Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

"O Agente Secreto" ganha sessão com Libras e de graça em Porto Alegre

Filme de Kleber Mendonça Filho será exibido neste sábado (20), na Sala Paulo Amorim, também com audiodescrição e recursos de legendagem

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS