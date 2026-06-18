"O Agente Secreto" ganha sessão com Libras e de graça em Porto Alegre

Robério Diógenes, Wagner Moura e Igor de Araújo em "O Agente Secreto" (2025), de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

O mais premiado filme brasileiro da história é a nova atração do projeto Sessão de Cinema Inclusivo da Cinemateca Paulo Amorim. Às 14h deste sábado (20), a Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, exibe com recursos de legendagem, audiodescrição e Libras (a língua brasileira de sinais) O Agente Secreto (2025), thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

A entrada é franca, mas com distribuição de ingressos a partir das 13h30min. Instituições, escolas e grupos especiais podem obter mais informações e reservar lugares pelo telefone (51) 3136-5233, nesta quinta-feira (18) e na sexta (19), no horário das 13h às 19h30min.

Com mais de 100 troféus e honrarias, O Agente Secreto superou o recorde que pertencia a Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, que somou 86 prêmios e distinções.

A lista de conquistas inclui os troféus de melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes, além do prêmio de melhor filme pela Federação Internacional dos Críticos (Fipresci); os Globos de Ouro de melhor longa estrangeiro e melhor ator em drama; o Critics Choice, o Independent Spirit e o Satellite de melhor filme internacional; e os prêmios Platino de melhor filme ibero-americano, direção, ator, roteiro (escrito pelo próprio Kleber Mendonça Filho), montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias), direção de arte (Thales Junqueira) e música original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves).

No Oscar, O Agente Secreto concorreu em quatro categorias: melhor filme, ator, elenco (por Gabriel Domingues) e longa internacional. No Grande Otelo, a premiação da Academia Brasileira de Cinema, o título é líder em indicações, com 18. A cerimônia de entrega está marcada para o dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

As acessibilidades da Sessão de Cinema Inclusivo são assinadas pela COM Acessibilidade Comunicacional. A intérprete de Libras será Ângela Russo. O projeto tem financiamento da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura.

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