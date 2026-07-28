Acaba de voltar ao streaming um filmaço policial dos anos 1990 que recebeu nove indicações ao Oscar. Trata-se de Los Angeles: Cidade Proibida (L.A. Confidential, 1997), do saudoso diretor Curtis Hanson (1945-2016), disponível no Paramount+, que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video.
Na premiação da Academia de Hollywood, o título ganhou nas categorias de atriz coadjuvante, com Kim Basinger, também laureada no Globo de Ouro e no The Actor, do Sindicato dos Atores dos EUA, e de roteiro adaptado, por Hanson e Brian Helgeland a partir do romance escrito por James Ellroy. Los Angeles: Cidade Proibida concorreu ainda às estatuetas douradas de melhor filme, direção, fotografia (Dante Spinotti), edição (Peter Honess), direção de arte (Jeannine Oppewall e Jay Hart), som e música original, assinada por Jerry Goldsmith (1929-2004). Bem que poderia ter disputado o Oscar de ator coadjuvante, com qualquer um dos nomes masculinos do elenco.
A história se passa na Los Angeles da década de 1950. Os atores Kevin Spacey, Guy Pearce e Russell Crowe interpretam três policiais da mesma delegacia, mas muito distintos entre si.
Detetive da área de narcóticos, Jack Vincennes (Spacey) atua como consultor técnico em uma seriado de TV, Badge of Honor, e tem uma relação promíscua com o editor de uma revista de fofocas, a Hush-Hush: Sid Hudgens (Danny DeVito) dá dicas a Vincennes sobre atividades ilícitas das celebridades de Hollywood, para ter exclusividade na cobertura jornalística das prisões efetuadas.
O sargento Edmund Exley (Pearce), filho de um proeminente detetive morto por um assaltante desconhecido, é o cara que só joga dentro das regras. A ponto de se voluntariar para testemunhas contra policiais corruptos. Mas não é só uma questão de caráter: Exley mira uma promoção para tenente.
Por causa de um trauma familiar, o policial à paisana Wendell "Bud" White (Crowe) é obcecado em punir homens que abusam de mulheres. Uma dessas ocasiões nas quais sai em defesa de uma garota acaba levando-o a conhecer Lynn Bracken (Kim Basinger), uma prostituta parecida com a atriz Veronica Lake (1922-1973), famosa por encarnar femmes fatales no cinema noir da década de 1940.
Os três policiais terão suas trajetórias cruzadas a partir da investigação de uma chacina em um café. Um dos encantos do filme está em descobrir, junto aos personagens, o tamanho do vespeiro que está sendo mexido.
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