Kim Basinger em "Los Angeles: Cidade Proibida" (1997), filme de Curtis Hanson. Warner / Divulgação

Acaba de voltar ao streaming um filmaço policial dos anos 1990 que recebeu nove indicações ao Oscar. Trata-se de Los Angeles: Cidade Proibida (L.A. Confidential, 1997), do saudoso diretor Curtis Hanson (1945-2016), disponível no Paramount+, que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video.

Na premiação da Academia de Hollywood, o título ganhou nas categorias de atriz coadjuvante, com Kim Basinger, também laureada no Globo de Ouro e no The Actor, do Sindicato dos Atores dos EUA, e de roteiro adaptado, por Hanson e Brian Helgeland a partir do romance escrito por James Ellroy. Los Angeles: Cidade Proibida concorreu ainda às estatuetas douradas de melhor filme, direção, fotografia (Dante Spinotti), edição (Peter Honess), direção de arte (Jeannine Oppewall e Jay Hart), som e música original, assinada por Jerry Goldsmith (1929-2004). Bem que poderia ter disputado o Oscar de ator coadjuvante, com qualquer um dos nomes masculinos do elenco.

A história se passa na Los Angeles da década de 1950. Os atores Kevin Spacey, Guy Pearce e Russell Crowe interpretam três policiais da mesma delegacia, mas muito distintos entre si.

Guy Pearce, Russell Crowe e Kevin Spacey em "Los Angeles: Cidade Proibida". Warner / Divulgação

Detetive da área de narcóticos, Jack Vincennes (Spacey) atua como consultor técnico em uma seriado de TV, Badge of Honor, e tem uma relação promíscua com o editor de uma revista de fofocas, a Hush-Hush: Sid Hudgens (Danny DeVito) dá dicas a Vincennes sobre atividades ilícitas das celebridades de Hollywood, para ter exclusividade na cobertura jornalística das prisões efetuadas.

O sargento Edmund Exley (Pearce), filho de um proeminente detetive morto por um assaltante desconhecido, é o cara que só joga dentro das regras. A ponto de se voluntariar para testemunhas contra policiais corruptos. Mas não é só uma questão de caráter: Exley mira uma promoção para tenente.

Por causa de um trauma familiar, o policial à paisana Wendell "Bud" White (Crowe) é obcecado em punir homens que abusam de mulheres. Uma dessas ocasiões nas quais sai em defesa de uma garota acaba levando-o a conhecer Lynn Bracken (Kim Basinger), uma prostituta parecida com a atriz Veronica Lake (1922-1973), famosa por encarnar femmes fatales no cinema noir da década de 1940.

Os três policiais terão suas trajetórias cruzadas a partir da investigação de uma chacina em um café. Um dos encantos do filme está em descobrir, junto aos personagens, o tamanho do vespeiro que está sendo mexido.

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