Cineclube Vestígio abre oficinas sobre crítica, curadoria e zines em Porto Alegre

Oficinas abordam crítica de cinema, curadoria de sessões e produção de zines entre julho e agosto na Remanso. Pedro Henrique Tubiana / Cineclube Vestígio / Divulgação

Ver um filme em grupo é só uma parte da vida de um cineclube. Antes e depois da sessão, há escolhas, textos, debates, cartazes, programas, registros e uma pergunta que nunca se esgota: como criar encontros em torno do cinema?

É esse lado menos visível da cinefilia que o Cineclube Vestígio pretende trabalhar em três oficinas realizadas entre julho e agosto, em Porto Alegre. A programação reúne encontros sobre crítica de cinema, curadoria de sessões e criação de zines, sempre na Remanso – Instituto Cultural (Rua Santo Antônio, 366). As inscrições estão abertas pelo Sympla, com ingressos a R$ 40 para cada atividade.

A primeira oficina será dedicada à crítica de cinema. Ministrada pelo crítico e programador Rubens Fabrício Anzolin, a atividade ocorre nos dias 23 e 30 de julho, às 18h. A proposta é aproximar os participantes da escrita sobre filmes, combinando discussão teórica e exercícios práticos.

No sábado (25), às 13h30min, Juliana Costa e Leonardo Bomfim conduzem a oficina de programação e curadoria. O encontro vai tratar de formas de organizar sessões, pensar relações entre filmes e construir percursos de exibição a partir de diferentes momentos da história do cinema.

A programação termina em 1º de agosto, também às 13h30min, com a oficina de zine e colagem do coletivo Marte Zine. Os participantes vão conhecer formatos comuns desse tipo de publicação independente e criar uma zine em formato de filme, com espaço para registrar obras favoritas e listas de assistidos.

Criado em janeiro de 2024, o Cineclube Vestígio nasceu de um hábito entre amigos: ver filmes juntos e conversar sobre eles. Desde então, o grupo atua de forma itinerante, com mostras temáticas organizadas coletivamente e atenção especial a obras capazes de render debates depois da sessão.

Programação

Oficina de Crítica de Cinema

Com Rubens Fabrício Anzolin

Quando: 23 e 30 de julho, quintas-feiras, às 18h

Onde: Remanso – Instituto Cultural (Rua Santo Antônio, 366)

Ingressos: R$ 40, pelo Sympla

Oficina de Programação e Curadoria

Com Juliana Costa e Leonardo Bomfim

Quando: sábado (25), às 13h30min

Onde: Remanso – Instituto Cultural (Rua Santo Antônio, 366)

Ingressos: R$ 40, pelo Sympla

Oficina de Zine e Colagem

Com Marte Zine

Quando: 1º de agosto, sábado, às 13h30min

Onde: Remanso – Instituto Cultural (Rua Santo Antônio, 366)

Ingressos: R$ 40, pelo Sympla

*Produção: João Vítor Debiasi

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui