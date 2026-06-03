Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Filme que provocou polêmica e ganhou oito Oscars estreia na Netflix

Elia Kazan dirige Marlon Brando no clássico "Sindicato de Ladrões" (1954)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS