O desenhista porto-alegrense Daniel HDR. Daniel HDR / Divulgação

He-Man nasceu no brinquedo, cresceu no desenho animado, atravessou os quadrinhos e chegou ao cinema carregando uma memória afetiva que resiste até quando a Espada do Poder muda de geração.

Neste sábado (6), esse universo terá uma sessão especial em Porto Alegre. O Cinesystem do LOOF – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country, exibe Mestres do Universo (Masters of Universe, 2026), às 20h30min, com a presença do quadrinista e ilustrador Daniel HDR.

Natural de Porto Alegre, HDR tem mais de 30 anos de carreira e já trabalhou para editoras como Marvel e DC Comics, em títulos ligados a personagens como X-Men, Vingadores, Novos Titãs e Asa Noturna. Atualmente, o artista gaúcho está envolvido em projetos da franquia Masters of the Universe.

Em 2025, a minissérie em quadrinhos Masters of the Universe: Revolution (2024), publicada pela Dark Horse, recebeu indicações ao Ringo Awards, um prêmio da indústria norte-americana de HQs. O projeto foi lembrado entre os concorrentes a melhor série, e Daniel apareceu entre os indicados na categoria de artista.

Minissérie “Masters of the Universe: Revolution” valeu a Daniel HDR indicação ao Ringo Awards. Cinesystem / Divulgação

Antes da sessão, a partir das 19h30min, Daniel HDR participa de um encontro com fãs no hall do LOOF. O público poderá conversar com o quadrinista, conhecer detalhes de sua trajetória e acompanhar de perto parte de seu trabalho.

Depois da exibição do filme, o quadrinista participa de um breve debate sobre a adaptação de Mestres do Universo para o cinema, sua experiência no mercado editorial e os trabalhos mais recentes ligados à Mattel. A programação também terá sorteios de histórias em quadrinhos e prints do artista.

Cena do filme "Mestres do Universo" (2026), de Travis Knight. Sony Pictures / Divulgação

Dirigido por Travis Knight, de Bumblebee (2018), o novo Mestres do Universo (2026) traz Nicholas Galitzine como Príncipe Adam/He-Man. No elenco, também estão Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba e Alison Brie. A produção tenta apresentar a mitologia de Eternia a uma nova geração sem abandonar o apelo nostálgico que mantém a franquia viva desde os anos 1980.

Programação

Onde: Bourbon Shopping Country — Avenida Túlio de Rose, 80, bairro Passo d’Areia, Porto Alegre

Bourbon Shopping Country — Avenida Túlio de Rose, 80, bairro Passo d’Areia, Porto Alegre 19h30min : encontro com Daniel HDR no hall do LOOF

: encontro com Daniel HDR no hall do LOOF 20h30min : sessão de Mestres do Universo (2026), na Sala 4

: sessão de Mestres do Universo (2026), na Sala 4 Após o filme: debate com o quadrinista e sorteios de HQs e prints

*Colaborou João Vítor Debiasi

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