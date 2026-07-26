O diretor Martin Scorsese e os atores Leonardo DiCaprio e Matt Damon no set do filme "Os Infiltrados". Andrew Cooper / Divulgação

Os Infiltrados (The Departed, 2006), que voltou ao menu da Netflix na sexta-feira (24), talvez não seja o filme favorito dos fãs de Martin Scorsese: à frente, costumam figurar títulos como Taxi Driver (1976), Touro Indomável (1980), Os Bons Companheiros (1990) e O Irlandês (2019).

Também não é seu maior sucesso de público: esse posto pertence a O Lobo de Wall Street (2013), que arrecadou US$ 392 milhões nas bilheterias.

Muito menos é sua obra mais autoral, pois se trata da versão de um policial produzido em Hong Kong: o cultuado Conflitos Internos (2002), de Andrew Lau e Alan Mak.

E nem está ambientado na sua amada cidade natal, Nova York, cenário de 14 dos seus 26 longas-metragens de ficção já lançados.

Mas Os Infiltrados é o único filme que rendeu um Oscar a Scorsese, cineasta de 83 anos que soma 16 indicações ao prêmio da Academia de Hollywood, como diretor, roteirista ou produtor.

Scorsese assinou seu primeiro longa, Quem Bate à Minha Porta?, em 1967. Sua estreia no Oscar aconteceu por causa de Touro Indomável, pelo qual concorreu ao troféu de diretor. Nessa categoria, foi indicado, no total, 10 vezes, a última delas por Assassinos da Lua das Flores (2023). Como um dos produtores desse drama histórico, disputou também o prêmio de melhor filme, a exemplo do que ocorreu com A Invenção de Hugo Cabret (2011), O Lobo de Wall Street e O Irlandês. As outras duas indicações foram como coautor dos roteiros adaptados de Os Bons Companheiros e A Época da Inocência (1993).

A solitária estatueta dourada de Martin Scorsese é a de direção — Os Infiltrados também ganhou o Oscar de melhor filme, mas só tinha Graham King como produtor. Houve mais dois triunfos: roteiro adaptado (por William Monahan) e edição (Thelma Schoonmaker, a indissociável colaboradora do cineasta). E Mark Wahlberg concorreu como ator coadjuvante.

Billy Costigan (papel de Leonardo DiCaprio) e Frank Costello (Jack Nicholson) em "Os Infiltrados". Warner / Divulgação

A trama se passa em Boston. Embora tenha trocado de cidade, Scorsese está em casa. O diretor volta a ofertar um envolvente e nervoso drama criminal que, como Caminhos Perigosos (1973), Os Bons Companheiros, Cassino (1995), Gangues de Nova York (2002) e O Irlandês, também traça um painel histórico dos Estados Unidos (ainda que não seja tão amplo).

Foi a terceira de oito parcerias com Leonardo DiCaprio, depois de Gangues de Nova York e O Aviador (2004) e antes de Ilha do Medo (2010), de O Lobo de Wall Street, do curta The Audition (2015), de Assassinos da Lua das Flores e do vindouro What Happens at Night. Os Infiltrados também foi a primeira e única vez em que Scorsese dirigiu um dos grandes atores de sua geração, Jack Nicholson.

Os protagonistas do filme andam ao mesmo tempo ao lado e fora da lei. Billy Costigan (papel de Leonardo DiCaprio) é um tira imiscuído na máfia irlandesa. Colin Sullivan (interpretado por Matt Damon) ingressou na polícia de Boston a mando do chefão do crime, Frank Costello (Jack Nicholson). Logo um estará à procura da identidade do outro, em uma caçada que toma rumos surpreendentes e traz, como de costume para Scorsese, a brutal exposição da violência.

Frank Costello (personagem de Jack Nicholson) e Colin Sullivan (Matt Damon) em "Os Infiltrados". Warner / Divulgação

Os Infiltrados narra a trajetória de Billy e Colin em paralelo, contrapondo a angústia e a solidão do primeiro ao estilo sedutor e calculista do outro, com atuações extraordinárias de DiCaprio e Damon. Entre eles, está um vilão talhado para Nicholson: malvado, obcecado por sexo, imprevisível e cheio de frases de efeito.

A história de opostos e simetrias dos dois informantes (ou "ratos", para usar a gíria do meio) ilustra o mundo contemporâneo na visão de Scorsese, em que os limites entre o bem e o mal estão borrados, como disse, à época, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. E onde a moralidade não existe, prossegue o cineasta, não há mais pecado, portanto, não há mais redenção. Nesse contexto, parece não haver espaço para um de seus temas maiores, a culpa católica. Não é só por floreio verbal que Frank Costello diz a dois padres que Deus não manda por ali.

As cruzes, por sua vez, estão viradas na letra X, uma homenagem ao filme de gângster Scarface (1932) e um símbolo da morte, vista em janelas, paredes, no chão e até na iluminação. Assim, é duplamente significativo o título original de Os Infiltrados, The Departed, referência "aos fiéis que partiram".

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