"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é o filme com mais indicações ao Grande Otelo. Victor Jucá / Divulgação

A Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, recebe de 14 de julho a 2 de agosto a Mostra Prêmio Grande Otelo 2026, que tem entrada franca. A programação reúne os 16 longas-metragens finalistas do voto popular da 25ª edição da premiação concedida pela Academia Brasileira de Cinema.

Neste ano, o Prêmio Grande Otelo será entregue no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Antes disso, mostras em 31 cidades de 14 Estados levam ao público filmes indicados nas categorias de ficção, comédia e documentário.

Entre os destaques da programação no Capitólio, estão três dos longas com maior número de indicações nesta edição: O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, líder da corrida, com 18 indicações; O Último Azul, de Gabriel Mascaro, com 13; e Homem com H, de Esmir Filho, cinebiografia de Ney Matogrosso estrelada por Jesuíta Barbosa, com 12.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir de 30 minutos antes de cada sessão. Confira a seguir a programação e clique nos links se quiser saber mais sobre os filmes.

Programação da Mostra Prêmio Grande Otelo

14 de julho

15h: Velhos Bandidos (2026), de Claudio Torres. Duas indicações: melhor longa-metragem de comédia e ator, para Ary Fontoura.

17h: Sonhar com Leões (2025), de Paolo Marinou-Blanco. Uma indicação: melhor longa-metragem de comédia.

19h: Ritas (2025), de Oswaldo Santana. Duas indicações: melhor longa-metragem documentário e montagem de documentário.

15 de julho

15h: Mambembe (2024), de Fabio Meira. Duas indicações: melhor longa-metragem documentário e montagem de documentário.

17h: Apocalipse nos Trópicos (2024), de Petra Costa. Duas indicações: melhor longa-metragem documentário e montagem de documentário.

19h: Hora do Recreio (2025), de Lúcia Murat. Uma indicação: melhor longa-metragem documentário.

16 de julho

15h: A Queda do Céu (2024), de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. Duas indicações: melhor longa-metragem documentário e roteiro adaptado.

17h: O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro. 13 indicações, incluindo melhor longa-metragem de ficção, direção, atriz, roteiro original, fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, efeitos visuais e som.

19h: Manas (2024), de Marianna Brennand. 11 indicações: melhor longa-metragem de ficção, direção, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro original, fotografia, direção de arte, figurino, montagem de ficção e som.

17 de julho

15h: Sexa (2025), de Gloria Pires. Duas indicações: melhor longa-metragem de comédia e primeira direção de longa-metragem.

17h: Mambembe (2024), de Fabio Meira.

19h: O Filho de Mil Homens (2025), de Daniel Rezende. 12 indicações: melhor longa-metragem de ficção, direção, ator, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, figurino, maquiagem, montagem de ficção, efeitos visuais, som e trilha sonora.

18 de julho

15h: Sonhar com Leões (2025), de Paolo Marinou-Blanco.

16h30min: O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro.

18h: O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho. 18 indicações, incluindo melhor longa-metragem de ficção, direção, ator, atriz, roteiro original, fotografia, montagem de ficção, som, trilha sonora, maquiagem, efeitos visuais, direção de arte e figurino.

19 de julho

15h: Hora do Recreio (2025), de Lúcia Murat.

16h30min: Ritas (2025), de Oswaldo Santana.

18h: Homem com H (2025), de Esmir Filho. 12 indicações: melhor longa-metragem de ficção, direção, ator, roteiro original, fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, montagem de ficção, efeitos visuais, som e trilha sonora.

21 de julho

15h: O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro.

17h: Velhos Bandidos (2026), de Claudio Torres.

19h: Sexa (2025), de Gloria Pires.

22 de julho

15h: Sexa (2025), de Gloria Pires.

17h: Ritas (2025), de Oswaldo Santana.

19h: Apocalipse nos Trópicos (2024), de Petra Costa.

23 de julho

15h: Hora do Recreio (2025), de Lúcia Murat.

17h: Uma Mulher sem Filtro (2025), de Arthur Fontes. Uma indicação: melhor longa-metragem de comédia.

24 de julho

15h: Agentes Muito Especiais (2025), de Pedro Antônio. Uma indicação: melhor longa-metragem de comédia.

17h: C.I.C. Central de Inteligência Cearense (2025), de Halder Gomes. Uma indicação: melhor longa-metragem de comédia.

25 de julho

15h: Sexa (2025), de Gloria Pires.

16h45min: O Filho de Mil Homens (2025), de Daniel Rezende.

26 de julho

15h: Ritas (2025), de Oswaldo Santana.

16h45min: Homem com H (2025), de Esmir Filho.

28 de julho

16h: O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho.

29 de julho

15h: C.I.C. Central de Inteligência Cearense (2025), de Halder Gomes.

17h: A Queda do Céu (2024), de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha.

30 de julho

19h: Uma Mulher sem Filtro (2025), de Arthur Fontes.

31 de julho

15h: C.I.C. Central de Inteligência Cearense (2025), de Halder Gomes.

1º de agosto

17h: Manas (2024), de Marianna Brennand.

2 de agosto

19h: Agentes Muito Especiais (2025), de Pedro Antônio.

* Produção: João Vítor Debiasi

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