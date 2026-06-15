Matt Damon protagoniza "A Odisseia" (2026), filme dirigido por Christopher Nolan. Universal Pictures / Divulgação

A Universal Pictures abre nesta terça-feira (16) a pré-venda de ingressos para o épico mais aguardado do ano: A Odisseia (The Odyssey, 2026), que estreia no dia 16 de julho. Trata-se do 13º longa-metragem do cineasta inglês Christopher Nolan, ganhador do Oscar de melhor filme, como um dos produtores, e de melhor direção por Oppenheimer (2023). As entradas poderão ser adquiridas antecipadamente nas principais redes de cinema do país, para sessões convencionais e em salas IMAX.

O filme é uma adaptação cinematográfica do poema escrito pelo grego Homero que é considerado uma obra fundamental no cânone da literatura ocidental. Sequência da Ilíada, a Odisseia teve sua forma escrita publicada provavelmente no século 8 antes de Cristo. Em versos, narra as tentativas do herói Odisseu (ou Ulisses, na versão latina), rei de Ítaca, para voltar a sua terra após a Guerra de Troia, que possivelmente ocorreu entre os anos 1200 a.C. e 1300 a.C.

Enquanto isso, Telêmaco, seu filho, parte em busca do pai desaparecido, e Penélope, sua esposa, é pressionada por outros homens a considerar seu marido morto devido à longa ausência e a casar outra vez, escolhendo um novo rei para Ítaca.

Por causa da obra de Homero, odisseia tornou-se a palavra que designa longas jornadas, sobretudo quando acompanhadas de desafios e perigos. O poema influenciou muitos outros clássicos, como a Eneida, de Virgílio, Os Lusíadas, de Camões, e Ulysses, de James Joyce, e já inspirou vários filmes.

Em 1954, Kirk Douglas protagonizou Ulysses, dirigido pelos italianos Mario Bava e Mario Camerini. Em 2000, os irmãos Coen adaptaram a história para a época da Grande Depressão nos EUA em E Aí, meu Irmão, Cadê Você?. Em 2024, houve mais uma releitura, O Retorno, assinada por Uberto Pasolini e estrelada por Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

O diretor Christopher Nolan nas filmagens de "A Odisseia". Universal Pictures / Divulgação

Segundo a sinopse divulgada de A Odisseia, a trama do filme de Nolan se passa após a Guerra de Troia: "O guerreiro grego Odisseu (personagem de Matt Damon) enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada de volta para casa, onde sua esposa, Penélope (interpretada por Anne Hathaway), o aguarda".

A produção reúne um elenco estelar: Tom Holland (no papel de Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Eurícolo). O filme conta ainda com a participação das atrizes ganhadoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Anne Hathaway e Tom Holland em "A Odisseia". Universal Pictures / Divulgação

O orçamento estimado é de US$ 250 milhões. Cinéfilos fizeram uma conta e descobriram que os estúdios de Hollywood já "gastaram mais de US$ 600 milhões para trazer Matt Damon de volta para casa".

A soma inclui três filmes com enredos semelhantes: O Resgate do Soldado Ryan (1998), de Steven Spielberg, Interestelar (2014), do próprio Nolan, e Perdido em Marte (2015), de Ridley Scott. Nesses quatro títulos, Damon interpreta um personagem que está isolado, perdido ou preso em algum lugar.

Assista a trailer de "A Odisseia":

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