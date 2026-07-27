Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

É de chorar o filme que junta acidente de avião e ataque de tubarão

Aaron Eckhart e Ben Kingsley estrelam "Águas Mortais" (2026), de Renny Harlin, em cartaz nos cinemas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS