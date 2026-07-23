Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

Filme de rock que faz o público cantar alto no cinema tem sessão em Porto Alegre

Cinemateca Paulo Amorim exibe neste domingo (26) "Pink Floyd: The Wall" (1982), de Alan Parker. Título está indisponível no streaming

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS