Samantha Jones, Jorge Furtado, Daniel de Oliveira e Luisa Arraes nos bastidores do filme "Muito Prazer" (2026). Fabio Rebelo / Divulgação

Foi divulgado nesta segunda-feira (8) o trailer de Muito Prazer (2026), o novo filme do cineasta gaúcho Jorge Furtado, que gira em torno do mundo do sexo e traz no elenco Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones. Produzido em Porto Alegre, o título estreia nos cinemas brasileiros em agosto (assista ao trailer logo abaixo).

Segundo o material de divulgação, Muito Prazer acompanha um trio que tenta resgatar um motel decadente em plena era digital. Como fazer um negócio assim sobreviver em um mundo onde os algoritmos parecem entregar todas as fantasias sem que ninguém precise sair de casa?

Rubem, o personagem de Daniel de Oliveira, herda um antigo motel do seu tio, uma propriedade que ele acredita estar abandonada. Ao chegar no local, ele encontra Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária que vive no imóvel fechado. Para quitar as dívidas de ambos, eles decidem reativar o Motel Pérola, e, com a ajuda de Nalva (Samantha Jones), desenvolvem um plano audacioso — e perigoso — para salvar o estabelecimento.

A trama pode sugerir algo como um thriller erótico, mas Jorge Furtado reforça que é uma comédia.

— Eu gosto muito de comédias. O cinema brasileiro tem uma longa tradição de comédias, sempre foram os filmes de maior público e de maior bilheteria, desde o tempo das chanchadas da Atlântida até hoje. Entre os 50 filmes brasileiros de maior bilheteria do século 21, 33 são comédias — lembra o diretor e roteirista.

Produção da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes, o longa-metragem também conta com Drica Moraes e Felipe Velozo no elenco. A distribuição é da Elo Studios.

Se quiser saber mais detalhes da sinopse e das filmagens, clique nesta reportagem do meu colega Carlos Redel sobre os bastidores de Muito Prazer.

Assista ao trailer de "Muito Prazer":

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