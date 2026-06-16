A Sony Pictures acaba de divulgar o primeiro trailer legendado de O Outro Lado das Redes (The Social Reckoning, 2026), filme sobre escândalos do Facebook que traz Jeremy Strong _ vencedor do Emmy de melhor ator pela série Succession (2018-2023) e indicado ao Oscar de coadjuvante por O Aprendiz (2024) _ no papel de Mark Zuckerberg. Assista ao vídeo logo abaixo.
Com estreia prevista para o dia 8 de outubro, o filme é uma espécie de continuação de A Rede Social (2010), drama dirigido por David Fincher que reconstituiu o surgimento do Facebook e que ganhou o Oscar nas categorias de roteiro adaptado (assinado por Aaron Sorkin), edição (Kirk Baxter e Angus Hall) e música original (Atticus Ross e Trent Reznor).
Quem escreve e dirige O Outro Lado das Redes é o próprio Aaron Sorkin, que também foi indicado ao prêmio da Academia de Hollywood pelos scripts de O Homem que Mudou o Jogo (2011, com Steven Zaillian e Stan Chervin), A Grande Jogada (2017) e Os 7 de Chicago (2020).
— A Rede Social contou sobre como o Facebook foi inventado, e O Outro Lado das Redes é sobre o que a plataforma se tornou — disse o diretor em entrevista exclusiva à Vanity Fair.
O Outro Lado das Redes adapta para a ficção um caso real revelado por uma série de reportagens do The Wall Street Journal, conhecida como "The Facebook Files" e publicada na imprensa em 2021, que repercutiu os documentos vazados do Facebook sobre o funcionamento interno, as polêmicas, os danos causados aos usuários em nome do lucro e as falhas da rede social.
Na trama, Mikey Madison, premiada com o Oscar de melhor atriz por Anora (2024), interpreta Frances Haugen, a engenheira do Facebook que vazou os arquivos. Laureado duas vezes no Emmy como protagonista da série O Urso (2022-2026), Jeremy Allen White vive o jornalista Jeff Horwitz, que investiga o escândalo.
Sobre a atuação de Jeremy Strong, Aaron Sorkin comentou:
— Ele apareceu no primeiro dia de filmagem e quando me disse "bom dia" já estava falando como o Mark.
Veja o trailer de "O Outro Lado das Redes":
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