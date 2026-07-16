Com "A Odisseia", Hollywood já gastou US$ 600 milhões para resgatar Matt Damon

Matt Damon protagoniza "A Odisseia" (2026), filme dirigido por Christopher Nolan. Universal Pictures / Divulgação

Se a escolha da atriz Lupita Nyong'o para encarnar Helena de Troia em A Odisseia (The Odyssey, 2026) provocou ataques racistas nas redes sociais, a escolha de Matt Damon para interpretar Odisseu gerou uma boa piada.

Como o épico dirigido por Christopher Nolan custou US$ 250 milhões, cinéfilos fizeram uma conta e descobriram que os estúdios de Hollywood já gastaram US$ 600 milhões para trazer Matt Damon de volta para casa.

A soma inclui os orçamentos de três filmes com enredos semelhantes: O Resgate do Soldado Ryan (1998), de Steven Spielberg, Interestelar (2014), do próprio Nolan, e Perdido em Marte (2015), de Ridley Scott. Nesses quatro títulos, o ator interpreta um personagem que está isolado, perdido ou preso em algum lugar, e que para ser salvo ou se salvar demanda uma série de desafios.

O investimento teve um baita retorno financeiro: juntos, os três longas-metragens anteriores arrecadaram US$ 1,8 bilhão. E a expectativa é de que A Odisseia fature US$ 200 milhões já neste seu primeiro fim de semana de exibição nos cinemas.

Saiba mais sobre os quatro filmes e veja onde assistir:

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

Matt Damon em "O Resgate do Soldado Ryan". Paramount / Divulgação

De Steven Spielberg. Matt Damon interpreta o soldado James Francis Ryan, o soldado que dá título ao filme. A trama ambientada na Segunda Guerra Mundial, durante a invasão da Normandia pelas tropas aliadas, acompanha a jornada de um pelotão do exército estadunidense liderado pelo capitão John Miller (papel de Tom Hanks), que precisa realizar uma difícil missão: encontrar e resgatar Ryan, que se encontra atrás das linhas inimigas e que é o último sobrevivente de quatro irmãos militares.

Indicado ao Oscar em 11 categorias, incluindo melhor filme e ator (Hanks), e ganhador de cinco estatuetas douradas (direção, fotografia, montagem, efeitos sonoros e som), O Resgate do Soldado Ryan é um dos filmes mais cultuados e influentes do gênero, graças aos 20 e poucos minutos nos quais Spielberg reconstitui, com realismo impressionante, o Dia D, o desembarque nas praias francesas. (Paramount+, Mercado Play e aluguel em Google Play e YouTube)

Interestelar (2014)

Matt Damon em "Interestelar". Warner / Divulgação

De Christopher Nolan. Neste filme vencedor do Oscar de efeitos visuais, Matt Damon interpreta o Dr. Mann, líder da primeira expedição de astronautas que buscou um novo planeta habitável para salvar a humanidade diante do colapso ambiental da Terra.

O personagem principal de Interestelar é o astronauta Cooper (Matthew McConaughey). Após atravessarem o buraco de minhoca (uma deformação do espaço-tempo que permitiria viagens intergalácticas) e enfrentarem a trágica passagem de tempo no Planeta de Miller, a tripulação da Endurance se vê com combustível limitado. Eles precisam escolher entre investigar o planeta do Dr. Mann ou o da Dra. Edmunds. Cooper decide ir atrás de Mann porque os dados enviados por ele indicavam que o o local era o candidato mais promissor para a sobrevivência humana. (HBO Max)

Perdido em Marte (2015)

Matt Damon em "Perdido em Marte". fox / Divulgação

De Ridley Scott. Matt Damon concorreu ao Oscar de melhor ator no papel do protagonista de Perdido em Marte, que disputou outras seis categorias, incluindo melhor filme e roteiro adaptado. Na trama, o astronauta Mark Watney se vê isolado em Marte após ser deixado para trás pelos companheiros de missão espacial.

Para sobreviver no planeta vermelho, o personagem precisa usar seus conhecimentos como cientista botânico. Um de seus primeiros expedientes é criar uma engenhoca para produzir água. Enquanto isso, uma operação na Terra articula o improvável resgate. O elenco inclui Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor e Sebastian Stan, entre outros. (Disney+)

A Odisseia (2026)

Matt Damon e Zendaya em "A Odisseia". Universal Pictures / Divulgação

De Christopher Nolan. Acompanha as tentativas de Odisseu (personagem de Matt Damon), o rei de Ítaca, para voltar a sua terra depois da Guerra de Troia. Nessa jornada perigosa, que leva quase 20 anos, somando o tempo do conflito militar e o da viagem de retorno, o protagonista de A Odisseia enfrenta criaturas míticas, como o ciclope Polifemo, e a ira dos deuses do Olimpo, além de visitar o reino dos mortos e deparar com as Sereias e a feiticeira Circe (vivida por Samantha Morton).

Enquanto isso, Telêmaco (encarnado por Tom Holland), filho de Odisseu, parte em busca do pai desaparecido, e Penélope (papel de Anne Hathway), sua esposa, é pressionada por outros homens a considerar seu marido morto devido à longa ausência e a casar outra vez, escolhendo um novo monarca para Ítaca entre pretendentes como Antínoo (Robert Pattinson), um sujeito arrogante e covarde. (Em cartaz nos cinemas)

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