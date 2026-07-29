Robert Redford e Dustin Hoffman estrelam "Todos os Homens do Presidente" (1976), filme de Alan J. Pakula. Warner / Divulgação

A Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, exibe às 19h nesta quinta-feira (30) um dos maiores clássicos do cinema sobre jornalismo. Trata-se de Todos os Homens do Presidente (All the President's Men, 1976), de Alan J. Pakula (1928-1998), atração da Sessão Almanaque 21. Os ingressos custam R$ 8, e depois haverá comentários do crítico Rodrigo de Oliveira, que está lançando uma edição especial da revista homônima, toda dedicada a filmes de 1976.

— Todos os Homens do Presidente é um filme fora da curva por vários motivos — diz Rodrigo de Oliveira. — Mas algo que chama a atenção logo de cara é o fato de contar uma história real no calor do momento. Era raríssimo um filme ser produzido e lançado com um intervalo de tempo tão curto em relação ao acontecimento que retrata. O filme também é uma aula de como fazer jornalismo por motivos distintos. O primeiro e mais óbvio é por mostrar uma dupla de repórteres fazendo seu trabalho de maneira impecável, apurando as informações e até correndo sérios riscos para chegar ao seu objetivo. O segundo motivo veio da passagem do tempo. Alunos de Jornalismo que assistem ao filme hoje tem chance de aprender como a profissão era exercida em uma época que nem os computadores eram uma realidade nas redações, muito menos os celulares e outras facilidades modernas. Ver como eram apuradas as notícias no passado é um aprendizado e tanto para as plateias mais jovens. Mas o filme não é professoral, de maneira alguma. É, sim, um thriller muito bem construído, com performances incríveis do seu elenco.

Reza a lenda que Todos os Homens do Presidente provocou um aumento maciço na procura por faculdades de Jornalismo. Na tela, repórteres se tornaram os heróis de uma transformação política nos Estados Unidos e, assim, viraram modelos de coragem e obstinação para muitos e muitos jovens ao redor do mundo.

O longa-metragem ganhou o Oscar nas categorias de ator coadjuvante, para Jason Robards (1922-2000), roteiro adaptado, escrito por William Goldman (1931-2018), direção de arte e som. Também disputou as estatuetas de melhor filme, direção, atriz coadjuvante (Jane Alexander) e edição.

Na trama, Robert Redford (1936-2025) e Dustin Hoffman interpretam, respectivamente, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein. Sob o aval do editor-executivo do Washington Post, Ben Bradlee (1921-2014) — papel de Jason Robards —, eles investigaram o incidente que ficou conhecido como o Caso Watergate. A apuração jornalística acabou com a renúncia do então presidente dos EUA, o republicano Richard Nixon (1913-1994).

Richard Nixon foi presidente dos Estados Unidos de 20 de janeiro de 1969 a 9 de agosto de 1974. The Nixon Library / Wikimedia Commons

Graças a uma fonte secreta conhecida como Garganta Profunda — mais tarde identificado como Mark Felt (1913-2008), que era diretor-assistente do FBI —, Woodward e Bernstein informaram ao público sobre um esquema de atividades clandestinas e ilegais realizadas por membros do governo Nixon. As ações vieram à tona depois que cinco homens de terno e gravata foram flagrados invadindo a sede do Partido Democrata no edifício Watergate, em Washington, no dia 17 de junho de 1972. O objetivo era instalar aparelhos de escuta e espionagem.

O sucesso do filme, lançado ainda no calor da renúncia de Nixon, que ocorreu em 1974, deu ainda mais notoriedade aos tenazes jornalistas. "É provável que Bob Woodward e Carl Bernstein tenham, após se verem representados em Todos os Homens do Presidente, se olhado no espelho esperando deparar com os rostos de Robert Redford e Dustin Hoffman", escreveu o crítico Marcelo Perrone em Zero Hora, em 2008.

Carl Bernstein (papel de Dustn Hoffman) e Bob Woodward (Robert Redford) em "Todos os Homens do Presidente". Warner / Divulgação

O diretor Alan J. Pakula tinha a intenção de usar a própria redação do jornal The Washington Post como cenário, e seus jornalistas como figurantes. Mas, por problemas logísticos, optou-se por uma réplica construída em estúdio. O Post colaborou cedendo documentos, objetos e equipamentos da redação.

À busca pela autenticidade cenográfica somou-se a eficiência de uma narrativa construída sobre um crescendo de tensão e suspense. A representação da figura do Garganta Profunda espelha a habilidade de Pakula em manipular os nervos do espectador, como ele já havia demonstrado em Klute: O Passado Condena (1971) e A Trama (1974). O personagem que se comunica por códigos e circula pelas sombras, representado pela voz do ator Hal Holbrook (1925-2021) e pela sugestão de sua presença, ganha no filme dimensão à altura dos protagonistas.

Hal Holbrook como Garganta Profunda em "Todos os Homens do Presidente". Warner / Divulgação

O filme é antológico desde seus créditos de abertura. O dedilhar na máquina de escrever foi mixado com ruído de tiros, para ressaltar o poder de uma importante arma: a palavra.

Basta o episódio de Watergate ser relembrado para brotar no imaginário as cenas da primorosa reconstituição que elevou a ficção ao patamar de registro oficial e definitivo sobre o episódio. Assim como crianças imaginam repetir os feitos de seus heróis na fantasia, Todos os Homens do Presidente ainda hoje estimula gerações de jornalistas a idealizarem um feito como aquele empreendido por Woodward e Bernstein.

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