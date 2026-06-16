"Toy Story 5": Pixar transforma obra-prima em caça-níquel

A vaqueira Jessie e o cavalo Bala no Alvo no filme "Toy Story 5" (2026), de Andrew Stanton e McKenna Harris. Disney / Divulgação

Toy Story 5 (2026), que tem sessões de pré-estreia nesta quarta-feira (17) e entra em cartaz na quinta (18) nos cinemas brasileiros, tanto atualiza o conflito retratado no primeiro filme da saga dos brinquedos produzida pela Pixar quanto simboliza o dilema enfrentado hoje em dia pelo estúdio de animação digital que pertence à Disney.

Em Toy Story (1995), o diretor John Lasseter abordou nosso medo de ser abandonado, substituído e deixarmos de ser importante na vida de alguém ao mostrar o eterno embate entre o antigo e o moderno — representados, respectivamente, por Woody, um caubói de pano, e Buzz Lightyear, um astronauta repleto de botões e funções.

Em Toy Story 5, o diretor Andrew Stanton e a codiretora McKenna Harris, que também assinam o roteiro, colocam a turma de Woody e Buzz novamente sob a ameaça da obsolescência. Agora, o risco é decorrente de um tablet inteligente em formato de sapo e batizado de Lilypad que monopoliza a atenção da menina Bonnie. Outra vez, os personagens animados servem de espelho para os adultos, assustados com a possibilidade de se tornarem dispensáveis diante dos avanços da inteligência artificial.

O tablet Lilypad em cena do filme "Toy Story 5". Disney / Pixar / Divulgação

Como vimos em Toy Story 4 (2019), os brinquedos que eram de Andy agora estão com Bonnie. Consequentemente, há um protagonismo feminino: quem manda no pedaço é a vaqueira Jessie, que está sempre acompanhada por seu cavalo Bala no Alvo.

Lilypad vem isolando Bonnie tanto do mundo da imaginação quanto do mundo real: a guria é refratária aos convites para brincar feitos por uma vizinha, Blaze.

Para evitar que os brinquedos sejam esquecidos por completo, Jessie decide buscar a ajuda de Woody — que, como também visto em Toy Story 4, agora vive com sua amada Betty, um abajur de porcelana aos olhos humanos. O caubói retorna com marcas claras da passagem de tempo, incluindo a calvície: tem uma área desbotada pelo sol no topo da cabeça. Buzz Lightyear, por sua vez, vira o comandante de uma tropa de astronautas.

A tropa de astronautas Buzz Lightyear em cena de "Toy Story 5". Pixar / Divulgação

Vale dizer que Toy Story 5 não pinta Lilypad como uma personagem malvada. Em entrevista à revista Variety, McKenna Harris revelou que "muita gente no estúdio queria que ela fosse uma vilã, e foi difícil encontrar o equilíbrio porque todos nós chegamos com emoções muito carregadas em relação aos eletrônicos".

Ganhador do Oscar de melhor longa-metragem de animação por Procurando Nemo (2003) e por Wall-E (2008), o diretor Andrew Stanton acrescentou: "Não podemos simplesmente demonizar a tecnologia".

O que Toy Story 5 propõe é a existência e a preservação de um espaço analógico na vida das crianças e dos adolescentes, um mundo onde possam exercer o faz de conta — que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Em entrevista ao jornal O Globo, o psicólogo e educador Ilan Brenman, coautor do livro A Infância Sequestrada pelas Telas (2026) com o médico pediatra Daniel Becker, comentou:

— Na brincadeira, a criança ensaia problemáticas da vida, regras e frustrações. O celular não faz isso. Ao contrário, o crescimento e a maturidade param ou retrocedem por causa desse mundo fragmentado.

As cenas que ilustram a magia da imaginação são o que Toy Story 5 tem de melhor a oferecer. Ali, os brinquedos da saga perdem a sua característica autonomia e se veem à mercê dos desejos infantis — o que inclui a fatídica encenação de um casamento. Essas sequências são visualmente encantadoras e "dramaticamente" engraçadas, mas não diminuem a sensação de que este é o filme menos criativo e menos comovente da excelente franquia e de que a história deste quinto longa poderia estar bem contada em um curta-metragem.

Woody e Buzz deparam com Lilypad em cena de "Toy Story 5". Pixar / Divulgação

Ao se estender, a trama recicla as anteriores, e as peripécias da turma provocam déjà vu. Por mais importante que seja o alerta sobre os riscos do excesso de telas, a certa altura Toy Story 5 parece só um caça-níquel, um filme surgido apenas para vender novos brinquedos e faturar em cima da nostalgia do público. Aliás, esse é o dilema da Pixar hoje: para se manter relevante e rentável, deve investir na originalidade que costumava ser um diferencial do estúdio ou curvar-se à aposta no que já deu certo?

As premiações indicam que a criatividade da Pixar já não é a mesma: apesar de ser o recordista de conquistas no Oscar de melhor longa de animação, com 11 vitórias, o estúdio não comemora desde 2021, quando a Academia de Hollywood premiou Soul (2020).

E os números indicam que nós, os espectadores, queremos mais do mesmo: em geral, as continuações da Pixar fazem muito mais sucesso comercial do que filmes com novos personagens. Divertida Mente 2 (2024), por exemplo, é a décima maior bilheteria de todos os tempos, com quase US$ 1,7 bilhão arrecadados. Já Elio (2025) faturou somente US$ 154 milhões, e Cara de Um, Focinho de Outro (2026) amealhou US$ 386 milhões. Não à toa, em 2028 chegará aos cinemas Os Incríveis 3, dando sequência à aventura de 2018 que somou US$ 1,2 bilhão.

É possível acreditar que no futuro haja um Toy Story 6: o diretor Andrew Stanton já disse que há material de sobra para explorar em pelo menos mais duas sequências. E eu mesmo admito que gostaria de ver novos segmentos de Divertida Mente: seria interessante acompanhar as emoções de Riley diante das vicissitudes da vida adulta e, depois, da terceira idade. Mas esses filmes acabariam sendo impróprios para crianças. Ou seja: só devem existir no mundo do faz de conta.

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