Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Filme que inspirou "A Odisseia" de Christopher Nolan mistura Shakespeare com samurais

Diretor japonês Akira Kurosawa adaptou a peça "Rei Lear" em "Ran" (1985), que está disponível no Telecine

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS