Michael Douglas e Sharon Stone em "Instinto Selvagem" (1992), de Paul Verhoeven. Columbia TriStar / Divulgação

O Dia Mundial do Orgasmo é comemorado nesta sexta-feira, 31 de julho. A data foi criada em 1999, na Inglaterra, por uma rede de sex shops.

Para celebrar, fiz uma lista de 10 filmes disponíveis no streaming que têm cenas de sexo picantes (ou, no mínimo, forte carga de erotismo).

Uma pena que estejam no limbo digital títulos como Femme Fatale (2002), de Brian De Palma, 9 Canções (2004), de Michael Winterbottom, Desejo e Perigo (2007), de Ang Lee, e Seguindo Todos os Protocolos (2022), de Fábio Leal. E tem uma obra famosa que faço questão de não recomendar: Azul É a Cor Mais Quente (2013). Explico o porquê nesta coluna aqui.

A ordem é apenas cronológica. Clique nos links se quiser saber mais.

1) O Império dos Sentidos (1976)

"O Império dos Sentidos". Argos Films / Divulgação

De Nagisa Oshima. Em 1936, no Japão militarista, ex-prostituta (Eiko Matsuda) envolve-se em um caso de amor obsessivo com o chefe da propriedade onde ela vai trabalhar como empregada. Os dois realizam todas as suas fantasias sexuais. Considerado um marco nas cenas de sexo explícito no cinema de arte, incluindo um estrangulamento e uma castração, o filme causou escândalo na época. (MUBI)

2) Corpos Ardentes (1981)

"Corpos Ardentes". Warner / Divulgação

De Lawrence Kasdan. Este filme fazia sucesso no tempo das videolocadoras, mas não só pelas cenas estreladas pela atriz Kathleen Turner. Durante uma onda de calor na Flórida, Ned Racine (William Hurt), um advogado conhecido pela negligência, fica obcecado pela personagem de Turner, a loira Matty Walker, que ele conhece na praia à noite. Ela conta que é casada e foge. Mas Racine não desiste dela e acaba enredado em uma trama típica do cinema noir, que também traz no elenco Richard Crenna, Ted Danson e Mickey Rourke. (Aluguel em Amazon Prime Video)

3) Ela Quer Tudo (1986)

"Ela Quer Tudo". Island Pictures / Divulgação

De Spike Lee. Nola Darling (Tracy Camilla Johns) é uma jovem nova-iorquina que se divide entre três amantes: Jamie (Tommy Redmond Hicks), o rapaz comum de classe média baixa de Brooklyn, o endinheirado e bombado Greer (John Canada Terrell), e o agitado e zombeteiro Mars (vivido pelo próprio Spike Lee). Os três exigem que ela se decida por um deles, mas Nola diz que não é "mulher de um homem só". Filmado em preto e branco, Ela Quer Tudo apresenta uma identidade audiovisual diferente para cada parceria sexual, de acordo com as personalidades dos personagens: a sequência com Jamie é em câmera lenta e com trilha de jazz; com Greer, há vário cortes sincronizados com uma batida afro; e closes extremos marcam os momentos com Mars. (Netflix)

4) Instinto Selvagem (1992)

"Instinto Selvagem". TriStar Pictures / Divulgação

De Paul Verhoeven. Então com 34 anos, Sharon Stone tornou-se um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood graças a este suspense ambientado em San Francisco. Ela interpreta a escritora Catherine Tramell, principal suspeita do assassinato de seu marido. Michael Douglas faz o detetive Nick Curran, que investiga o caso e acaba se apaixonando por ela. Com altíssima voltagem erótica, Instinto Selvagem deixou pelo menos uma cena na história do cinema: a de Catherine cruzando e descruzando as pernas durante um interrogatório. (Aluguel em Google Play e YouTube)

5) De Olhos Bem Fechados (1999)

"De Olhos Bem Fechados". Warner / Divulgação

De Stanley Kubrick. No seu derradeiro filme, Kubrick faz um suspense erótico que adapta o livro Breve Romance de Sonho (1926), de Arthur Schnitzler. Para os papéis principais, o diretor escalou um casal de verdade: Tom Cruise e Nicole Kidman, que só se divorciariam em 2001. Ele interpreta o médico Bill Hartford, que fica transtornado quando a esposa, a galerista desempregada Alice, revela ter tido fantasias eróticas com um marinheiro durante uma viagem de férias da família. Aí, Bill acaba descobrindo a existência de uma sociedade secreta dedicada ao sexo e passa a viver perigosas aventuras. Malhado na época e ignorado no Oscar, De Olhos Bem Fechados envelheceu bem no seu retrato do confronto doloroso entre amor e desejo sexual, temperado pelo inferno do ciúme e pelo borramento das fronteiras entre sonho, fantasia e realidade. (Netflix)

6) Amor à Flor da Pele (2000)

"Amor à Flor da Pele". MUBI / Divulgação

De Wong Kar-Wai. Evocando o clássico O Ano Passado em Marienbad (1961), do francês Alain Resnais, o cineasta chinês dirige um dos mais belos filmes tristes e talvez o mais sexy sem ter cena de sexo. A história de Amor à Flor da Pele se passa em 1962, em Hong Kong, onde dois casais acabam de se mudar para o mesmo prédio. Com o tempo, o jornalista vivido por Tony Leung Chiu-Wai (melhor ator no Festival de Cannes) e a secretária que mora no apartamento vizinho (Maggie Cheung) descobrem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. A dor mútua acaba aproximando os dois personagens. (MUBI)

7) Retrato de uma Jovem em Chamas (2019)

"Retrato de uma Jovem em Chamas". Supo Mungam Films / Divulgação

De Céline Sciamma. O filme se passa em uma ilha francesa, em 1776, quando uma pintora (Noémie Merlant) é contratada para fazer o retrato de uma garota (Adèle Haenel) prometida em casamento para um cavalheiro de Milão. A artista e a musa se apaixonam, mas esse romance precisa ser nutrido em silêncio. Aliás, uma das virtudes de Retrato de uma Jovem em Chamas, que recebeu o prêmio de melhor roteiro e a Palma Queer no Festival de Cannes, é investir bastante no som ambiente: o crepitar de uma lareira ou o estouro das ondas, o fogo como símbolo do desejo que cresce, o mar bravio como símbolo da perturbação emocional das personagens. (MUBI e Telecine)

8) Pleasure (2021)

"Pleasure". MUBI / Divulgação

De Ninja Thyberg. É o filme que desnuda a indústria pornô. Embora não faltem cenas com pênis eretos e expostos, a ênfase está em indústria. A diretora sueca adota o olhar de uma atriz novata — interpretada com assombro pela estreante Sofia Kappel — para retratar o negócio do sexo explícito na Califórnia. Ganhamos acesso a bastidores que vão desde os termos de um contrato e uma espécie de glossário da profissão até as técnicas (ou mesmo improvisos) demandadas em uma produção. Pleasure acompanha a jornada de Bella Cherry, o pseudônimo artístico de Linnéa, garota de 19 anos que trocou a Suécia por Los Angeles em busca do estrelato. Mas até onde ela está disposta a ir? No fundo, este é um filme sobre as relações de poder no universo do trabalho. Sobre como podemos ser manipulados e sobre como nossas ambições podem nos dessensibilizar. No fim do dia, quem nunca se perguntou: vale a pena? (MUBI)

9) Motel Destino (2024)

"Motel Destino". Pandora Filmes / Divulgação

De Karim Aïnouz. É um noir cearense, focado no triângulo erótico que se forma quando o jovem Heraldo (papel de Iago Xavier), fugindo de uma chefona do crime, se esconde no motel de beira da estrada administrado pelo casal Elias (Fábio Assunção) e Dayana (Nataly Rocha). Rodadas em Beberibe, as primeiríssimas cenas de Motel Destino retratam as célebres falésias locais, permanentemente sob a ação erosiva do mar. É como se fosse uma tradução visual do quão transformador e marcante o desejo sexual pode ser. (Telecine e aluguel em Google Play e YouTube)

10) Ato Noturno (2025)

"Ato Noturno". Avante Filmes / Divulgação

De Filipe Matzembacher e Marcio Reolon. Rodado em Porto Alegre, este suspense erótico remete ao cinema de Brian De Palma. Em Ato Noturno, um ator e um político vivem um caso em sigilo enquanto buscam ascender em suas carreiras. Matias (papel de Gabriel Faryas), que recém estreou um espetáculo teatral no qual divide cenas com seu colega de apartamento, Fábio (Henrique Barreira), persegue a chance de estrelar uma grande série que vai ser gravada em Porto Alegre. Rafael (encarnado por Cirillo Luna), apoiado por empresários e escudado pelo chefe de segurança, Camilo (Ivo Müller), é candidato a prefeito e vem subindo nas pesquisas eleitorais. Matias e Rafael precisam ser discretos, mas há um elemento extra e explosivo de tensão: o tesão pelo sexo em lugares públicos de Porto Alegre. Pode ser no Parque da Redenção, por exemplo, ou em um morro da cidade. As cenas combinam sedução e ameaça. (Aluguel em Google Play e YouTube)

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