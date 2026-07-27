Molly Belle Wright e Aaron Eckhart no filme "Águas Mortais" (2026), do diretor Renny Harlin. Diamond Films / Divulgação

Filme B é um termo que surgiu na Hollywood nos anos 1930, quando os estúdios lançavam dois longas-metragens pelo preço de um. O principal, o filme A, tinha grandes atores e um investimento maior na produção, e o segundo, o B, preenchia o tempo com histórias baratas e mais descompromissadas estreladas por um elenco que misturava veteranos em baixa e novatos desconhecidos. A partir do advento da TV, na década de 1950, os produtores desse tipo de obra passaram a oferecer ao público jovem, especialmente nos cinemas drive-in, algo que jamais poderia ser visto na sala de casa, como violência gráfica e monstros assustadores.

Embora o orçamento seja muito alto para os padrões — US$ 40 milhões —, Águas Mortais (Deep Water, 2026) é o que a gente pode chamar de um filme B honesto e bem feitinho. Na trama escrita a oito mãos, o diretor Renny Harlin une e explora dois medos fundamentais do ser humano e dois elementos centrais no cinema-catástrofe: acidente de avião e ataque de tubarão. Na verdade, o cineasta finlandês de 67 anos retoma ingredientes dos seus três maiores sucessos. Ele mostrou tragédias aéreas em Duro de Matar 2 (1990) e Risco Total (1993) e predadores geneticamente modificados em Do Fundo do Mar (1999).

Em cartaz desde quinta-feira (23) em cinco cinemas de Porto Alegre — Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas —, este é o 29º longa-metragem de Harlin, que recentemente assinou a trilogia de terror Os Estranhos (2024, 2025 e 2026). Entre os produtores de Águas Mortais, está Gene Simmons, vocalista e baixista da banda Kiss, fazendo sua estreia no mercado cinematográfico. Os únicos nomes famosos no elenco são Aaron Eckhart e Ben Kingsley.

O californiano Eckhart, 58 anos, disputou o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical por Obrigado por Fumar (2006) e trabalhou com Christopher Nolan (fez Harvey Dent em Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Clint Eastwood (Sully: O Herói do Rio Hudson). Ultimamente, só vem aparecendo em produções genéricas de ação, como Farejando Vingança (2023), Agente X: A Última Missão (2023) — do próprio Renny Harlin —, Missão Suicida (2024), Alvo Secreto (2024) e Na Rota do Crime (2025).

O inglês Kingsley, 82, conquistou o Oscar de melhor ator por Gandhi (1982) e concorreu mais três vezes na premiação da Academia de Hollywood: como coadjuvante por Bugsy (1991) e por Sexy Beast (2021) e na categoria principal por Casa de Areia e Névoa (2003). Visto no oscarizado A Lista de Schindler (1993), de Steven Spielberg, e em A Invenção de Hugo Cabret (2011), de Martin Scorsese, nos últimos anos atuou em uma série de títulos esquecíveis. Mas ganhou sobrevida no imaginário pop quando a Marvel decidiu resgatar, no filme Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021) e na série Magnum (2026), o personagem que encarnou em Homem de Ferro 3 (2013), o ator Trevor Slattery, o falso Mandarim.

Águas Mortais começa contrapondo as personalidades dos personagens vividos por Kingsley e Eckhart. O primeiro é o capitão Rich, comandante do voo da fictícia empresa aérea Northeastern que vai partir de Los Angeles para desembarcar em Xangai, na China. Na noite anterior, ele faz farra em um karaokê, onde diz a um grupo de mulheres que "é terrível em casamentos, mas ótimo em primeiros encontros". O segundo interpreta Ben, o copiloto, um sujeito nitidamente preocupado por um problema familiar: um de seus filhos está doente.

Pequenas cenas no aeroporto e no avião apresentam os demais tripulantes, como as comissárias de bordo Zoe (papel de Nashi) e Penny (Lucy Barrett), e os passageiros, que, quando as coisas degringolarem, vão despertar nosso sentimentalismo ou nosso schadenfreude. A lista inclui as crianças Cora (Molly Belle Wright) e Finn (Elijah Tamati), seus pais negligentes, o impertinente Dan (Angus Sampson) e os jovens chineses Lilly (Rosie Zhao) e Sam (Li Wenhan), que formam um casal platônico.

Cena do filme "Águas Mortais" (2026), de Renny Harlin. Diamond Films / Divulgação

E as coisas logo degringolam, por causa de um carregador portátil (um power bank) indevidamente armazenado por Dan na bagagem despachada. O treco pega fogo, e o incêndio no compartimento de carga da aeronave resulta em uma explosão que rompe a fuselagem e destrói um motor.

A partir daí, Águas Mortais entra no modo tensão total. Tudo o que pode dar errado acontece, e as coisas só pioram quando o avião faz uma aterrissagem forçada no Oceano Pacífico: a tragédia aérea se torna tragédia marinha porque os sobreviventes caíram em uma área infestada por tubarões famintos. Em dado momento, Ben informa: das 257 pessoas que estavam a bordo, restaram não mais do que 30.

Como filme B que se presta, Águas Mortais faz uma combinação nem sempre palatável de brutalidade, humor e pieguice, com direito a rusgas particulares que atrapalham a luta coletiva por sobrevivência e a tentativas de flerte romântico em meio ao caos e ao desespero. Mas o filme funciona.

Primeiro porque Renny Harlin decidiu priorizar efeitos práticos, o que, por um lado, torna as cenas de ação menos artificiais (mas não necessariamente menos toscas); por outro, faz o diretor apostar mais no suspense, na expectativa, para que haja impacto quando houver intenção. E segundo porque, apesar de algumas concessões melodramáticas, impera a imprevisibilidade: não dá para saber o destino de cada personagem, e tudo sempre pode piorar. Confesso que até chorei no final.

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