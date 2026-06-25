Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

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"Ninguém vai substituir o bebê que perdi": filme gaúcho sobre luto gestacional é premiado na Europa

Bi Naluna, que assina e protagoniza o curta "Violeta", venceu como melhor atriz em festival na Grécia. Em julho, obra participa de evento na Itália

João Vítor Debiasi

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