Renée Falconetti em "A Paixão de Joana d'Arc". Filmicca / Divulgação

Um dos maiores filmes já feitos tem quase cem anos, é mudo e fala de um julgamento religioso do século 15. Talvez por isso, A Paixão de Joana d'Arc (La passion de Jeanne d'Arc, 1928) pode ser tratado como obrigação de cinéfilo, um daqueles títulos que a gente promete ver um dia e vai empurrando com a barriga. Seria um erro.

A obra-prima do cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer (1889-1968) estreia nesta sexta-feira (26) na plataforma de streaming Filmicca — e segue disponível no Telecine e no Belas Artes à La Carte. Quem assistir vai encontrar algo bem distante de um tesouro empoeirado: A Paixão de Joana d'Arc é um dos filmes mais perturbadores que o cinema produziu.

A história por trás da produção diz que Dreyer recebeu dos produtores franceses um orçamento generoso e um roteiro pronto, e simplesmente descartou o roteiro. Então, o diretor de O Vampiro (1932) e de Gertrud (1964) mergulhou por mais de um ano nas atas reais do processo que mandou Joana d’Arc (1412-1431) para a fogueira e espremeu meses de interrogatório num único dia de tribunal. O resultado abre mão de quase tudo o que costuma sustentar um épico histórico. Não há batalhas, não há paisagem, não há heroína de armadura. Há um rosto, cercado por outros rostos.

Esse rosto é o de Renée Falconetti (1892-1946), atriz vinda da comédia de teatro que entrou no set para fazer o papel de sua vida e depois praticamente sumiu do cinema. Dreyer a filma em closes sem oferecer ao espectador nenhum lugar para onde fugir. Os juízes surgem grotescos, deformados pela luz e pelos ângulos; Joana, exausta, parece encolher dentro do próprio sofrimento.

O efeito é de sufocamento. Sem planos abertos que situem o espectador na sala, Dreyer prende todo mundo na mesma distância curta dos rostos, como se também estivéssemos sendo interrogados. Os intertítulos trazem as perguntas dos juízes e as respostas de Joana tiradas das atas, mas o que sustenta a tensão não são as palavras, e sim o que passa pelo rosto da personagem entre uma fala e outra — a dúvida, o medo, um instante de paz que logo desmorona.

Roger Ebert (1942-2013), um dos críticos de cinema mais influentes dos Estados Unidos, resumiu o tamanho disso numa frase que virou clássica: não se conhece a história do cinema mudo sem conhecer o rosto de Falconetti. Já Pauline Kael (1919-2001), outro nome ilustre da crítica estadunidense, foi além e a chamou de possivelmente a maior atuação já registrada em película.

Realizado poucos anos depois de Joana ser canonizada e logo após a Primeira Guerra Mundial, o filme foi recebido em 1928 quase como reportagem. Jean Cocteau (1889-1963), escritor, cineasta e artista francês, deu uma boa definição ao dizer que aquilo parecia um documento histórico vindo de uma época em que o cinema ainda não existia. Durante muito tempo, também se contou que Dreyer torturou Falconetti no set para arrancar tamanha entrega, lenda que os biógrafos do diretor desmentem. O cansaço, de todo modo, parece verdadeiro.

Não por acaso, o cinema nunca conseguiu virar as costas para aquele rosto. No clássico Viver a Vida (1962), Jean-Luc Godard (1930-2022) senta sua protagonista, vivida por Anna Karina (1940-2019), diante do filme de Dreyer e filma as duas chorando juntas, separadas por mais de 30 anos. No mesmo ano, Robert Bresson (1901-1999) rodou O Processo de Joana d’Arc (1962) e orientou a equipe a fugir de qualquer enquadramento que lembrasse o antecessor, tamanho era o peso daquela sombra.

A própria sobrevivência da obra tem cara de lenda. A versão que o diretor montou foi dada como perdida por mais de meio século. Cópias arderam em incêndios, e o que circulava eram remendos de sobras. Em 1981, um rolo com o corte original apareceu no depósito de um hospital psiquiátrico nos arredores de Oslo. Quase cem anos depois, esse filme que voltou dos mortos poderá ser visto pelo público brasileiro na Filmicca.

*Sob supervisão do jornalista Ticiano Osório, titular desta coluna.

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