Por que eu adoro ver filmes tristes

Cena do filme "Laço Materno" (2020), de Tatsushi Omori, disponível na Netflix. Netflix / Divulgação

Adoro comédias, adoro cenas de ação, adoro mistérios policiais, mas há um tipo de filme que costuma me pegar de jeito: são os filmes tristes. Tem gente que odeia, acha que a vida real já é muito difícil e não quer passar duas horas sofrendo ou chorando.

Talvez eu goste de assistir justamente para buscar um equilíbrio emocional: considero minha vida, tanto a pessoal quanto a profissional, muito feliz, daí uso os filmes para balancear.

Talvez o cinema seja simplesmente um território seguro onde posso vivenciar emoções intensas sem riscos verdadeiros – ou, pelo contrário, seja o espaço onde me permito liberar sentimentos guardados, quem sabe escondidos de mim mesmo.

Pode ser que eu me identifique com o drama de um personagem e derrame lágrimas junto com ele. Mas também pode acontecer de a história contada na tela abrir meus olhos: mesmo sendo de mentirinha, a angústia alheia é capaz de mudar a perspectiva sobre problemas da nossa realidade. Minha dor não é nada perto daquela.

Certo é que filmes tristes cravam um lugar cativo na minha memória e até no meu coração. Alguns são bem famosos, como A Escolha de Sofia (1982) – tão famoso que virou expressão: invoca a imposição de se tomar uma decisão difícil sob pressão e enorme sacrifício pessoal. Outros são bem obscuros, como Para Sempre Lilya (2002) – tão obscuro que está condenado ao limbo digital: nunca se tornou disponível nas plataformas de streaming.

Se você quiser se expor a uma tristeza avassaladora, contaminante e não tão conhecida, a dica é assistir ao filme da foto acima, o japonês Laço Materno (Mother, 2020), que está no menu da Netflix.

Dirigido por Tatsushi Omori e baseado em um caso real acontecido em 2014, Laço Materno também faz lembrar de outro filme japonês, Ninguém Pode Saber (2004), de Hirokazu Kore-eda. São duas histórias sobre filhos negligenciados e forçados a assumir responsabilidades pesadas muito antes da vida adulta.

No filme de Kore-eda, quatro crianças, com idades entre cinco e 12 anos, cada um com um pai diferente, são abandonadas pela mãe. No apartamento onde moram, os três mais novos são considerados ilegais, portanto, não podem sair de casa, nem para estudar.

No filme de Omori, Shuhei (interpretado por Sho Gunji na infância e por Daiken Okudaira na adolescência) é um menino que mora com a mãe, Akiko (Masami Nagasawa, em desempenho ao mesmo tempo cativante e revoltante). Já nas cenas iniciais, percebemos como é tóxica aquela relação. Sim, Akiko é capaz de lamber o joelho esfolado do filho. Sim, a mãe leva Shuhei para brincar na piscina. Mas fica nítido que a ela só importa o próprio prazer.

Isso inclui o vício em álcool, em cigarro e em pachinko, um típico jogo eletrônico de azar do Japão. O comportamento errático impede que Akiko mantenha seus empregos, então ela vive pedindo dinheiro emprestado para os pais e para a irmã. Só que sua família já não tem mais paciência para lidar com a ovelha desgarrada.

A situação de Shuhei piora quando Akiko conhece, em uma casa de jogos, o igualmente inconsequente Ryo (Sadao Abe). Sem peso nenhum na consciência, a mãe vai passar uns dias em outra cidade com o novo namorado, deixando o filho sob os supostos cuidados de um funcionário público – com quem, intuímos, ela já teve algum tipo de relacionamento, ou a quem, no mínimo, prometeu algum tipo de favor sexual.

Isso tudo acontece e pode ser sentido nos primeiros dos 126 minutos de Laço Materno. Tatsushi Omori é sintético e eficaz na composição das cenas, na comunicação sem palavras, na combinação entre aquilo que vemos e aquilo que ele não mostra.

Daí por diante, cada vez mais o coração do espectador se aperta, se machuca, mas sem que Omori precise, necessariamente, usar as mãos, usar da violência - essa é sobretudo, mas não exclusivamente, psicológica. Akiko exerce um poder nefasto sobre Shuhei, ao passo que o filho, ora, o filho ama a mãe, protege a mãe, age como pivô de suas artimanhas para obter dinheiro. O laço biológico, o laço materno é resistente à razão.

A estrutura narrativa torna a experiência mais aflitiva – pressentimos, mas nunca temos certeza do que vem pela frente – e dolorosa. Omori vai avançando no tempo: dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, como se Shuhei estivesse cumprindo uma espécie de pena. A divisão cronológica confere um aspecto episódico, quase como se fossem as etapas de uma via-crúcis.

O caminho será iluminado por raros raios de esperança – personagens coadjuvantes com empatia pelo garoto, ou por terem sofrido bullying na infância, ou por terem sofrido abuso pelos pais. Logo a sombra de Akiko se agiganta. O laço materno é como a corda no pescoço do enforcado, mas quem acha fácil se desvencilhar, de fato, do cordão umbilical?

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