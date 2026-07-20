Cena de "Era uma Vez no Oeste" (1968), clássico de Sergio Leone. Paramount Pictures / Divulgação

Poucos gêneros carregam tanta bagagem quanto o faroeste. Definido pelo crítico francês André Bazin (1918–1958) como o gênero norte-americano por excelência, o western nasceu como uma máquina de fabricar os mitos fundadores dos Estados Unidos. Nele, o homem solitário se media com a vastidão da paisagem, a fronteira adquiria a aparência de uma promessa civilizatória e a violência surgia como condição inevitável da história.

Com o tempo, o gênero passou a desconfiar de si mesmo. O herói de chapéu branco foi perdendo a pureza. A rua vazia antes do duelo deixou de ser só palco de coragem e virou também cenário de medo e culpa. O faroeste começou, então, a iluminar aquilo que sua mitologia havia encoberto. A conquista da terra tinha outro nome, extermínio, e a lei muitas vezes não passava de vingança com distintivo.

No caminho, o gênero se espalhou em subgêneros. Desembarcou no sertão de Glauber Rocha (1939-1981), onde a disputa pela terra se confundiu com fome e messianismo. Chegou ao fim do mundo chileno para encarar a barbárie colonial. Provou, a cada parada, que a fronteira podia ser qualquer lugar onde um povo avança sobre outro.

A lista a seguir percorre esse arco em ordem cronológica, de 1939 a 2023. Vai do clássico ao revisionista, de John Ford a Martin Scorsese, de John Wayne a Clint Eastwood. São 20 faroestes disponíveis no streaming ou para aluguel digital.

Como catálogo de plataforma muda com frequência, vale conferir onde cada filme está antes de sentar para ver.

1) No Tempo das Diligências (1939)

John Wayne em "No Tempo das Diligências". United Artists / Divulgação

De John Ford. É o filme que devolveu o prestígio ao faroeste e apresentou John Wayne ao mundo, num primeiro plano que ainda hoje parece um milagre. Uma diligência cruza o território apache carregando um punhado de arquétipos — a prostituta expulsa da cidade, o médico bêbado, o jogador, o banqueiro ladrão, o foragido em busca de vingança — e Ford deixa que o perigo lá fora vá revelando o caráter de cada um lá dentro. Em pouco mais de 90 minutos, funda quase tudo o que o gênero repetiria pelas décadas seguintes. (Looke — que tem sete dias de teste grátis via Amazon Prime Video —, Belas Artes à La Carte e Telecine)

2) Paixão dos Fortes (1946)

Henry Fonda interpreta Wyatt Earp em "Paixão dos Fortes". 20th Century Fox / Divulgação

De John Ford. Se No Tempo das Diligências é épico, aqui Ford troca a grandiosidade pela delicadeza. Henry Fonda é um xerife de gestos contidos numa cidade varrida pela poeira, caminhando para um famoso tiroteio da história do velho oeste. Mas o que fica são as pausas — o rosto de Fonda hesitando antes de convidar Clementine para dançar, um beijo na bochecha, uma despedida diante do céu imenso do Monument Valley. Poucos cineastas transformaram ações tão simples em imagens tão sublimes. (Looke)

3) Rio Vermelho (1948)

John Wayne e Montgomery Clift em "Rio Vermelho". United Artists / Divulgação

De Howard Hawks. Uma travessia de mil milhas conduzindo uma boiada até o Kansas serve de palco para um duelo de gerações. John Wayne é o patriarca tirano, obcecado por construir seu império e disposto a fuzilar quem tentar desertar. Montgomery Clift, em seu primeiro grande papel, é o filho adotivo que aprende a liderar pela conversa. Hawks filma o confronto com a lucidez de quem percebe que aquele velho herói, rígido em seus princípios, já não encontrava lugar no mundo do pós-guerra. (Amazon Prime Video, mas só até 31 de julho)

4) O Tesouro de Sierra Madre (1948)

"O Tesouro de Sierra Madre" é o grande faroeste de John Huston. Warner Bros. / Divulgação

De John Huston. Dois estadunidenses falidos convencem um velho garimpeiro a subir com eles as montanhas do México atrás de ouro. Quando finalmente o encontram, a aventura muda de natureza e a riqueza que deveria salvá-los passa a corroê-los por dentro. Humphrey Bogart faz a descida à paranoia como poucos. Walter Huston — dirigido pelo próprio filho, John — rouba a cena e leva o Oscar daquele ano. O filme costuma ser lembrado como fábula sobre a ganância, mas talvez seja ainda mais forte como retrato da compulsão humana por destruir a própria chance de salvação. (Aluguel em AAmazon Prime Video, Google Play e YouTube)

5) O Diabo Feito Mulher (1952)

Marlene Dietrich em "O Diabo Feito Mulher". RKO / Divulgação

De Fritz Lang. O último faroeste do mestre alemão é uma vingança que vai se perdendo de propósito. Um homem persegue o assassino da noiva e acaba enredado numa lenda, na figura de Altar Keane — última grande criação da atriz Marlene Dietrich no gênero, dona de um esconderijo onde bandidos se refugiam. Lang empilha espelhos, traições e mentiras até o desejo de justiça se dissolver em paixão e desencanto. Artificial de propósito, é um filme sobre como as histórias que se contam do Velho Oeste sempre foram, elas próprias, ficção. (HBO Max e Belas Artes à La Carte)

6) Johnny Guitar (1954)

Joan Crawford e Sterling Hayden em "Johnny Guitar". Republic Pictures / Divulgação

De Nicholas Ray. Massacrado pela crítica na estreia e hoje cultuado como poucos, este é o faroeste em que as mulheres mandam, como protagonistas e como antagonistas. Joan Crawford é Vienna, dona de um saloon, e Mercedes McCambridge encarna Emma, a rival consumida por um ódio que beira o desejo. Ray banha tudo em cores exageradas e paixões teatrais, contrabandeando para dentro do gênero o macarthismo, o feminismo e um erotismo que ferve sob a superfície. É o tipo de obra que se engrandece toda vez que é revista. (Belas Artes à La Carte e Looke)

7) Onde Começa o Inferno (1959)

Ricky Nelson no clássico "Onde Começa o Inferno". Warner Bros. / Divulgação

De Howard Hawks. A trama é simples. Um xerife (John Wayne) protege a cadeia contra um bando que quer libertar um assassino, cercado por ajudantes improváveis, o bêbado em recuperação (Dean Martin), o velho manco (Walter Brennan) e o jovem pistoleiro (Ricky Nelson). Mas Hawks se importa mesmo é com a convivência, as conversas, as canções entre um tiroteio e outro, o prazer de estar entre amigos que enfrentam juntos os próprios fantasmas. Não dá vontade de abandonar aquela comunidade. (HBO Max e aluguel em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube)

8) A Quadrilha Maldita (1959)

"A Quadrilha Maldita" é marcado pela neve e pelo isolamento. United Artists / Divulgação

De André de Toth. Lançado no mesmo ano de Onde Começa o Inferno, funciona como seu avesso perfeito. Se Hawks é caloroso e comunitário, De Toth é gélido e sufocante. Robert Ryan é um fazendeiro corroído pelo rancor, prestes a explodir uma cidadezinha por causa de terras e de uma mulher, até que um bando de foras da lei chega e obriga todos a se unir. Filmado numa neve que engole homens e cavalos, num preto e branco lavado de qualquer esperança, é um faroeste bruto e existencial, precursor de tudo o que Peckinpah faria depois. (Aluguel em Amazon Prime Video)

9) Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

Yoná Magalhães e Geraldo Del Rey em "Deus e o Diabo na Terra do Sol". Cinemateca Brasileira / Divulgação

De Glauber Rocha. Manuel, vaqueiro que mata o patrão e foge, se entrega primeiro a um beato messiânico e depois ao cangaço, enquanto o matador Antônio das Mortes ronda a paisagem feito anjo exterminador. Neste clássico do Cinema Novo, Glauber pega a alma do western americano — a violência, a jornada, a terra — e a detona num manifesto sobre fome, fé e opressão. O faroeste desembarca num sertão em que o poder só consegue se impor pela violência, enquanto a miséria fermenta a revolta. (Tela Brasil)

10) Django (1966)

Franco Nero em "Django". Euro International Films / Divulgação

De Sergio Corbucci. Um pistoleiro arrasta um caixão pela lama do começo ao fim, e o mistério do que há lá dentro sustenta boa parte do filme. Se Sergio Leone elevou o faroeste espaguete à ópera, Corbucci o arrastou pela lama, onde a crueldade ganhou o rosto dos homens mais abjetos. Com Franco Nero no papel-título e uma abertura musical inesquecível, Django é a quintessência barroca e violenta do subgênero, o tipo de filme cujo eco reverberaria décadas depois, inclusive no cinema de Tarantino, com Django Unchained (2013). (Telecine)

11) Três Homens em Conflito (1966)

Clint Eastwood em "Três Homens em Conflito". United Artists / Divulgação

De Sergio Leone. Três caçadores de ouro — o bom, o mau e o feio — se perseguem e se traem em meio à Guerra Civil americana, numa longa viagem rumo a um cemitério e a uma cova sem nome. Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach dançam ao som imortal de Ennio Morricone enquanto Leone estica cada duelo até o limite do suportável. É excessivo, e o excesso é justamente o ponto. Talvez o faroeste mais famoso já feito, e o que gravou o rosto de Eastwood na memória do cinema. (Amazon Prime Video e aluguel em Google Play e YouTube)

12) O Vingador Silencioso (1968)

Klaus Kinski em "O Grande Silêncio". MUBI / Divulgação

De Sergio Corbucci. Corbucci de novo, agora na neve, no faroeste espaguete mais desolado que existe. Um pistoleiro mudo (Jean-Louis Trintignant) enfrenta um caçador de recompensas sádico, encarnado por um Klaus Kinski assustador de tão à vontade com a crueldade. O que poderia ser mais uma história de vingança se transforma numa meditação sobre a derrota, coroada por um dos finais mais sombrios já vistos num filme de gênero. (Looke)

13) Era uma Vez no Oeste (1968)

A célebre sequência da estação de trem em "Era uma Vez no Oeste", de Sergio Leone. Paramount Pictures / Divulgação

De Sergio Leone. É curioso que o maior faroeste de todos os tempos tenha sido feito por um italiano. Leone contrai tudo o que havia expandido antes, pouca trama, poucos personagens, cada plano e cada silêncio conduzidos pela trilha genial de Morricone. Henry Fonda, até então símbolo do homem justo no cinema estadunidense, surge aqui como um vilão de olhos azuis assassinos. Do outro lado está o personagem silencioso de Charles Bronson, perseguido por uma lembrança que volta sempre no som fantasmagórico de sua gaita. A morte que o herói persegue é também a do próprio Velho Oeste, celebrada num espetáculo de imagem e som que só o cinema pode oferecer. (Netflix e aluguel em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube)

14) O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969)

Maurício do Valle em "O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro". Cinemateca Brasileira / Divulgação

De Glauber Rocha. Numa espécie de continuação de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o matador Antônio das Mortes reaparece, desta vez para mudar de lado. Glauber transforma o sertão num palco de signos, fundindo o faroeste à alegoria política sobre a luta de classes no Nordeste. O filme enxerga a desigualdade brasileira como um ciclo em que o miserável sempre oferece o corpo ao sacrifício. No meio da desgraça, ainda surge uma possibilidade de transformação. (Tela Brasil)

15) Butch Cassidy (1969)

Robert Redford e Paul Newman em "Butch Cassidy". 20th Century Fox / Divulgação

De George Roy Hill. Num tempo de faroestes duros e violentos, este aposta no charme, no romantismo e numa leveza mais cômica. Paul Newman e Robert Redford são dois assaltantes em fuga cuja amizade é tão prazerosa que daria para vê-los só jogando conversa fora e já seria suficiente. A famosa cena da bicicleta parece saída da Nouvelle Vague, e o triângulo com a personagem de Katharine Ross respira certa liberdade sexual. É o encontro do gênero tradicional do cinema americano com a contracultura dos anos 1960. Ganhou o Oscar nas categorias de roteiro original, fotografia, música e canção, com Raindrops Keep Fallin' on My Head. (Disney+)

16) Os Imperdoáveis (1992)

Clint Eastwood e Morgan Freeman em "Os Imperdoáveis". Warner Bros. / Divulgação

De Clint Eastwood. Vencedor do Oscar de melhor filme, direção, ator coadjuvante (Gene Hackman) e edição, é o acerto de contas de Eastwood com o próprio mito. Um velho pistoleiro arrependido, alcoólatra e péssimo fazendeiro volta a matar por dinheiro e descobre que não há redenção nem glória na violência. Hackman, como um xerife que sente prazer em abusar do poder, entrega uma das grandes atuações do cinema. Sombrio e magnífico, Os Imperdoáveis é provavelmente o melhor filme já feito sobre a maldição sem fim que é matar um homem. (HBO Max, Telecine e aluguel em Google Play e YouTube)

17) O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Jake Gyllenhaal e Heath Ledger em "O Segredo de Brokeback Mountain". Focus Features / Divulgação

De Ang Lee. Nas montanhas de Wyoming, entre rebanhos e cavalos, dois peões descobrem um amor cuja violência nasce justamente da impossibilidade de vivê-lo. Ang Lee transforma a vastidão solitária do western no prolongamento de tudo o que seus personagens reprimem e das escolhas que os condenam a uma vida pela metade. Heath Ledger e Jake Gyllenhaal sustentam o filme com atuações de uma contenção devastadora. É um faroeste sobre homens educados para o silêncio e incapazes de encontrar uma linguagem para aquilo que sentem. Conquistou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, quatro Globos de Ouro, quatro Baftas e três Oscars. (Aluguel em Amazon Prime Video)

18) O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (2007)

Brad Pitt em "O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford". Warner Bros. / Divulgação

De Andrew Dominik. O título já entrega o fim, e isso não atrapalha, porque o interesse está na lenda. Brad Pitt é um Jesse James cansado e paranoico, sempre um passo à frente do próprio destino, observado com adoração e inveja pelo jovem Robert Ford (Casey Affleck), que se tornaria seu algoz. Contemplativo, banhado pela fotografia deslumbrante de Roger Deakins, o filme é uma reflexão sobre mito, povoada de espelhos e janelas que distorcem os rostos de vivos e mortos. (HBO Max)

19) Assassinos da Lua das Flores (2023)

Robert De Niro e Leonardo DiCaprio em "Assassinos da Lua das Flores". Apple Original Films / Divulgação

De Martin Scorsese. O mais cinéfilo dos grandes diretores vivos aproxima o faroeste do filme de máfia para reconstituir uma tragédia real: o assassinato sistemático de indígenas Osage por homens brancos que se infiltravam em suas famílias para se apropriar das fortunas vindas do petróleo. Leonardo DiCaprio e Robert De Niro encarnam formas distintas de degradação moral, mas é Lily Gladstone quem impõe ao filme seu centro de gravidade, fazendo do silêncio uma expressão devastadora da dor. Onde o western clássico trazia o homem branco como salvação, aqui ele traz a destruição, e a formação de um país escrita a sangue. Assassinos da Lua das Flores recebeu 10 indicações ao Oscar, mas não ganhou nada, repetindo os números de dois filmes anteriores de Scorsese: Gangues de Nova York (2002) e O Irlandês (2019). (Apple TV e aluguel em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube)

20) Os Colonos (2023)

Cena de "Os Colonos", faroeste chileno sobre violência colonial na Terra do Fogo. MUBI / Divulgação

De Felipe Gálvez. O faroeste chega ao fim do mundo, a Terra do Fogo, no extremo sul do continente sul-americano, para encarar um massacre. Estreia potente do chileno Felipe Gálvez, Os Colonos acompanha três homens contratados por um latifundiário para "limpar" suas terras dos povos originários Selk'nam, no início do século 20. É um western colonial cru e incômodo, que usa a gramática do gênero para expor a violência fundadora da América Latina. Um fecho certeiro para uma viagem que começa celebrando mitos e termina desmontando-os. (HBO Max e MUBI)

* Sob supervisão do jornalista Ticiano Osório, titular desta coluna.

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