José Loreto vive o vocalista da banda Charlie Brown no filme "Chorão: Só os Loucos Sabem". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

O 54º Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta quarta-feira (8), no Hotel Laghetto Siena, os seis filmes brasileiros de ficção que vão concorrer aos Kikitos entre os dias 14 e 22 de agosto: Chorão: Só os Loucos Sabem (SP), de Hugo Prata e Felipe Novaes; Feito Pipa (CE), de Allan Deberton; Justino: Nos Bastidores do Reino (DF), de José Eduardo Belmonte; Leite em Pó (MG/SP/RN), de Carlos Segundo; Nosso Segredo (MG), de Grace Passô; e Pele de Rinoceronte (RJ), de Marcello Ludwig Maia (leia mais sobre cada título logo abaixo).

O filme de abertura, exibido fora de competição, no Palácio dos Festivais, é totalmente inédito, até mesmo no Exterior, e vai estrear nos cinemas no dia 17 de setembro. Trata-se de Antártida (2026), de Bruno Safadi. Na trama, cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno rigoroso em uma base brasileira na Antártida. Tudo muda após a primeira noite, quando Inês (personagem de Marina Ruy Barbosa) sofre uma violência brutal e a situação torna todos os homens suspeitos, incluindo o Comandante Barros (Antônio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos). O elenco inclui Andrea Beltrão, Leandra Leal e João Vitor Silva.

Marina Ruy Barbosa no filme "Antártida", que vai abrir o Festival de Gramado de 2026. Fabio Rocha / TV Globo / Divulgação

Outro filme que terá exibição hors-concours, mas no Hotel Serra Azul, é o documentário Grenal: O Maior Clássico das Américas, de Belisário Franca e Tatiana Sager. Participam os treinadores Luiz Felipe Scolari e Abel Braga, os ex-jogadores Ancheta, D'Alessandro, Joãozinho, Fabiano, Paulo Nunes e Valdomiro, o ex-árbitro Carlos Simon e os jornalistas Juremir Machado da Silva, Léo Gerchmann, Duda Garbi, Pedro Ernesto, Lauro Quadros, Luciano Potter, Marcelo Ferla e Paulo Vinícius Coelho.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia que realiza o Festival de Gramado, revelou que o ator e dramaturgo paulista Marcos Caruso, 74 anos, vai receber o Troféu Cidade de Gramado. Também foram divulgados os curtas-metragens gaúchos e os profissionais homenageados no âmbito do RS (leia mais logo abaixo). Os quatro documentários que disputam o Kikito da categoria, os curtas nacionais e as personalidades do cinema laureadas com os prêmios Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal serão conhecidos em eventos no Rio de Janeiro, em 13 de julho, e em São Paulo, no dia 16. Os longas da Mostra Gaúcha serão anunciados em breve.

Neste ano, a curadoria do Festival de Gramado ficou a cargo do crítico Marcos Santuario e das atrizes Ana Flávia Cavalcanti e Camila Morgado. Na entrevista coletiva de lançamento, Santuario contou que o trio assistiu a cerca de 300 longas-metragens e revelou que a escolha foi, saudavelmente, marcada pelo dissenso.

— A gente acaba deixando muita coisa boa de fora — comentou.

Para Santuario, os seis longas nacionais na briga pelos Kikitos "tratam de um Brasil muito contemporâneo e de temas absolutamente urgentes". Ao mesmo tempo, o Festival de Gramado volta a valorizar a descentralização e a diversidade geográfica.

"Chorão: Só os Loucos Sabem". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Dirigido por Hugo Prata — o mesmo de Elis (2016) — e Felipe Novaes, Chorão: Só os Loucos Sabem mergulha na vida do rapper e cantor que marcou gerações na banda Charlie Brown Jr. Diz a sinopse: "Em Santos, no litoral paulista, ele conhece Graziela e, do encontro entre amor, rebeldia e vulnerabilidade, nasceram músicas que marcaram gerações". No elenco, José Loreto e Nanda Marques.

"Feito Pipa". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Feito Pipa é o novo filme do cearense Allan Deberton, diretor de Pacarrete (2019), ganhador de oito Kikitos. Conta a história do jovem Gugu, que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Criado pela avó, ele teme voltar a ter que morar com o pai, com quem tem uma relação complicada, e fará de tudo para evitar que isso aconteça. O elenco inclui Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira.

"Justino: Nos Bastidores do Reino". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

O Rio de Janeiro da década de 1980 é o cenário de Justino: Nos Bastidores do Reino, história em que o protagonista encontra em uma poderosa igreja neopentecostal a chance de sair da pobreza. "Em sua rápida ascensão e no sucesso como pastor", diz a sinopse, "estão desejos reprimidos, segredos e ambição. Depois de 15 anos, Justino quer acertar as contas com o passado". O diretor José Eduardo Belmonte competiu recentemente em Gramado com O Pastor e o Guerrilheiro (2022) e Uma Família Feliz (2023). No novo longa, ele dirige Christian Malheiros, Antonio Pitanga, Caio Blat e Onna Silva.

"Leite em Pó". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Com direção de Carlos Segundo, Leite em Pó apresenta a história de um músico obcecado por rock que vê sua vida desabar após uma perda familiar. Sozinho e sem dinheiro, ele decide aceitar um trabalho que o força a circular pela cidade, encontrando diferentes pessoas que desafiam sua visão de mundo. O elenco tem Vinicius de Oliveira, Antonio Pitanga, Zezita Matos e Rejane Faria.

"Nosso Segredo". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Nosso Segredo marca a estreia como diretora da atriz Grace Passô, de Temporada (2018) e O Dia que te Conheci (2023). Na trama, uma família tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho mais jovem guarda um segredo que pode ajudá-los a enfrentar a dor e encontrar um novo caminho. Com Robert Frank, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip e Ju Colombo.

"Pele de Rinoceronte". 54º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Ambientado na década de 1970, Pele de Rinoceronte, de Marcello Ludwig Maia, traz Débora Falabella no papel de uma repórter de um jornal popular que, ao lado de uma advogada criminalista, vê sua vida mudar após um homicídio que chocou o Brasil e marcou o início do debate sobre o feminicídio. O drama também é estrelado por Naruna Costa, Irandhir Santos, Augusto Madeira, Elli Fêrreira e Daniel Rangel.

Gaúchos homenageados e curtas do RS

Leandro Gomes protagoniza o curta "Grão" (2026), de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza. Eloisa Soares / Divulgação

Sofia Ferreira, presidente do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), revelou os profissionais gaúchos que serão homenageados no Festival de Gramado deste ano, com a entrega de uma placa e de R$ 10 mil.

O Prêmio Leonardo Machado celebra a atriz Silvia Duarte, vista em O Devir (2023) e Continente (2024), "por sua valente trajetória, que talentosamente costura o cinema gaúcho, atuando em filmes de diversos diretores, de diferentes gêneros, mostrando sua versatilidade e profissionalismo que atravessam o tempo e barreiras de gênero e raça”.

O Prêmio Legado homenageia Gisele Hiltl, que foi gerente de produção em filmes como O Quatrilho (1995) e Anahy de las Misiones (1997) e produtora de Noite de São João (2003). Ela também se destaca como articuladora setorial, liderança sindical e idealizadora de eventos de mercado audiovisual. "É um exemplo longevo de competência, perseverança, realização e espírito empreendedor para quem produz cinema no Rio Grande do Sul".

O Prêmio Destaque vai para a dupla de cineastas Renato Dornelles e Tatiana Sager, realizadores dos documentários Central: O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil (2017) e Olha pra Elas (2023) e da série Retratos do Cárcere (2020), "por apresentar um olhar sensível, revelador e contundente em suas obras documentais sobre o sistema carcerário brasileiro, que expõem falhas nas engrenagens, denunciam a política do aprisionamento em massa e dão rosto e voz a personagens marginalizados pela sociedade".

E o Prêmio Inovação será entregue para outra dupla de cineastas, Filipe Matzembacher e Márcio Reolon, autores de Beira-Mar (2015), Tinta Bruta (2018) e Ato Noturno (2025), "pelo pioneirismo de suas notáveis obras cinematográficas, de destaque global, que brilhantemente permitem um olhar novo, e mais diverso, sobre Porto Alegre. A inovação temática, que dá protagonismo a personagens queer em histórias que defendem a liberdade do desejo, se reflete na renovação estética: a cada título, a dupla aprimora seu estilo cinematográfico".

Já o Troféu Sirmar Antunes, concedido pela Assembleia Legislativa, destaca o diretor de fotografia Jorge Henrique Boca.

Entre os 18 curtas da competição gaúcha, destaque para Grão, de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, eleito o melhor curta-metragem nacional no 35º Curta Cinema e, por isso, credenciado ao Oscar; Véu, de Gabriel Motta, que em 2024, com Melissa Brogni, venceu a mostra nacional de curtas de Gramado com Pastrana; e Estátuas Também Morrem, de Thais Fernandes, diretora dos documentários Portuñol (2020) e Memórias de um Esclerosado (2024, com Rafael Corrêa).

Confira os curtas selecionados: