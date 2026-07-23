Bob Geldof em "Pink Floyd: The Wall" (1982), filme do diretor Alan Parker. MGM / Divulgação

A Sessão Nostalgia da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, exibe às 14h15min deste domingo (26) um clássico inesquecível para quem curte rock e cinema: Pink Floyd: The Wall (1982), de Alan Parker (1944-2020). Os ingressos custam apenas R$ 10. Vale frisar: atualmente, o filme está indisponível no streaming.

Este é um dos cinco musicais dirigidos pelo britânico Parker, que concorreu ao Oscar por O Expresso da Meia-Noite (1978) e Mississippi em Chamas (1988). Os outros foram Bugsy Malone: Quando as Metralhadoras Cospem (1976), Fama (1980), The Commitments: Loucos pela Fama (1991) e Evita (1996).

Cenas de animação de "Pink Floyd: The Wall" se tornaram clássicas. MGM / Divulgação

Misturando cenas com atores e sequências em animação, The Wall é baseado no álbum homônimo lançado em 1979 pela banda Pink Floyd. São desse disco canções emblemáticas como Another Brick in the Wall, Mother e Comfortably Numb.

O roteiro foi escrito pelo baixista e vocalista Roger Waters. O filme é protagonizado pelo roqueiro Bob Geldof e acompanha a vida de Pink, um astro do rock desiludido que constrói um muro mental de isolamento. A trama foca nos traumas de infância do personagem, nas pressões da fama e em seu colapso psicológico.

— Até hoje ouço relatos de amigos que emendavam sessões à época da estreia nos cinemas — diz Mônica Kanitz, curadora da Cinemateca Paulo Amorim. — Funcionava como uma experiência coletiva e inovadora, feita sob medida para cantar alto no cinema, viajar nas imagens e depois se perder em longas conversas sobre detalhes percebidos em meio aos momentos de alucinação vividos pelo protagonista. Mais de 40 anos depois, o filme ainda é cultuado por causa da sofisticada combinação de música e cinema, com suas letras críticas, suas texturas sonoras nada convencionais e suas pirações audiovisuais. Roger Waters é um cinéfilo confesso que sempre pensou na importância das imagens para a trajetória da banda.

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