Maurício Mota, Viola Davis e Julius Tennon são fundadores da produtora Ashé. Araya Doheny / Variety / Divulgação

Depois de vencer o Festival de Gramado de 2025, passar por mostras no Exterior e pelo circuito brasileiro, Cinco Tipos de Medo (2025) ganhou um reforço de peso para ampliar sua trajetória internacional. A Ashé, produtora global fundada por Viola Davis — ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Um Limite Entre Nós (2016) —, pelo ator estadunidense Julius Tennon e pelo brasileiro Maurício Mota, entrou no projeto como produtora executiva.

Dirigido por Bruno Bini, o filme de suspense foi rodado em Cuiabá e é estrelado por Bella Campos, Xamã, João Vitor Silva, Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen. A produção é da Plano B Filmes e da Druzina Content, empresa da gaúcha Luciana Druzina, em coprodução com a Quanta.

Indicada ao Oscar de melhor atriz por Histórias Cruzadas (2011) e por A Voz Suprema do Blues (2020) e concorrente na categoria de coadjuvante também por Dúvida (2008), Viola Davis tem usado a atuação como produtora para impulsionar narrativas de maior diversidade no mercado audiovisual.

A entrada da Ashé, conforme a produtora Luciana Druzina, amplia a visibilidade internacional de Cinco Tipos de Medo porque soma ao projeto uma "rede estratégica de posicionamento, articulação e acesso à indústria global". A aposta passa por sessões em Los Angeles e pela representação internacional da Malin Entertainment.

— Não é apenas uma associação institucional ou de imagem: é a chegada de parceiros com experiência, reputação e rede de relacionamento capazes de aumentar o alcance da obra junto à indústria global, à imprensa internacional, a festivais, distribuidores, formadores de opinião e possíveis caminhos de premiação, incluindo a construção de uma campanha para o Oscar — comenta Luciana.

O filme já teve uma resposta muito forte de públicos internacionais. Em Paris, Manchester, Barcelona, Chicago, Havana e outras cidades, vimos plateias de culturas diferentes reagirem de maneira muito semelhante: tensas, emocionadas, rindo, silenciando nos momentos de impacto e aplaudindo ao final. Isso confirma que histórias brasileiras, quando contadas com verdade, identidade e excelência, podem atravessar fronteiras. Para a Druzina Content, essa parceria com a Ashé e a Malin Entertainment fortalece não só o caminho do filme, mas também o movimento de exportação e soft power da nossa indústria audiovisual.

*Colaborou João Vítor Debiasi

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