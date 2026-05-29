"Velhos Bandidos" estreia no Amazon Prime Video: filme de assalto é uma roubada

Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

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