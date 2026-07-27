"Thelma & Louise" (1991). Solaris Distribution / Divulgação

Toda boa viagem pede uma trilha sonora. No rádio do carro ou nos fones de ouvido em um ônibus, a música torna a distância mais leve. É o caso de I Will Survive, de Gloria Gaynor, que não por coincidência embala a abertura de Sons da Estrada, nova mostra da Sala Redenção, o cinema da UFRGS.

A programação começa nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 7 de agosto com uma seleção de filmes de estrada, os chamados road movies, feitos para assistir com o volume alto. As sessões são gratuitas e acontecem em dois horários, às 16h e às 19h.

No cartaz, estão sete filmes que viajam entre desertos, postos de combustível e lanchonetes de beira de estrada, sempre acompanhados de trilhas sonoras que marcaram épocas. A seleção, conforme o material de divulgação, aposta em histórias de liberdade em que o movimento é menos do que um mero deslocamento no mapa e mais sobre a transformação dos personagens.

Priscilla, a Rainha do Deserto (1994) acompanha a viagem de duas drag queens e uma mulher trans pelo deserto australiano, ao som de I Will Survive. Já Thelma & Louise (1991) segue a fuga de uma dupla de amigas (personagens de Susan Sarandon e Geena Davis) em busca de liberdade, embalada por The Ballad Of Lucy Jordan, na voz de Marianne Faithfull. No elenco, Brad Pitt, bem jovenzinho.

"Priscilla, a Rainha do Deserto" (1994) ASC Distribution / Splendor Films / Divulgação

Nos próximos dias, entram na estrada os desertos psicodélicos de Zabriskie Point (1970), com doses de Pink Floyd, e o improvável encontro de Bagdad Café (1987), embalado por Calling You, de Jevetta Steele.

Vêm ainda a longa travessia pela Índia em Viagem a Darjeeling (2007), com a banda The Kinks, a fuga veloz de Corrida Contra o Destino (1971), ao som de Freedom of Expression, de J.B. Pickers, e a jornada de autodescoberta de Na Natureza Selvagem (2007), com trilha de Eddie Vedder, do Pearl Jam.

A Sala Redenção fica no Campus Centro da UFRGS, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333. Não é preciso retirar ingresso: é só chegar.

Programação

Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), de Stephan Elliott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 16h, e 4/8 (terça), às 19h



(1994), de Stephan Elliott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 16h, e 4/8 (terça), às 19h Thelma & Louise (1991), de Ridley Scott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 19h, e 4/8 (terça), às 16h



(1991), de Ridley Scott. Sessões no dia 27/7 (segunda), às 19h, e 4/8 (terça), às 16h Zabriskie Point (1970), de Michelangelo Antonioni. Sessões no dia 28/7 (terça), às 16h, e 3/8 (segunda), às 19h



(1970), de Michelangelo Antonioni. Sessões no dia 28/7 (terça), às 16h, e 3/8 (segunda), às 19h Bagdad Café (1987), de Percy Adlon. Sessões no dia 28/7 (terça), às 19h, e 5/8 (quarta), às 16h



(1987), de Percy Adlon. Sessões no dia 28/7 (terça), às 19h, e 5/8 (quarta), às 16h Viagem a Darjeeling (2007), de Wes Anderson. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 16h, e 30/7 (quinta), às 19h



(2007), de Wes Anderson. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 16h, e 30/7 (quinta), às 19h Corrida Contra o Destino (1971), de Richard C. Sarafian. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 19h, e 31/7 (sexta), às 16h



(1971), de Richard C. Sarafian. Sessões no dia 29/7 (quarta), às 19h, e 31/7 (sexta), às 16h Na Natureza Selvagem (2007), de Sean Penn. Sessões no dia 30/7 (quinta), às 16h, e 5/8 (quarta), às 19h

* Produção: Alana Borges

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