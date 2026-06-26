Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

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Filmaço do cinema mudo com quase um século de história estreia no streaming

Nesta sexta-feira (26), entra no menu da plataforma Filmicca "A Paixão de Joana d'Arc" (1928), de Carl Theodor Dreyer

João Vítor Debiasi

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