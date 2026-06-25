"Ninguém vai substituir o bebê que perdi": filme gaúcho sobre luto gestacional é premiado na Europa

Bi Naluna interpreta Helena em cena de "Violeta", curta produzido pela RAMA, de Santa Maria. RAMA / Divulgação

Bi Naluna percebeu que havia algo errado em uma frase repetida por médicos como consolo. Depois de perder dois bebês durante a gestação, ouvia que aquilo era normal e que bastava tentar de novo. A informação podia soar objetiva. O efeito, porém, era o de apagar uma dor concreta.

— Eu pensava: não é só tentar de novo. Ninguém vai substituir o bebê que eu já perdi. Tudo bem, eu posso engravidar de novo, mas eu preciso viver primeiro essa dor — afirma.

Dessa inquietação nasceu Violeta, curta-metragem produzido pela RAMA, de Santa Maria, selecionado para festivais europeus. O filme foi exibido no Leda’s Monologue Film Festival, na Grécia, onde Bi venceu o prêmio de melhor atriz/performance, conforme informou à coluna. A obra ainda será apresentada no Social World Film Festival, na Itália, entre 5 e 12 de julho.

Natural de Santa Catarina, a artista se formou em teatro em Santa Maria e mantém há 16 anos a RAMA, empresa cultural sediada no Rio Grande do Sul. Para ela, a cidade está na base da própria formação artística e segue como centro de uma trajetória construída entre Brasil e Colômbia, teatro, dança, circo e, agora, cinema.

Violeta é seu primeiro filme. O curta tem 15 minutos e acompanha Helena, personagem inspirada na experiência pessoal da diretora e nos relatos de outras mulheres que viveram perdas gestacionais. Ao começar a falar sobre o assunto, ela descobriu histórias próximas que nunca tinham sido contadas. Amigas, parentes, mulheres da própria família:

— Eu comecei a perguntar. Para a minha perplexidade, encontrei que minhas amigas tinham perdido, que minha mãe tinha perdido e eu não sabia, que minha avó tinha perdido e eu não sabia, minha prima. Como assim a gente não conversa sobre isso que está acontecendo entre tantas de nós?

Antes do filme, Bi levou o tema para um espetáculo solo. Ao fim das apresentações, escutava mulheres agradecendo por se reconhecerem em cena. Algumas diziam que também tinham passado por aquilo e nunca haviam conseguido contar a ninguém. Foi nesse contato que entendeu que a história precisava alcançar outros espaços.

— Eu comecei a perceber que não era só uma experiência pessoal. Era algo que a gente precisava pensar como sociedade. Como artista, eu não podia me dar conta disso que estava acontecendo conosco, mulheres, e ficar calada — diz.

A versão cinematográfica foi gravada em Maravilha, em Santa Catarina, na chácara dos pais de Bi. A escolha do local tinha relação direta com a memória da artista.

— A gente gravou no lugar onde eu veria os meus filhos crescerem — conta.

Em "Violeta", a gravidez e o encantamento aparecem antes de a narrativa mergulhar no mundo interno de Helena. RAMA / Divulgação

No filme, a gravidez, o encantamento e a perda aparecem logo no início. Depois, a narrativa se desloca para o mundo interno de Helena. Bi define Violeta como um “manifesto poético”, mais interessado em despertar uma experiência do que em explicar uma dor. A opção pelo monólogo também nasce desse desejo.

— Eu não queria dar uma versão fechada do que é essa experiência. Queria deixar lacunas, para que as mulheres que vissem o filme se sentissem contempladas dentro do próprio luto. Se ele fosse uma casa, teria cômodos que a gente não preencheu, para que as pessoas pudessem preencher com a própria sensibilidade e imaginação — explica.

Essa escolha também veio de uma preocupação com a linguagem. A diretora diz que não queria tratar o tema de forma insensível, nem reproduzir um olhar que identifica como masculino sobre experiências femininas.

— Sempre foi sobre poder dar voz a essa dor tão silenciada, vivida por tantas mulheres — resume.

"Violeta": o luto gestacional a partir de uma linguagem poética e intimista. RAMA / Divulgação

A discussão atravessa também a presença feminina no audiovisual. Vinda das artes performativas, Bi diz ter se impressionado com o espaço ainda limitado das mulheres no cinema, tanto nos postos profissionais quanto nas histórias contadas. Para ela, ainda são poucos os filmes em que personagens femininas existem para além de tramas amorosas, sexuais ou periféricas à trajetória de homens.

A circulação internacional confirma a força artística do trabalho, mas também abre espaço para que o tema saia da intimidade das famílias. A presença no Social World Film Festival, dedicado a obras de impacto social, tem peso especial. O curta chega à Europa em um momento em que o Brasil também passou a olhar institucionalmente para o tema, com a criação da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.

— Não é só o filme como obra. É a gente estar conversando sobre isso em meios de comunicação, nos jornais. Pessoas podem ler sobre isso e entrar em contato com o filme — afirma.

Depois da premiação na Grécia, a equipe aguarda a exibição na Itália e pretende buscar uma estreia nacional em festival brasileiro. A RAMA também estuda desenvolver um longa a partir da temática, por entender que a história ainda pode ganhar mais espaço.

O roteiro é assinado por Bi Naluna e Felipe Dagort. A direção de fotografia e a edição são de Marcos Oliveira, a direção de arte é de Fernanda Ugalde e a trilha sonora original é de Luís Bittencourt.

*Sob supervisão do jornalista Ticiano Osório, titular desta coluna.

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