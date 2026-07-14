O Rio de Janeiro aparece devastado, tomado por ruínas, mato e desigualdade no trailer de Corrida dos Bichos (2026), thriller de ação brasileiro que estreia no dia 7 de agosto no Amazon Prime Video. Divulgado nesta segunda-feira (13), o vídeo usa Bichos Escrotos, clássico dos Titãs lançado em 1986, na voz de Anitta, para apresentar uma cidade em que a violência virou entretenimento.

Produzido pela O2 Filmes, o longa-metragem é dirigido por Fernando Meirelles – cineasta de Cidade de Deus (2002) e Dois Papas (2019) –, Ernesto Solis e o gaúcho Rodrigo Pesavento.

Anitta em cena do filme "Corrida dos Bichos" (2026). Laura Campanella / Divulgação

Na trama, ambientada em um futuro próximo, um evento ambiental catastrófico remodelou a região. A maré subiu, destruiu parte da cidade e depois recuou. Bairros de classe média se transformaram em zonas ocupadas, enquanto a Mata Atlântica retomou pedaços do território urbano.

Nesse cenário fragmentado, uma das maiores atrações é a Corrida dos Bichos. No jogo, magnatas conhecidos como Jogadores controlam pessoas de classes baixas, chamadas de Bichos, em uma disputa por um prêmio milionário. A sobrevivência passa a obedecer às regras de quem pode pagar.

O protagonista é Mano, vivido por Matheus Abreu. Ele lidera o Perímetro da Morte, uma zona rebelde que tenta sabotar a corrida, interceptar competidores antes da captura e ajudar quem busca escapar do sistema.

Tudo muda quando Mano descobre que a irmã, Dalva, interpretada por Thainá Duarte, foi usada como garantia pelo próprio namorado em uma aposta. Para salvá-la, ele precisa entrar no jogo que sempre tentou destruir.

O elenco chama atenção pelo tamanho e pela mistura de nomes. Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Seu Jorge estão no filme. Anitta aparece tanto no elenco quanto na trilha sonora. João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes completam o time.

O roteiro é assinado por Ernesto Solis, Eva Klaver, Marco Abujamra e Rodrigo Lages.