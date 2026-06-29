Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Estreia na HBO Max filme sobre gêmeos que não tem par

Dylan O'Brien e James Sweeney estrelam "Twinless: Um Gêmeo a Menos" (2025)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS