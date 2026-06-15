De graça, Cinemateca Capitólio exibe 23 filmes brasileiros

"Que Horas Ela Volta?" (2015), de Anna Muylaert, é um dos destaques da mostra. Globo Filmes / Divulgação

A Cinemateca Capitólio abre na terça-feira (16) uma das principais atrações de sua programação em 2026. Com entrada franca, a mostra A Cinemateca É Brasileira: Da Comédia ao Drama reúne 23 filmes nacionais de diferentes épocas, em uma seleção que atravessa clássicos restaurados e produções recentes.

A proposta da mostra é percorrer diferentes momentos do cinema brasileiro. Até o dia 12 de julho, o público poderá assistir, por exemplo, a Candinho (1953), de Abílio Pereira de Almeida, um dos grandes sucessos protagonizados pelo comediante Mazzaropi (a primeir sessão será nesta quarta, dia 17, às 15h), e a Branco Sai, Preto Fica (2014), mistura de documentário e ficção científica assinada por Adirley Queirós que discute a violência de Estado contra a população negra (veja datas e horários logo abaixo).

Também poderá ver O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968), de José Mojica Marins, com sessões em 24/6, às 19h, 8/7, às 15h, e 12/7, às 19h, e a animação O Menino e o Mundo (2013), de Alê Abreu, que concorreu ao Oscar e terá exibições no dia 20, às 15h, e em 12/7, às 15h.

A seleção funciona como um panorama de como o cinema brasileiro mudou — e continuou se reinventando — ao longo das décadas. A curadoria é da Cinemateca Brasileira, parceira da programação que seguirá em cartaz até julho.

Entre os demais títulos, estão Amei um Bicheiro (1952), policial dirigido por Jorge Ileli e Paulo Wanderley e estrelado por Cyl Farney, Eliana, Grande Otelo e José Lewgoy, com sessões nos dias 18/6, às 15h, 3/7, às 17h, e 8/7, também às 17h; e Morto Não Fala (2018), terror rodado em Porto Alegre por Dennison Ramalho, com Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento, Marco Ricca e Bianca Comparato no elenco. As exibições serão no dia 18, às 19h, e no dia 10 de julho, às 15h.

A seguir, confira seis destaques da programação:

A Hora e Vez de Augusto Matraga (1965)

Leonardo Villar em "A Hora e Vez de Augusto Matraga". Cinemateca Brasileira / Divulgação

Dirigido por Roberto Santos. Baseado no conto de João Guimarães Rosa, acompanha Augusto Matraga, vivido por Leonardo Villar, um fazendeiro violento que é dado como morto depois de uma emboscada. Resgatado por um casal de lavradores, tenta reconstruir a vida pela fé, mas a brutalidade que deseja abandonar continua à espreita. Com trilha de Geraldo Vandré, o filme transforma o sertão em espaço de queda, penitência e dúvida. Sessões no dia 17/6, às 19h, e no dia 10/7, às 19h.

Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968)

Roberto Carlos em "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura". Difilm / Divulgação

Dirigido por Roberto Farias. Lançado no auge da Jovem Guarda, acompanha Roberto Carlos interpretando uma versão ficcional de si mesmo em uma trama que mistura música, perseguições, sequestro e espionagem. O filme virou um retrato de época do fenômeno popular que o cantor representava nos anos 1960 e permanece como uma das produções brasileiras mais associadas ao imaginário da cultura pop nacional. Sessões no dia 21/6, às 19h, no dia 3/7, às 19h, e no dia 9/7, às 15h.

São Bernardo (1972)

Othon Bastos em "São Bernardo". Cinemateca Brasileira / Divulgação

Dirigido por Leon Hirszman. A abertura da mostra A Cinemateca É Brasileira: Da Comédia ao Drama será com a adaptação do romance homônimo escrito por Graciliano Ramos. No filme, Othon Bastos vive Paulo Honório, homem de origem pobre que ascende socialmente, assume a fazenda São Bernardo e tenta organizar a vida como quem administra uma propriedade. O casamento com Madalena, interpretada por Isabel Ribeiro, revela o limite de um personagem acostumado a dominar tudo ao redor, menos aquilo que escapa à sua lógica de posse. Sessões nesta terça, 16/6, às 19h, e no dia 11/7, à 19h.

Branco Sai, Preto Fica (2014)

Sartana e Marquim do Tropa em "Branco Sai, Preto Fica". Vitrine Filmes / Divulgação

Dirigido por Adirley Queirós. "Branco sai, preto fica" foi a frase dita por um dos policiais que invadiram um baile de black music em Ceilândia, no Distrito Federal, em 1986. De forma inventiva, misturando documentário com ficção científica, o diretor apresenta um contundente painel sobre a desigualdade racial no Brasil. Sessões no dia 23/6, às 19h, no dia 3/7, às 15h, e no dia 12/7, às 17h.

Que Horas Ela Volta? (2015)

Regina Casé em "Que Horas Ela Volta?". Globo Filmes / Divulgação

Dirigido por Anna Muylaert. Premiado nos festivais de Berlim e de Sundance, acompanha a chegada de Jéssica (papel de Camila Márdila) à casa onde a mãe, Val, interpretada por Regina Casé, trabalha como empregada doméstica. A presença da jovem desorganiza pactos silenciosos de afeto, classe e obediência que sustentavam aquela rotina. Sessões no dia 23/6, às 15h, e no dia 7/7, às 17h.

A programação completa da mostra será divulgada a cada semana no perfil da Cinemateca Capitólio no Instagram. As sessões ocorrem na Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, no Centro Histórico de Porto Alegre.

*Colaborou João Vítor Debiasi

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter

Assista aos vídeos Dica do Ticiano no YouTube: clique aqui