Victor Di Marco protagoniza "London" (2026), filme escrito e dirigido por ele e por Márcio Picoli. Retrato Filmes / Divulgação

London (2026), um longa-metragem gaúcho e queer escrito e dirigido pela dupla Victor Di Marco e Márcio Picoli, foi selecionado para a prestigiada Semana da Crítica da 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que será realizado em setembro na cidade italiana. A sessão de gala do filme ocorre no dia 6 de setembro, com presença da equipe.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (20). Filmado em Porto Alegre e produzido pelas empresas Proa & Popa e Balde de Tinta, o filme tem distribuição no Brasil pela Retrato Filmes. Na trama, o próprio Victor Di Marco interpreta o personagem principal, London, um jovem com deficiência que ganha a vida fazendo performances eróticas em uma casa de fetiches e tem a chance de descobrir a origem e o destino de sua condição através de um exame médico.

Com os resultados em mãos, diz a sinopse, "ele terá que decidir se sua vida será guiada por um diagnóstico ou pelos seus sonhos. Ao deparar com um mundo míope e distorcido à sua presença, o protagonista terá que reinventar forças para se libertar e descobrir quem realmente é".

Ainda segundo o material de divulgação, "apesar dos tabus e das crenças que cercam corpos situados para além da lógica binária e funcional sustentada pela estrutura capacitista, o longa traz corpos que vibram, que desejam, que vivem e se retiram de toda patologização que a sociedade impõe, questionando os discursos normativos que historicamente os reduzem à inadequação".

O elenco inclui Carla Cassapo, Jéssica Teixeira, Pedro Bertoldi, Priscilla Colombi, Emilio Farias e Manu Thedy. Bruno Polidoro assina a fotografia, Will Domingos é o editor, e Valeria Verba fez a direção de arte. A trilha sonora foi composta por Vito O. Azevedo, e a produção é creditada a Laura Moglia, Márcio Picoli, Victor Di Marco e Aline Gutierres.

Victor Di Marco em cena do filme "London". Retrato Filmes / Divulgação

De acordo com os diretores, a realização do filme foi "atravessada por inúmeros desafios, como uma enchente catastrófica às vésperas das filmagens, no qual recursos importantes foram perdidos".

— Chegar até Veneza é, antes de tudo, uma vitória coletiva de quem permaneceu acreditando quando parecia mais fácil desistir — afirmam Di Marco e Picoli. — Essa estreia reafirma que histórias contadas a partir de corpos historicamente marginalizados também pertencem aos maiores palcos do cinema mundial. London chegará a públicos de diferentes países e ampliará a forma como a deficiência é percebida: não como um limite ou uma falta, mas como uma potência criativa, uma linguagem e uma forma de produzir novas maneiras de olhar para o mundo.

A diretora da Settimana Della Critica, Beatrice Florentino, afirmou que há anos não via um longa de estreia realizado com tamanha segurança, precisão e maturidade emocional:

— London é uma celebração da vida, da delicadeza, do desejo e do amor. Um filme que abraça a sexualidade como uma força vital, recusa rótulos e nos lembra que o maior ato de coragem é simplesmente habitar o presente.

Quem são Victor Di Marco e Márcio Picoli

Márcio Picoli e Victor Di Marco, diretores e roteiristas do filme "London" (2026). Retrato Filmes / Divulgação

Diretores e roteiristas de London, Victor Di Marco e Márcio Picoli realizaram antes três curtas-metragens: O que Pode um Corpo? (2020), Possa Poder (2022) e Zagêro (2024). Todos são estrelados pelo próprio Di Marco, que tem distonia generalizada (um distúrbio neurológico que afeta seus movimentos e seu tônus muscular) e é autor do livro Capacitismo: O Mito da Capacidade. Ele também atuou em um episódio de 2022 na série Sob Pressão.

O que Pode um Corpo? ganhou o troféu de melhor fotografia (Bruno Polidoro) no Festival de Recife e concorreu ao Grande Otelo, da Academia Brasileira de Cinema, na categoria de curta documental. Possa Poder recebeu dois prêmios na competição gaúcha do Festival de Gramado: melhor ator (Victor Di Marco) e melhor atriz (Valéria Barcellos). Zagêro também foi laureado em Gramado: melhor ator e melhor montagem (por Di Marco e Picoli).

Em 2025, a dupla foi homenageada pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine), que entregou a Di Marco e Picoli o Prêmio Inovação, pelo "olhar original sobre o universo PCD" e pela "tradução cinematográfica profunda do sentido da palavra acessibilidade".

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