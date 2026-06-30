Pop Center, em Porto Alegre, divulga os filmes do Tela Brasil nos dias 1º, 2 e 3 de julho

Trechos de filmes nacionais serão exibidos gratuitamente das 9h às 19h, entre os dias 1º e 3 de julho. Tela Brasil / Divulgação

O Pop Center, no Centro Histórico de Porto Alegre, vai virar ponto de exibição gratuita de cinema brasileiro nesta semana. Entre quarta (1º) e sexta-feira (3), trechos de filmes nacionais serão projetados em um telão instalado na passarela do centro comercial.

A ação ocorre das 9h às 19h e integra uma iniciativa do Ministério da Cultura para divulgar a Tela Brasil, plataforma pública e gratuita de streaming dedicada ao audiovisual brasileiro. No local, o público também poderá receber pipocas em embalagens personalizadas com QR Code para acessar o catálogo do serviço.

A ativação terá uma área de 40 metros quadrados e exibirá cenas de filmes clássicos brasileiros. A ideia é aproximar a plataforma de quem circula por espaços de grande movimento nas cidades.

Além de Porto Alegre, a ação ocorre em outras cinco capitais: São Paulo, Brasília, Salvador, Goiânia e Belo Horizonte. Na Capital, o local escolhido foi o Pop Center, por onde circulam diariamente mais de 30 mil pessoas, segundo a administração do espaço.

— Ser um dos locais escolhidos para a divulgação de um projeto marcante como esse é gratificante para nós. Trata-se de um local ideal para disseminar este novo projeto que busca alavancar a cultura brasileira — afirma Lessandra Fraga, diretora de marketing do Pop Center.

Projeção do espaço de divulgação do Tela Brasil que será instalado no Pop Center. Tela Brasil / Divulgação

Lançada neste ano, a Tela Brasil reúne produções nacionais de diferentes períodos e gêneros. O acesso é gratuito e pode ser feito pela internet, mediante cadastro.

Programe-se

O quê: Exibição gratuita de trechos de filmes brasileiros

Quando: De quarta (1º) a sexta-feira (3), das 9h às 19h

Onde: Pop Center — Avenida Júlio de Castilhos, 235, Centro Histórico, Porto Alegre

*Colaborou João Vítor Debiasi

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