Sedac Iecine de Longas-Metragens Gaúchos terá cinco filmes. A seleção reúne ficção, documentário, drama, terror, ficção científica, memória popular e experimentação visual.

Na ficção, A História Mais Triste do Mundo, de Hique Montanari, mistura live action, animação e teatro de bonecos para narrar uma jornada de amadurecimento infantil. Já Remanente: Voltagem, de Kapel Furman, combina drama, terror e ficção científica em uma história sobre dois paramédicos que ativam acidentalmente um portal dimensional e libertam uma criatura com poderes eletromagnéticos.

Entre os documentários, Darcy Fagundes meu Famoso Pai Desconhecido, de Luciane Fagundes, reconstrói afetivamente a trajetória de um dos maiores nomes da história do rádio no Rio Grande do Sul.

Filhas da Lua, de Tatiana Sager, acompanha quatro travestis que, após sobreviverem ao sistema prisional, buscam superar obstáculos e reconstruir suas vidas. Já Morro da Cruz: Memória Popular, de Crystom Afronário, parte do olhar de moradores, estudantes e artistas para tratar da identidade cultural e da celebração da periferia de Porto Alegre.

Filme de encerramento

Cena do filme chileno "La Perra", de Dominga Sotomayor. Planta / Divulgação

O filme de encerramento, com exibição no dia 21 de agosto, na véspera da entrega dos Kikitos, será La Perra, drama da chilena Dominga Sotomayor que participou do Festival de Cannes. A produção é baseada no livro homônimo de Pilar Quintana e tem Selton Mello no elenco principal e na produção executiva.

Ambientado em uma ilha remota no sul do Chile, o longa acompanha uma mulher solitária que resgata uma cachorra filhote e, a partir desse vínculo, precisa encarar traumas, ressentimentos e relações rompidas do passado.

* Produção: João Vítor Debiasi

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