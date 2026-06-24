"Supergirl": filme com Milly Alcock dá munição aos haters

Milly Alcock protagoniza "Supergirl" (2026), filme dirigido por Craig Gillespie. Warner / Divulgação

Eu queria muito que Supergirl (2026) fosse um filme bacana, para calar a boca do macharedo que reclamou da escalação da atriz australiana Milly Alcock — a Rhaenyra Targaryen na primeira temporada da série A Casa do Dragão (2022) — por causa da aparência física dela e que ficou mais pistola ainda quando Alcock, 26 anos, rebateu os ataques, apontando que o escrutínio constante sofrido por atrizes de grandes produções de Hollywood é sintomático de como a sociedade se sente confortável em julgar os corpos femininos.

E eu realmente achava que Supergirl poderia ser divertido e interessante, porque o diretor Craig Gillespie é o mesmo dos filmes Eu, Tonya (2017) e Cruella (2021) e dos episódios iniciais das séries Pam & Tommy (2022) e Seus Amigos e Vizinhos (2025-).

Mas infelizmente Supergirl, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (25), dá munição aos haters das redes sociais: o filme é um desastre. A ironia é que a única coisa que se salva é justamente a atuação de Milly Alcock no papel de Kara Zor-El, uma prima do Superman (personagem de David Corenswet, que participa da nova aventura) que também sobreviveu à destruição do planeta Krypton.

O roteiro do filme foi escrito por Ana Nogueira, uma estadunidense filha de pai brasileiro. Ela se baseou na história em quadrinhos Supergirl: Mulher do Amanhã (2021), assinada por Tom King e dois artistas do Brasil: a desenhista Bilquis Evely e o colorista Matheus Lopes. Dá para dizer que Nogueira também se inspirou no clássico faroeste Bravura Indômita (1969), na saga pós-apocalípitca Mad Max (1979-2024) e na série da franquia Star Wars The Mandalorian (2019-2023).

Na trama, Kara é uma típica hedonista: vive na farra para fugir do seu trauma. Afoga na bebida a raiva e o luto pela morte de seus pais e de todo o seu mundo. Quando o filme começa, ela está viajando pelos bares do universo na companhia do seu cachorro bagunceiro, o Krypto, para comemorar o aniversário de 23 anos.

Kara Zor-El (papel de Milly Alcock) e o cão Krypto em cena de "Supergirl". Warner / Divulgação

Em um dos planetas visitados, Supergirl conhece uma adolescente que também ficou órfã, Ruthye Marye Knoll (interpretada por Eve Ridley), que quer se vingar do bandoleiro chamado Krem dos Montes Amarelos (o belga Matthias Schoenaerts, de Ferrugem e Osso e The Old Guard), o assassino dos seus pais e do seu irmão.

A partir daí, Supergirl vira um genérico das aventuras de super-herói, um filme sem criatividade, sem graça, sem peso dramático e sem nenhuma cena de ação digna de nota.

Matthias Schoenaerts faz o vilão Krem em "Supergirl". Warner / Divulgação

Assinada por Rob Hardy, a fotografia pesa muito contra o filme. Supergirl é escuro demais, talvez para poder esconder melhor as falhas nas imagens geradas por computador, e isso acaba prejudicando as atuações, porque a escuridão esconde também as expressões dos atores. A edição de Fred Raskin e Tatiana S. Riegel (que concorreu ao Oscar por Eu, Tonya), por sua vez, deixa as sequências de ação sem ritmo e bastante confusas.

A música composta por Claudia Sarne não é nada marcante, embora seja onipresente, e a única canção de que vamos lembrar é a versão em inglês de Garota de Ipanema.

Jason Momoa encarna Lobo no filme "Supergirl". Warner / Divulgação

Os personagens são absolutamente desinteressantes, a começar pelo vilão encarnado por Schoenaerts, que não sabe se faz de Krem um facínora ou um bobão. Nem o carismático Jason Momoa consegue se destacar na pele de Lobo, um caçador de recompensas bruto e irreverente.

Por fim, Supergirl até abre mão de um charme dos filmes de super-herói: não tem cena pós-créditos. Não valia a pena mesmo: o filme é tão ruim que, quando termina, a gente quer ir embora logo para esquecer rapidinho que viu.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui