Com "A Odisseia", Hollywood já gastou US$ 600 milhões para resgatar Matt Damon

Se a escolha da atriz Lupita Nyong'o para encarnar Helena de Troia em A Odisseia (The Odyssey, 2026) provocou ataques racistas nas redes sociais, a escolha de Matt Damon para interpretar Odisseu gerou uma boa piada.
Como o épico dirigido por Christopher Nolan custou US$ 250 milhões, cinéfilos fizeram uma conta e descobriram que os estúdios de Hollywood já gastaram US$ 600 milhões para trazer Matt Damon de volta para casa.
A soma inclui os orçamentos de três filmes com enredos semelhantes: O Resgate do Soldado Ryan (1998), de Steven Spielberg, Interestelar (2014), do próprio Nolan, e Perdido em Marte (2015), de Ridley Scott. Nesses quatro títulos, o ator interpreta um personagem que está isolado, perdido ou preso em algum lugar, e que para ser salvo ou se salvar demanda uma série de desafios.
O investimento teve um baita retorno financeiro: juntos, os três longas-metragens anteriores arrecadaram US$ 1,8 bilhão. E a expectativa é de que A Odisseia fature US$ 200 milhões já neste seu primeiro fim de semana de exibição nos cinemas.
Saiba mais sobre os quatro filmes e veja onde assistir:
O Resgate do Soldado Ryan (1998)
De Steven Spielberg. Matt Damon interpreta o soldado James Francis Ryan, o soldado que dá título ao filme. A trama ambientada na Segunda Guerra Mundial, durante a invasão da Normandia pelas tropas aliadas, acompanha a jornada de um pelotão do exército estadunidense liderado pelo capitão John Miller (papel de Tom Hanks), que precisa realizar uma difícil missão: encontrar e resgatar Ryan, que se encontra atrás das linhas inimigas e que é o último sobrevivente de quatro irmãos militares.
Indicado ao Oscar em 11 categorias, incluindo melhor filme e ator (Hanks), e ganhador de cinco estatuetas douradas (direção, fotografia, montagem, efeitos sonoros e som), O Resgate do Soldado Ryan é um dos filmes mais cultuados e influentes do gênero, graças aos 20 e poucos minutos nos quais Spielberg reconstitui, com realismo impressionante, o Dia D, o desembarque nas praias francesas. (Paramount+, Mercado Play e aluguel em Google Play e YouTube)
Interestelar (2014)
De Christopher Nolan. Neste filme vencedor do Oscar de efeitos visuais, Matt Damon interpreta o Dr. Mann, líder da primeira expedição de astronautas que buscou um novo planeta habitável para salvar a humanidade diante do colapso ambiental da Terra.
O personagem principal de Interestelar é o astronauta Cooper (Matthew McConaughey). Após atravessarem o buraco de minhoca (uma deformação do espaço-tempo que permitiria viagens intergalácticas) e enfrentarem a trágica passagem de tempo no Planeta de Miller, a tripulação da Endurance se vê com combustível limitado. Eles precisam escolher entre investigar o planeta do Dr. Mann ou o da Dra. Edmunds. Cooper decide ir atrás de Mann porque os dados enviados por ele indicavam que o o local era o candidato mais promissor para a sobrevivência humana. (HBO Max)
Perdido em Marte (2015)
De Ridley Scott. Matt Damon concorreu ao Oscar de melhor ator no papel do protagonista de Perdido em Marte, que disputou outras seis categorias, incluindo melhor filme e roteiro adaptado. Na trama, o astronauta Mark Watney se vê isolado em Marte após ser deixado para trás pelos companheiros de missão espacial.
Para sobreviver no planeta vermelho, o personagem precisa usar seus conhecimentos como cientista botânico. Um de seus primeiros expedientes é criar uma engenhoca para produzir água. Enquanto isso, uma operação na Terra articula o improvável resgate. O elenco inclui Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor e Sebastian Stan, entre outros. (Disney+)
A Odisseia (2026)
De Christopher Nolan. Acompanha as tentativas de Odisseu (personagem de Matt Damon), o rei de Ítaca, para voltar a sua terra depois da Guerra de Troia. Nessa jornada perigosa, que leva quase 20 anos, somando o tempo do conflito militar e o da viagem de retorno, o protagonista de A Odisseia enfrenta criaturas míticas, como o ciclope Polifemo, e a ira dos deuses do Olimpo, além de visitar o reino dos mortos e deparar com as Sereias e a feiticeira Circe (vivida por Samantha Morton).
Enquanto isso, Telêmaco (encarnado por Tom Holland), filho de Odisseu, parte em busca do pai desaparecido, e Penélope (papel de Anne Hathway), sua esposa, é pressionada por outros homens a considerar seu marido morto devido à longa ausência e a casar outra vez, escolhendo um novo monarca para Ítaca entre pretendentes como Antínoo (Robert Pattinson), um sujeito arrogante e covarde. (Em cartaz nos cinemas)
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