Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

Festival exibe 10 filmes italianos em cinema de Porto Alegre

8 1⁄2 Festa do Cinema Italiano por Generali vai até o dia 8 de julho, na Sala Paulo Amorim

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS