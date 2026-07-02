"Primavera" (2025), de Damiano Micheiletto, é um filme sobre o compositor Antonio Vivaldi (1678-1741). Indigo Film / Divulgação

Porto Alegre está entre as 16 cidades que fazem parte do mapa da 8 1⁄2 Festa do Cinema Italiano por Generali. O festival será realizado na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana. As primeiras sessões foram nesta quarta (1º), e as exibições prosseguem até o dia 8 de julho.

Na sua 13ª edição, o evento reúne 10 filmes, incluindo o documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segreto (2026), de Federico Ferrone e Michele Manzolini, que retratam a trajetória de Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto, três imigrantes italianos que se tornaram pioneiros do cinema no Brasil. Este título foi exibido na quarta-feira.

Outro destaque é a volta do ator Johnny Depp à direção, com Modi: Três Dias nas Asas da Loucura (2024), sobre o pintor italiano Modigliani (1884-1920). E há também a cópia restaurada de Caro Diário (1993), de Nanni Moretti.

Programação

Nesta quinta-feira, 2/7

17h: Primavera (2025, 111min), de Damiano Michieletto

19h15min: O Menino da Calça Rosa (2024, 114min), de Margherita Ferri

Primavera (2025, 111min), de Damiano Michieletto O Menino da Calça Rosa (2024, 114min), de Margherita Ferri Dia 3/7 (sexta)

17h: O Negociador (2025, 108min), de Alessandro Tonda

19h15min: Três Vezes Adeus (2025, 120min), de Isabel Coixet

O Negociador (2025, 108min), de Alessandro Tonda Três Vezes Adeus (2025, 120min), de Isabel Coixet Dia 4/7 (sábado)

17h: Caro Diário (1993, 100min), de Nanni Moretti

19h15min: Modi: Três Dias nas Asas da Loucura (2024, 114min), de Johnny Depp

Caro Diário (1993, 100min), de Nanni Moretti Modi: Três Dias nas Asas da Loucura (2024, 114min), de Johnny Depp Dia 5/7 (domingo)

17h: A Última Rodada (2025, 100min), de Francesco Sossai

19h15min: Primavera

A Última Rodada (2025, 100min), de Francesco Sossai Primavera Dia 7/7 (terça)

17h: Agnus Dei (2025, 73min), de Massimiliano Camaiti

19h15min: Caro Diário

Agnus Dei (2025, 73min), de Massimiliano Camaiti Caro Diário Dia 8/7 (quarta)

17h: Três Vezes Adeus

19h15min: Fuori (2025, 117min), de Mario Martone (sessão na Sala Eduardo Hirtz)

Saiba mais sobre os filmes:

A Última Rodada (2025)

Cena de "A Última Rodada". Rai Cinema / Divulgação

De Francesco Sossai. Acompanha Carlobianchi e Doriano (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), dois cinquentões falidos e obcecados pelo "último copo". Numa noite de perambulação, os dois arrastam Giulio (Filippo Scotti) e transformam o trajeto até Veneza numa aventura cômica e melancólica. Foi o grande vencedor do prêmio David di Donatello em 2026, com oito conquistas.

Primavera (2025)

Cena de "Primavera". Indigo Film / Divulgação

De Damiano Michieletto. Em Veneza, no início do século 18, Cecília (Tecla Insolia) cresceu confinada no Ospedale della Pietà, onde as meninas se apresentam escondidas atrás de uma grade para os ricos padroeiros da instituição. Tudo muda com a chegada do novo professor de música, Antonio Vivaldi (Michele Riondino), o compositor de As Quatro Estações, que reconhece a jovem violonista como artista. O filme venceu o prêmio do público de melhor filme internacional no Festival de Chicago.

O Menino da Calça Rosa (2024)

Cena de "O Menino da Calça Rosa". Eagle Pictures / Divulgação

De Margherita Ferri. Baseado na história real de Andrea Spezzacatena e no livro escrito por sua mãe, o filme reconstrói o caso do adolescente de 15 anos que, em 2012, tirou a própria vida após sofrer bullying e cyberbullying — o primeiro caso do tipo reconhecido na Itália. Com Claudia Pandolfi e Samuele Carrino, foi um dos filmes italianos mais vistos do ano, com mais de um milhão e meio de espectadores.

O Negociador (2025)

Cena de "O Negociador". Notorious Pictures / Divulgação

De Alessandro Tonda. O filme reconstrói os 28 dias que antecederam a tragédia de 4 de março de 2005, quando Nicola Calipari (Claudio Santamaria), alto dirigente do serviço secreto italiano (SISMI), sacrificou a própria vida para salvar a jornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), sequestrada por uma célula terrorista no Iraque. O longa revisita um episódio que permanece sem culpados.

Três Vezes Adeus (2025)

Cena de "Três Vezes Adeus". Autoral Filmes / Divulgação

De Isabel Coixet. Após uma discussão aparentemente boba, Marta (Alba Rohrwacher) e Antonio (Elio Germano) terminam. Ela se isola, enquanto ele, um chef de cozinha, mergulha no trabalho. O único sintoma que Marta não consegue ignorar é a falta de apetite, que tem mais a ver com sua saúde do que com a dor da separação. O filme da diretora espanhola adapta o último romance de Michela Murgia, publicado poucos meses antes de sua morte.

Caro Diário (1993)

Cena de "Caro Diário". Sacher Film / Divulgação

De Nanni Moretti. O próprio cineasta protagoniza crônicas divididas em três capítulos: uma volta de Vespa pelas ruas de Roma, uma viagem pelas ilhas da Sicília e uma via-crúcis por consultórios médicos atrás da cura para uma coceira misteriosa. O longa rendeu a Moretti o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes.

Modi: Três Dias nas Asas da Loucura (2024)

Cena de "Modi – Três Dias nas Asas da Loucura". IN.2 Film / Divulgação

De Johnny Depp. Durante 72 horas decisivas, o artista boêmio italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), conhecido como Modi, vive uma fuga generalizada pelas ruas de Paris. Os confrontos pessoais entre a genialidade e a autodestruição vêm à tona após o encontro com um colecionador americano, interpretado por Al Pacino. O longa é uma adaptação da peça Modigliani (1980).

Agnus Dei (2025)

Cena de "Angus Dei". Cinemaundici / Divulgação

De Massimiliano Camaiti. Em Roma, dentro de um antigo mosteiro beneditino, um grupo de freiras enclausuradas preserva uma tradição centenária: a tecelagem da lã de dois cordeiros, que dá origem a vestimenta entregue ao Papa.

Fuori (2025)

Cena de "Fuori". Indigo Film / Divulgação

De Mario Martone. Depois de ser presa por roubo de joias, a escritora Goliarda Sapienza (Valeria Golino) mantém um vínculo profundo com outras duas jovens detentas, que lhe ajudam a voltar a viver e a ter vontade de escrever. Inspirado em parte na obra autobiográfica de Sapienza, foi o único título italiano na disputa pela Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025.