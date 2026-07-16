Com "A Odisseia", Hollywood já gastou US$ 600 milhões para resgatar Matt Damon

Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

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