Antes que o cinema gaúcho tivesse uma tradição consolidada em longas de ficção, havia uma vila de pescadores em Torres e uma câmera com filme em preto e branco procurando drama no mar, nas dunas, nas rochas, nos rostos e, principalmente, no vento que soprava sobre tudo.

Setenta e cinco anos depois de sua estreia, Vento Norte (1951), de Salomão Scliar, volta a Porto Alegre em versão restaurada digitalmente em 4K. A sessão única será nesta sexta-feira (19), às 19h, na Cinemateca Capitólio, com entrada franca.

Considerado o primeiro longa-metragem sonoro de ficção produzido no Rio Grande do Sul, o filme passou por restauração realizada pela Cinemateca Capitólio em parceria com a Cinemateca Brasileira. Antes da exibição em Porto Alegre, a nova versão teve première mundial no Festival de Roterdã, na Holanda. No Brasil, foi exibida dentro da seção Olhares Clássicos do festival Olhar de Cinema, em Curitiba.

Filmado no início dos anos 1950, Vento Norte ocupa um lugar curioso na história do cinema brasileiro. A obra costuma ser lembrada como uma ponte entre o neorrealismo italiano e o Cinema Novo. A aproximação aparece no uso de atores não profissionais e na maneira como o filme observa uma comunidade à beira-mar, sempre atento à relação entre trabalho e paisagem.

Na trama, a rotina de uma pequena vila de pescadores é interrompida pela chegada de um forasteiro misterioso, vivido por Roberto Bataglin. A presença dele desperta paixões e empurra os moradores para uma espiral de violência, até conduzir a história a um desfecho trágico. Scliar também assina a fotografia do filme, marcada pelo contraste entre claro e escuro e pela força plástica das imagens do litoral.

Como "Vento Norte" foi restaurado

Restauração do material bruto utilizado pela cinemateca. Cinemateca Capitólio / Divulgação

A restauração foi feita a partir de um internegativo combinado em 35mm, preservado pela Cinemateca Brasileira. Os negativos originais são considerados perdidos. O material usado no processo havia sido criado a partir de uma cópia depositada pelo próprio Scliar em 1979.

O restauro ocorreu entre julho e dezembro de 2025, no Rio de Janeiro, com coordenação técnica de Débora Butruce. O material apresentava danos na imagem, com marcas de conservação e problemas herdados da duplicação fotoquímica. O som também exigiu tratamento por causa de ruídos intensos. Mais do que devolver nitidez ao filme, o trabalho, destaca o material de divulgação, recoloca em circulação uma obra que, por muito tempo, parecia existir mais como referência histórica do que como experiência possível na tela grande.

A recuperação também produziu uma descoberta afetiva. A equipe da Cinemateca Capitólio soube que Patrícia Diniz, nome artístico de Ione Stumpf Martimbianco, protagonista do filme, ainda vive em Porto Alegre, aos 92 anos. Segundo a instituição, ela entrou em contato depois de ler notícias sobre o restauro e pretende acompanhar as exibições do longa, 75 anos depois da estreia.

Vento Norte é o segundo longa gaúcho restaurado pela Cinemateca Capitólio. Em 2024, a instituição já havia recuperado Um É Pouco, Dois É Bom (1970), de Odilon Lopez. A restauração devolveu circulação internacional ao filme, que depois foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos 100 títulos essenciais da história do cinema brasileiro.

Programe-se

O quê: Exibição da versão restaurada em 4K de Vento Norte (1951), de Salomão Scliar

Exibição da versão restaurada em 4K de Vento Norte (1951), de Salomão Scliar Quando: Sexta-feira (19), às 19h

Sexta-feira (19), às 19h Onde: Cinemateca Capitólio — Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, Centro Histórico, Porto Alegre

Cinemateca Capitólio — Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, Centro Histórico, Porto Alegre Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h

*Colaborou João Vítor Debiasi

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