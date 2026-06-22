Glenn Close interpreta a advogada Patty Hewes na série "Damages" (2007-2012). FX Productions / Divulgação

Reapareceu no streaming uma série viciante sobre advogados: Damages (2007-2012), que pode ser vista no canal Sony One do Amazon Prime Video, com sete dias de teste grátis, e também no Mercado Play. Mas convém avisar logo de cara que a experiência pode ser frustrante: pelo menos até esta segunda-feira (22), nas duas plataformas só estavam disponíveis as três primeiras temporadas. Faltam a quarta e a quinta.

Damages (cujo título pode ser traduzido como "indenização por perdas e danos") foi criada por Glenn Kessler, Todd A. Kessler e Daniel Zelman, o mesmo trio responsável por Bloodline (2015-2017). Na primeira temporada, a série conquistou três prêmios Emmy: melhor atriz em drama (Glenn Close), melhor ator coadjuvante (Zeljko Ivanek) e melhor seleção de elenco. Close repetiu a vitória no ano seguinte.

A obra disputou duas vezes ao troféu de melhor seriado dramático e, ao todo, recebeu 13 indicações nas categorias de atuação. Ao longo dos anos, também concorreram Rose Byrne, Ted Danson, William Hurt, Lily Tomlin e Martin Short (bem que Tate Donovan poderia estar nessa lista).

Se você nunca viu, saiba que, apesar de ser classificada como um suspense jurídico, Damages praticamente não tem cenas de tribunal. A ação ocorre nos bastidores, com foco nas estratégias e negociações de advogados de Nova York envolvidos em processos contra corporações. Os crimes vão de fraude na venda de ações a danos ambientais, passando por um gigantesco esquema de pirâmide inspirado no caso Bernie Madoff, exposto em 2008.

Nas cenas de abertura do primeiro dos 13 episódios da temporada inicial, uma mulher seminua e toda ensanguentada surge caminhando desnorteada pelas ruas apinhadas de Nova York. Em seguida, a série recua seis meses no tempo, e então a moça ganha nome: trata-se da advogada novata Ellen Parsons, papel de Rose Byrne, indicada ao Oscar de melhor atriz por Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (2025).

Sem saber muito bem o porquê, Ellen acaba de ser admitida pelo escritório de advocacia da poderosa, maquiavélica e implacável Patty Hewes, a personagem de Glenn Close. Hewes é conhecida tanto por manipular as leis de acordo com o interesse dos seus clientes quanto por tratar as pessoas como peças de xadrez que ficam à mercê de suas táticas de intimidação e abuso emocional.

Ellen Parsons (papel de Rose Byrne) e Patty Hewes (Glenn Close) em cena de "Damages". FX Productions / Divulgação

De forma engenhosa, a trama intercala o presente, com a investigação de um crime no qual Ellen está implicada, e o passado recente, com uma briga de peixes grandes: o adversário do momento de Hewes é o empresário milionário Arthur Frobisher (vivido por Ted Danson), acusado de tirar de modo ilegal os benefícios de centenas de seus ex-funcionários.

Evidentemente, uma coisa está ligada à outra, mas Damages é muito habilidosa na arte de manter o mistério e a tensão. Cada episódio traz surpresas ou revelações, cada capítulo dá novo sentido à trama ou a enrosca ainda mais. Os personagens escondem segredos íntimos e segundas intenções. Há subornos e chantagens, armadilhas e mortes, e talvez ninguém seja santinho. Vale citar os lemas que guiam Patty Hewes: ganhar a qualquer custo; não mostrar as cartas; duvidar de todos.

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