Foram quatro anos de produção, entre roteiro, captação de imagens e edição. Agora, depois de todo este trabalho, o documentário gaúcho Mais que Um Joguinho, que explora o universo dos board games, fará a sua estreia. E será na maior feira do gênero da América Latina.

O filme, que é dirigido pelo cineasta gaúcho Thiago Köche, será exibido pela primeira vez neste domingo (12), durante o Diversão Offline (Doff), realizado no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme), em São Paulo — apenas na edição passada, o evento contou com mais de 13 mil visitantes.

Mais que Um Joguinho é um filme independente, gravado durante partidas de board games e eventos, com a ideia de apresentar uma linguagem de jogador para jogador. A produção também visa a oferecer um panorama sobre este mercado — que está em crescimento — para quem não o conhece.

Na produção, figuras importantes dos jogos de tabuleiro foram entrevistadas, como Sérgio Halaban, designer de jogos de tabuleiro que é referência na América Latina; Rodrigo Rego, designer de jogos de tabuleiro do Brasil; Roberto Fraga, designer de jogos de tabuleiro espanhol; e Fernanda Sereno, CEO do Diversão Offline.

— Nesse momento de hiperconectividade, em que estamos expostos o tempo inteiro a várias telas, todos os dias, seja computador do trabalho, da televisão, do celular, estimulados constantemente pelo algoritmo, os jogos de tabuleiro chegam para conectar as pessoas de maneira real. Em uma partida, a gente troca olhares, risadas, interação física presencial. E esse é o diferencial dos board games — avalia Köche.

O cineasta é bacharel em Realização Audiovisual pela Unisinos e tem seu trabalho focado para documentários, como os premiados Manifesto Porongos e O Afeto e a Rua. Seus filmes já foram selecionados para 50 festivais de cinema nacionais e internacionais, vencendo 16 prêmios.

Além disso, Köche é entusiasta dos board games e produz conteúdo para as redes sociais sobre jogos no Instagram, TikTok e YouTube através do perfil O Guri dos Jogos, somando 25 mil seguidores.

Veja o trailer: