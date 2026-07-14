A atriz carioca Andrea Beltrão, 62 anos. Festival de Gramado / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado divulgou na noite desta segunda-feira (13), durante evento oficial no Rio de Janeiro, dois novos homenageados de sua 54ª edição, que será realizada entre os dias 14 e 22 de agosto. A atriz Andrea Beltrão e a produtora Renata Almeida Magalhães receberão, respectivamente, os troféus Oscarito e Eduardo Abelin. Na coletiva de imprensa, também houve o anúncio da série brasileira que fará sua pré-estreia no Palácio dos Festivais: Emergência 53, dirigida por Andrucha Waddington e Claudio Torres.

O evento no Rio contou com a participação de Rosa Helena Volk, a presidente da Gramadotur, autarquia responsável pelo festival; do secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginato; da gestora de Patrocínio Cultural da Petrobras, Ellen Costa Mendes Soares; e do jornalista e crítico de cinema Marcos Santuario, que assina com as atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado a curadoria dos longas-metragens brasileiros e documentários.

Batizado em homenagem ao ator espanhol naturalizado brasileiro que ficou conhecido como o Rei das Chanchadas, o Oscarito é a mais tradicional das honrarias entregues no Festival de Gramado. Nos últimos anos, celebrou os atores Marcos Palmeira (em 2022) e Matheus Nachtergaele (2024) e as atrizes Laura Cardoso, Léa Garcia (ambas em 2023) e Marcélia Cartaxo (2025).

Carioca de 62 anos, Andrea Beltrão começou sua carreira no teatro O Tablado, no Rio de Janeiro, no final da década de 1970. Ficou famosa ao interpretar a repórter Zelda Scott na série jovem Armação Ilimitada (1985-1988), da TV Globo. Pelas peças teatrais A Prova (2003) e As Centenárias (2008), ganhou duas vezes o Prêmio Shell.

No cinema, a atriz acumula conquistas no Festival de Brasília. Em 1989, por Minas-Texas, dividiu o troféu de melhor atriz com Irene Ravache, de Que Bom te Ver Viva. Em 1991, venceu como coadjuvante por Vai Trabalhar, Vagabundo II: A Volta. Em 2021, recebeu os Candangos de atriz e de roteiro (coescrito por Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Levis) por Ela e Eu.

Andrea Beltrão ganhou o Grande Otelo por "Hebe: A Estrela do Brasil" (2019). Warner / Divulgação

Andrea Beltrão soma 13 indicações ao Grande Otelo, o prêmio da Academia Brasileira de Cinema. Ganhou o de melhor atriz pela cinebiografia Hebe: A Estrela do Brasil (2019), que, na sua versão para a TV, também lhe valeu uma indicação ao Emmy Internacional. Entre seus outros papéis de destaque, estão a Marilda da série A Grande Família (2002-2014), a protagonista do filme Verônica (2008) e a Sueli do seriado Entre Tapas e Beijos (2011-2015).

Ela também participou do documentário Jogo de Cena (2007), de Eduardo Coutinho. E estrela, ao lado de Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Leandra Leal e Antônio Calloni, Antártida, longa-metragem de Bruno Safadi que abrirá oficialmente o 54º Festival de Gramado.

A produtora Renata Almeida Magalhães, 64 anos. Festival de Gramado / Divulgação

O troféu Eduardo Abelin, cujo nome homenageia um pioneiro do cinema gaúcho, vai destacar em 2026 a produtora Renata Almeida Magalhães, 64 anos. Em 2022, ela tornou-se a primeira mulher eleita para a presidência da Academia Brasileira de Cinema.

Renata começou a carreira em 1981 e traz no currículo várias parcerias com seu marido, o diretor Cacá Diegues (1940-2025): Dias Melhores Virão (1989), Tieta do Agreste (1996), Orfeu (1999), Deus É Brasileiro (2003), O Maior Amor do Mundo (2006) e O Grande Circo Místico (2018). Recentemente, produziu Aumenta que É Rock'n'Roll (2024).

O elenco da série "Emergência 53". Globoplay / Divulgação

A série Emergência 53 foi criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington e vai ser lançada ainda em 2026 pelo Globoplay. Em 10 episódios, a produção "mergulha nos dramas de médicos, enfermeiros e motoristas de uma unidade móvel de urgência. Composta por profissionais brilhantes, mas que foram renegados pelo sistema, a equipe tenta a todo custo salvar as vidas dos pacientes".

O elenco traz nomes como Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello, além de contar com participações especiais de Fernanda Montenegro, Julia Lemmertz e Antonio Grassi.

No dia 16, em São Paulo, a organização do 54º Festival de Gramado deve divulgar os curtas-metragens nacionais da competição e os quatro documentários que disputarão o Kikito da categoria, além do artista homenageado com o Kikito de Cristal. No dia 9, em Gramado, foram anunciados os seis longas brasileiros concorrentes, os curtas gaúchos e os profissionais do RS homenageados, além da entrega do Troféu Cidade de Gramado para o ator e dramaturgo paulista Marcos Caruso, 74 anos.

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