"Todo Mundo em Pânico 6" comete um pecado imperdoável

Ausentes no quinto filme, Anna Faris e Regina Hall estão de volta no sexto "Todo Mundo em Pânico" (2026). Paramount Pictures / Divulgação

O sexto Todo Mundo em Pânico (Scary Movie, 2026) não exige muito conhecimento sobre as cinco comédias anteriores, mas para entender as piadas convém que o espectador seja uma enciclopédia de Hollywood: as cenas do filme que estreou nos cinemas nesta quinta-feira (4) parodiam franquias de terror como Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Premonição, Halloween, Sorria!, M3GAN e Terrifier; vencedores recentes do Oscar, como A Substância, Uma Batalha Após a Outra, A Hora do Mal e Pecadores; títulos de ação (Bailarina: Do Universo John Wick), longas de animação (Guerreiras do K-Pop), séries da Netflix (Wandinha) e até cinebiografias musicais (Michael).

Entender a piada, contudo, não garante a gargalhada. Falta sempre alguma coisa, seja capricho na escrita do texto, sejam atores com mais talento, seja uma conexão maior entre as cenas — tudo parece uma sucessão de esquetes quase desvinculados um do outro. Podem funcionar isoladamente se vistos no Instagram ou no TikTok, mas em uma sala de cinema o filme é uma colcha de retalhos puída e desbotada.

Na sessão em que assisti a Todo Mundo em Pânico 6, a bagaceirice da sequência de abertura com Teyana Taylor, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Uma Batalha Após a Outra (2025), e a primeira zoação de Pecadores (2025) até fizeram surgir a esperança de que a plateia entraria em uma risonha comunhão. Mas o que veio depois foi um silêncio absolutamente constrangedor para um filme supostamente cômico. Não rolou, embora aqui e ali dê para ver e ouvir lampejos de audácia, iconoclastia e genialidade.

Nascida em 2000 para satirizar as cinesséries de terror Pânico (surgida em 1996) e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (de 1997), Todo Mundo em Pânico não inventou esse subgênero. Os irmãos Keenen Ivory Wayans (o diretor), Marlon Wayans e Shawn Wayans — que escreveram o filme com outros quatro roteiristas — seguiram um caminho trilhado antes pelo mestre Mel Brooks (O Jovem Frankenstein, Banzé no Oeste, S.O.S: Tem um Louco Solto no Espaço) e pela trindade Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker (Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!, Top Secret!, Corra que a Polícia Vem Aí).

Menos brilhante e mais vulgar do que seus antecessores, o Todo Mundo em Pânico original foi um sucesso de bilheteria — US$ 278 milhões, quase 15 vezes o seu custo —, gerando uma nova onda de paródias: Não É Mais um Besteirol Americano (2001), Uma Comédia Nada Romântica (2006), Deu a Louca em Hollywood (2007), Os Espartalhões (2008)...

Também virou franquia, com filmes lançados em 2001, 2003, 2006 e 2013. O longo hiato entre o quinto e o sexto título deve-se ao fracasso comercial de Todo Mundo em Pânico 5 (o único a não ultrapassar US$ 100 milhões em arrecadação), em grande parte explicado pela ausência do elenco principal, e a disputas financeiras e divergências criativas da família Wayans com os produtores da Miramax.

O assassino Ghostface e o maconheiro Shorty (papel de Marlon Wayans) em "Todo Mundo em Pânico 6". Quantrell Colbert / Divulgação

Todo Mundo em Pânico 6 traz a assinatura de quatro Wayans no roteiro e é dirigido por Michael Tiddes, que tem experiência na área — fez Inatividade Paranormal (2013) e Cinquenta Tons de Preto (2016). As atrizes Anna Faris e Regina Hall retomam os papéis de Cindy Campbell e Brenda Meeks, respectivamente. E Marlon Wayans e Shawn Wayans voltam a interpretar o irmão de Brenda, Shorty, um maconheiro inveterado, e o namorado dela, Ray, que falha miseravelmente em esconder sua homossexualidade.

O quarteto se reúne novamente porque, depois de muitos anos, o assassino mascarado Ghostface resolveu atacar outra vez. Agora, também está na mira a prole da turma, como Sara (Olivia Rose Keegan) e Waldinha (Savannah Lee Nassif), filhas de Cindy, e Brad (Gregg Wayans), filho de Brenda.

A presença de um elenco jovem permite aos cinquentões de Todo Mundo em Pânico 6 mirar sua metralhadora giratória para a Geração Z, com piadas que oscilam entre a ridicularização — como quando tira sarro dos partidários dos pronomes neutros ("elu", "delu") _ e o ressentimento. A nostalgia bate forte: parece uma reunião de velhos amigos que reciclam piadas típicas de um tio do pavê e rememoram os bons tempos — aliás, o filme dá pistas de que vem aí uma continuação de As Branquelas (2004), um verdadeiro clássico da família.

"Todo Mundo em Pânico 6" parodia filmes como "Pecadores" (2025). Paramount Pictures / Divulgação

Em defesa dos Wayans, cumpre dizer que eles são realmente "democráticos em suas ofensas", como Marlon declarou em entrevista à Folha de S. Paulo. Ele tem um filho trans e é ativista dos direitos LGBTQIA+, mas isso não o impede de escrever humor homofóbico e transfóbico. Se o filme faz graça sobre brancos racistas, também faz sobre estereótipos negros. E se vibradores e plugs anais ganham protagonismo, também há piadas mais, digamos, sofisticadas, como aquelas que citam o oscarizado drama 12 Anos de Escravidão (2013) e o terror cult Corrente do Mal (2014).

Nada contra o humor politicamente incorreto, sexista ou mesmo de mau gosto — Borat, Charlie Harper e próprias Branquelas, por exemplo, são personagens com os quais sempre se pode contar quando estamos precisando gargalhar. Mas pior do que uma piada ruim é uma piada de que ninguém ri, e esse é um pecado imperdoável em qualquer comédia. Raramente Todo Mundo em Pânico deixa todo mundo em júbilo.

Se ainda assim você resolver encarar, vale avisar: tem cena pós-créditos. Não é espetacular, mas surpreende por satirizar o mais recente filme de um diretor muito admirado pelos críticos.

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