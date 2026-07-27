Toda boa viagem pede uma trilha sonora. No rádio do carro ou nos fones de ouvido em um ônibus, a música torna a distância mais leve. É o caso de I Will Survive, de Gloria Gaynor, que não por coincidência embala a abertura de Sons da Estrada, nova mostra da Sala Redenção, o cinema da UFRGS.
A programação começa nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 7 de agosto com uma seleção de filmes de estrada, os chamados road movies, feitos para assistir com o volume alto. As sessões são gratuitas e acontecem em dois horários, às 16h e às 19h.
No cartaz, estão sete filmes que viajam entre desertos, postos de combustível e lanchonetes de beira de estrada, sempre acompanhados de trilhas sonoras que marcaram épocas. A seleção, conforme o material de divulgação, aposta em histórias de liberdade em que o movimento é menos do que um mero deslocamento no mapa e mais sobre a transformação dos personagens.
Priscilla, a Rainha do Deserto (1994) acompanha a viagem de duas drag queens e uma mulher trans pelo deserto australiano, ao som de I Will Survive. Já Thelma & Louise (1991) segue a fuga de uma dupla de amigas (personagens de Susan Sarandon e Geena Davis) em busca de liberdade, embalada por The Ballad Of Lucy Jordan, na voz de Marianne Faithfull. No elenco, Brad Pitt, bem jovenzinho.
Nos próximos dias, entram na estrada os desertos psicodélicos de Zabriskie Point (1970), com doses de Pink Floyd, e o improvável encontro de Bagdad Café (1987), embalado por Calling You, de Jevetta Steele.
Vêm ainda a longa travessia pela Índia em Viagem a Darjeeling (2007), com a banda The Kinks, a fuga veloz de Corrida Contra o Destino (1971), ao som de Freedom of Expression, de J.B. Pickers, e a jornada de autodescoberta de Na Natureza Selvagem (2007), com trilha de Eddie Vedder, do Pearl Jam.
A Sala Redenção fica no Campus Centro da UFRGS, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333. Não é preciso retirar ingresso: é só chegar.
Programação
- Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), de Stephan Elliott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 16h, e 4/8 (terça), às 19h
- Thelma & Louise (1991), de Ridley Scott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 19h, e 4/8 (terça), às 16h
- Zabriskie Point (1970), de Michelangelo Antonioni. Sessões no dia 28/7 (terça), às 16h, e 3/8 (segunda), às 19h
- Bagdad Café (1987), de Percy Adlon. Sessões no dia 28/7 (terça), às 19h, e 5/8 (quarta), às 16h
- Viagem a Darjeeling (2007), de Wes Anderson. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 16h, e 30/7 (quinta), às 19h
- Corrida Contra o Destino (1971), de Richard C. Sarafian. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 19h, e 31/7 (sexta), às 16h
- Na Natureza Selvagem (2007), de Sean Penn. Sessões no dia 30/7 (quinta), às 16h, e 5/8 (quarta), às 19h
* Produção: Alana Borges
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