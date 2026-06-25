Jasper Billerbeck estrela "Uma Infância Alemã" (2025), filme dirigido por Fatih Akin. Gordon Timpen / Divulgação

Estreia nesta quinta-feira (25) na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, o mais recente filme de Fatih Akin, um dos principais diretores do cinema contemporâneo da Alemanha. Trata-se do belo Uma Infância Alemã (Amrum, 2025), que tem sessões às 15h (exceto nos dias 28 e 30) e às 19h15min (menos nesta quinta).

Filho de imigrantes turcos, Akin, 52 anos, já foi premiado nos três maiores festivais do mundo. Em Berlim, ganhou o Urso de Ouro por Contra a Parede (2004). Em Cannes, recebeu o troféu de melhor roteiro por Do Outro Lado (2007). Em Veneza, conquistou o Prêmio Especial do Júri por Soul Kitchen (2009).

Seu currículo inclui o documentário musical Atravessando a Ponte: O Som de Istambul (2005), o thriller de vingança Em Pedaços (2017), vencedor do Globo de Ouro de melhor filme internacional, e o terror sobre um serial killer O Bar Luva Dourada (2019).

OUTRAS COLUNAS

Em Uma Infância Alemã, Fatih Akin continua retratando feridas históricas e sociais de seu país, mas desta vez o cineasta abandona a crueza urbana e seu estilo visceral. O filme se passa em uma ilha isolada do norte da Alemanha, a Amrum do título original, e adota um tom mais contemplativo e minimalista.

Potente e marcante em suas obras anteriores, a música, aqui, assume um papel de coadjuvante do silêncio. Quando aparece, reflete o pedido feito por Akin ao compositor Hainbach: o diretor queria uma trilha que "soasse como o vento". Para cumprir esse desejo, foram utilizados instrumentos como uma harpa eólica (com gravações feitas na própria ilha), um piano Bechstein e um órgão portátil fabricado na antiga Alemanha Oriental.

Diane Kruger interpreta Tessa em "Uma Infância Alemã". Gordon Timpen / Divulgação

A trama é baseada nas memórias de infância do ator e cineasta Hark Bohm (1939-2025), que coescreveu o roteiro de Em Pedaços e atuou em O Bar Luva Dourada. Inicialmente, Akin apenas produziria Uma Infância Alemã, mas diante do adoecimento e, depois, a morte de Bohm, ele assumiu totalmente o filme para homenagear o amigo.

Estamos em 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O personagem principal é um menino de 12 anos: Nanning, interpretado pelo estreante Jasper Billerbeck, que cativa tanto por seu olhar impassível quanto por suas demonstrações de espanto. A propósito, as únicas semelhanças entre Uma Infância Alemã e a sátira Jojo Rabbit (2019), de Taika Waititi, são a perspectiva infantil sobre o nazismo e o período histórico.

Laura Tonke e Lisa Hagmeister no filme "Uma Infância Alemã". Gordon Timpen / Divulgação

O guri é o filho mais velho de uma família nazista que fugiu de Hamburgo, cidade devastada pelos bombardeios dos Aliados. O pai é um tenente-coronel e segue em combate; a mãe, Hille (encarnada por Laura Tonke), grávida, entra em depressão quando o rádio anuncia a morte de Adolf Hitler e passa a se recusar a comer.

Para alimentar e alegrar a mãe, Nanning encara desafios na busca da única iguaria que lhe apetece: pão branco com manteiga e mel. Se parece algo simples, o filme explica ao espectador por que esses itens eram raros no contexto da guerra.

Nanning (papel de Jasper Billerbeck) em cena de "Uma Infância Alemã". Gordon Timpen / Divulgação

Entrementes, Nanning trabalha na colheita de batatas da agricultora Tessa (vivida por Diane Kruger, a protagonista de Em Pedaços), conhece refugiados poloneses, ajuda um veterano caçador de focas e descobre segredos de sua família.

Nessas interações, o garoto vai perdendo sua inocência e lidando com a culpa. Através de seus olhos, apostando em cenas carregadas de simbolismo, Fatih Akin mostra o peso do nazismo no cotidiano das famílias, o fanatismo ideológico e o que aconteceu com os alemães após a queda do Terceiro Reich.

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